Le migliori sagre e feste a Firenze e dintorni: le date di luglio 2022

Sagre, feste paesane, festival: a Firenze e dintorni a luglio 2022 non mancano le occasioni per gustare le specialità gastronomiche locali, magari mentre si ascolta musica dal vivo. Dalle feste della birra alla zuppa della tradizione, senza dimenticare l’immancabile tortello mugellano (o pelaghese) ecco quali sono le manifestazioni principali in programma in questo mese in provincia di Firenze.

Feste della birra 2022 (a luglio) nei dintorni di Firenze

Per gli amanti della birra, prosegue fino al 7 agosto al Parco dei Renai a Signa (Fi) il Renai Beer Festival 2022, con la possibilità di assaggiare birra artigianale e internazionale, musica e attività anche per i più piccoli. Nel mese di luglio, sempre nei dintorni di Firenze, c’è anche la Festa della Birra a Pozzolatico, nel comune di Impruneta. L’evento, organizzato dal CRC Pozzolatico in collaborazione con il birrificio artigianale I Due Mastri, si svolge da giovedì 14 a domenica 17 luglio 2022 (ingresso libero a partire dalle ore 19). Gli stand gastronomici della festa propongono grigliate di carne e piatti veg, inoltre le quattro serate saranno accompagnate da musica dal vivo: il 14 luglio si esibirà La combriccola del Blasco, il 15 sarà la volta dei Suzy Q, mentre il 16 toccherà al Mamamia in tour e il 17 alla Jova Band. L’appuntamento è in via Imprunetana 227, prenotazioni allo 055 208333.

L’edizione 2022 della Sagra della Zuppa a Massarella (Fucecchio)

La zuppa, piatto povero della tradizione toscana, è protagonista dell’edizione 2022 della Sagra della Zuppa a Massarella, frazione di Fucecchio (Fi), insieme ai concerti (a ingresso gratuito) del Reality Bites Festival. Le prime quattro serate si sono già svolte, ma la festa continua da giovedì 14 a domenica 17 luglio in Piazza 23 agosto, dove oltre alla famosa zuppa massigiana non mancheranno grigliate, tortelli e altre specialità toscane. Giovedì 14 luglio, in particolare, ci sarà la “Serata massigiana”, la grande festa della Contrada Massarella. Venerdì 15 sarà la volta del concerto dei Post Nebbia, nome della scena indipendente, con il nuovo album “Entropia Padrepio”, mentre sabato 16 tocca a Erio (X-Factor 2021) e a Marta Tenaglia, in tour con il suo “Guarda dove vai”. Domenica 17 luglio spazio all’ex Canova Mobrici e ai Bonton. Gli stand della sagra aprono alle 19.30 mentre gli spettacoli iniziano alle 21.30. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Spontaneo d’Iniziativa-Contrada Massarella, in collaborazione con la Limonaia Corsini ed è patrocinata dal Comune di Fucecchio. Tutte le info sul sito della Contrada Massarella.

Tortello protagonista delle feste e sagre di luglio 2022 in Mugello e nei dintorni di Firenze

Diverse feste nei dintorni di Firenze, in particolare in Mugello, hanno per protagonista il tortello, una delle più rinomate specialità del territorio. A Grezzano, nel comune di Borgo San Lorenzo, c’è il Festival del tortello e fritto toscano. Oltre al tortello si può assaggiare il fritto toscano preparato secondo le vecchie tradizioni, ma anche gnocchi, tagliatelle e bistecca. Il Festival si tiene alla trattoria la Bottega di Grezzano. Queste le date ancora in programma: 15-16-17 e 22-23-24 luglio (maggiori info qui).

Sempre in Mugello, al Lago Viola nel comune di Vicchio (Località Boccagnello 15), è in corso la Festa del tortello e dello gnocco. I weekend ancora a disposizione per provare le specialità mugellane della festa (gnocchi e tortelli fatti a mano ma anche carne alla brace, maialino e cinghiale) sono quelli del 15-16-17 e 22-23-24 luglio. Il sabato e la domenica la festa è aperta anche a pranzo, per informazioni e prenotazioni: 350 1933619 / 366 1500599).

Il tortello è protagonista anche a Pelago dove si svolge la Sagra del Tortello alla Pelaghese organizzata dalla USD Pelago al Campo sportivo comunale P. Del Lungo. Per provare questa specialità, insieme ad altre della cucina locale, rimangono le giornate di sabato 16 (solo a cena) e domenica 17 luglio (pranzo e cena). Al Circolo ARCI Luigi Rossetti di Cerreto Guidi (FI) fino al 17 luglio si tiene la Sagra del Papero e del Cinghiale. Si potranno assaggiare le pappardelle al sugo di papero o di cinghiale, il papero e cinghiale in umido, il collo di papero e molti altri piatti. La sagra è aperta a cena, tranne il lunedì, info e prenotazioni al numero 333 7730560.

E a Reggello… c’è il Food festival

Sempre nei dintorni di Firenze, a Reggello dal 28 al 31 luglio 2022 è tempo di street food con il Food Festival. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Reggello e con l’associazione Pro Loco di Reggello e Cascia. Appuntamento è in Piazza IV Novembre con street Food, musica dal vivo, dj set, spettacoli e mercatini. Giovedì 28 e venerdì 29 gli stand a saranno aperti dalle 18, sabato 30 e domenica 31 domenica dalle 12. Maggiori informazioni ed il programma della musica dal vivo sono disponibili sulla pagina facebook dedicata all’evento.

Sagre a Firenze e dintorni a luglio 2022: il calendario in sintesi

Ecco le date delle principali sagre e feste paesane a Firenze e dintorni durante questo mese di luglio: