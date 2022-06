Treno di Dante 2022: orari, prezzi dei biglietti e prenotazioni

Tutti in carrozza. Sono partite le prenotazioni dei biglietti per il Treno di Dante 2022, un convoglio storico che viaggia tra Firenze e Ravenna con corse nei weekend estivi e autunnali. Il convoglio segue date e orari ben precisi ed effettua 4 fermate intermedie lungo il suo percorso. Già attivo nell’anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, unisce le due città di Dante Alighieri, quella della nascita e il luogo della morte. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Treno di Dante 2022: orari, prezzi dei biglietti, prenotazioni, percorso, fermate e cosa include il prezzo dei ticket.

Treno di Dante 2022 tra Firenze e Ravenna: percorso, date e orari

Il convoglio storico percorre la tratta ferroviaria da Firenze a Ravenna, attraversando i paesaggi dell’Appennino tosco-romagnolo, il sabato e la domenica fino al 10 luglio e dal 27 agosto al 30 ottobre, ad esclusione di sabato 10 settembre. Una corsa straordinaria si svolgerà martedì 1 novembre, per la Festa di Ognissanti. Nelle giornate di sabato il Treno storico di Dante segue la modalità “crociera”, con sosta di circa 1 ora e mezzo a Brisighella o Faenza, a weekend alternati. La domenica invece il Treno effettua solamente le fermate di servizio per la salita e la discesa dei passeggeri. La corsa straordinaria del 1 novembre seguirà la programmazione e gli orari della domenica.

Il treno storico usato per questa iniziativa dedicata a Dante Alighieri è stato costruito più di un secolo fa ed è chiamato “100 porte”, per i numerosi portelloni presenti su ogni lato dei vagoni. Gli interni sono completamente in legno, per un viaggio suggestivo. A bordo di ogni carrozza, compreso nel prezzo dei biglietti, c’è anche il servizio di accompagnamento culturale con un assistente di viaggio che fornisce informazioni e curiosità sulle città attraversate. Ecco gli orari e le tappe del Treno di Dante 2022.

Tappa a Brisighella: gli orari

18 giugno, 2 luglio, 27 agosto, 24 settembre, 8 ottobre, 22 ottobre 2022: in queste date il Treno di Dante effettua durante il viaggio di andata Firenze/Ravenna una sosta alla scoperta del borgo di Brisighella, riconosciuto come uno dei borghi medievali più belli d’Italia. Il convoglio si ferma a Brisighella alle ore 11.05 e riparte alle ore 12.32. All’acquisto del biglietto del Treno di Dante sarà possibile scegliere tra una delle escursioni guidate, oppure optare per visitare il borgo in autonomia. Durante la sosta sarà obbligatoria la discesa dal treno. La partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella è prevista alle ore 8.50 e l’arrivo a Ravenna è alle ore 13.17, con queste tappe intermedie:

Borgo San Lorenzo (ore 9.49) Marradi (ore 10.38) Brisighella (arrivo alle 11.05 e ripartenza alle ore 12.32) Faenza (ore 12.45)

Per il tragitto di ritorno il Treno di Dante riparte da Ravenna nel pomeriggio alle ore 17.54 per arrivare a Firenze alle 21.00, con queste fermate.

Faenza (ore 18.33) Brisighella (ore 18.48) Marradi (ore 19.27) Borgo San Lorenzo 20.15)

Tappa a Faenza: gli orari

25 giugno, 9 luglio, 3 settembre, 17 settembre, 1 ottobre, 15 ottobre, 29 ottobre. In questi sabati, durante il viaggio di andata Firenze/Ravenna, il Treno di Dante 2022 fa una sosta alla scoperta della suggestiva città di Faenza, rinomata capitale mondiale della ceramica. Il convoglio storico si ferma qui dalle 11.08 alle 12.47. All’acquisto del biglietto è possibile scegliere un’escursione guidata, oppure decidere di visitare la città in autonomia e, come nella tappa a Brisighella, durante la sosta sarà obbligatoria la discesa dal treno. La partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella è prevista alle ore 8.50 e l’arrivo a Ravenna è alle ore 13.17, con queste fermate lungo il percorso:

Borgo San Lorenzo (ore 9.49) Marradi (ore 10.38) Brisighella (ore 10.57) Faenza (arrivo alle 11.08 e ripartenza alle ore 12.47)

Per il tragitto di ritorno il Treno di Dante riparte da Ravenna nel pomeriggio alle ore 17.54 per arrivare a Firenze alle 21.00.

Faenza (ore 18.33) Brisighella (ore 18.48) Marradi (ore 19.27) Borgo San Lorenzo (20.15)

Treno di Dante 2022: le date e gli orari della domenica

Il Treno di Dante 2022 è in servizio anche in queste domeniche: 5 giugno, 12 giugno, 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio, 28 agosto, 4 settembre, 11 settembre, 18 settembre, 25 settembre, 2 ottobre, 9 ottobre, 16 ottobre, 23 ottobre, 30 ottobre. Il viaggio permette di viaggiare da Firenze a Ravenna attraversando paesaggi mozzafiato e località di fascino come Borgo San Lorenzo, Vicchio, Marradi, Brisighella e Faenza.

L’arrivo a Ravenna, previsto per le ore 11.57, permette di visitare alcuni degli 8 monumenti patrimonio Unesco della città. La partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella è prevista alle ore 8.50 e l’arrivo a Ravenna è alle ore 11.57, con queste fermate:

Borgo San Lorenzo (ore 9.50) Marradi (ore 10.55) Brisighella (ore 11.14) Faenza (ore 11.27)

Per il tragitto di ritorno il Treno di Dante riparte da Ravenna nel pomeriggio alle ore 17.54 per arrivare a Firenze alle 21.00.

Faenza (ore 18.33) Brisighella (ore 18.48) Marradi (ore 19.27) Borgo San Lorenzo (20.15)

Treno di Dante 2022: cosa include, prezzi dei biglietti e prenotazioni per il convoglio storico

I prezzi dei biglietti per il Treno di Dante 2022 partono da 38 euro per andata e ritorno (da 32 euro per i bambini). Ci sono poi offerte speciali per la domenica (56 euro per due passeggeri) e dei pacchetti family estivi (112 euro per due adulti paganti più uno o due bambini). Se si vuole portare a bordo la bici il costo è di 3 euro per tratta. Ciascun viaggiatore può scegliere di fermarsi in una qualsiasi delle località lungo il percorso e decidere di proseguire il viaggio, sempre sul tragitto del Treno di Dante, utilizzando un treno standard FS: in questo caso l’organizzazione rimborserà l’importo equivalente al costo del biglietto acquistato in autonomia e utilizzato per raggiungere la tappa successiva.

Inoltre il prezzo dei biglietti del Treno di Dante 2022 comprende l’entrata gratis in molti musei, rocche, teatri e palazzi delle città toccate lungo il percorso e convenzioni con ristoranti del territorio, che offrono il 10% di sconto (e un aperitivo). I benefit e le agevolazioni sono valide e utilizzabili per l’intero periodo di realizzazione del servizio, dal 4 giugno al 1 novembre: gli ingressi gratuiti ai musei e le promozioni offerte con l’acquisto del “titolo di viaggio del Treno di Dante” possono quindi essere fruite sia nelle giornate di utilizzo del treno, sia in qualsiasi altra giornata (una sola volta per museo). Sono disponibili anche pacchetti speciali come visite guidate e pernottamenti in hotel e resort (consultabili sul sito ufficiale dove sono in vendita i biglietti).