Creativi di tutta la città, unitevi! Alla Manifattura Tabacchi entrano nel vivo i laboratori di “Saper Fare”, un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutti per imparare mestieri vecchi e nuovi dell’artigianato e dell’autoproduzione: moda, design, cibo gourmet, birre artigianali e sostenibilità ambientale. Corsi in programma fino a tutto il mese di dicembre a B9, l’edificio di Manifattura Tabacchi dedicato a creatività, arte, sperimentazione e artigianato contemporaneo.

Laboratori di design e moda alla Manifattura Tabacchi

Una nuova vita per vecchi accessori dimenticati dentro l’armadio? E magari anche per l’armadio stesso? A Manifattura Tabacchi cominciano i laboratori di moda e design. Tante proposte diverse ma una missione comune per tutti: riciclo e riuso. mòno e Canificio propongono Walking Dead Furniture, laboratorio che insegna a dare una seconda vita al mobilio tramite le tecniche base del restauro. Ci sono poi Tiritappezzo, laboratorio di tappezzeria nuova su poltrone vecchie, e Instant Furniture, corso accelerato di autoproduzione di mobili.

Nell’atelier di Baba Ceramics si terranno La terra tra le mani, lezioni di ceramica per principianti e per chi sa già maneggiare argilla e colombino.

Il vecchio cappello dimenticato nell’armadio può diventare l’accessorio dell’inverno grazie al laboratorio Third Hand di SuperDuper Hats, che aiuterà i partecipanti ad aggiustarlo e ripensarlo in una versione più contemporanea. Accessori protagonisti anche di Nodi da Scegliere, laboratorio di sartoria in cui Mani del Sud introduce alle fasi di costruzione di un brand e alle modalità più efficaci per affacciarsi nel mondo dell’alta moda.

Dal tartufo al luppolo: i corsi su cibo e birra alla Manifattura Tabacchi

Grande spazio anche ai corsi di cucina e di birra, rigorosamente artigianale. Birrificio Valdarno Superiore propone Talk alla spina e Malti da legare, il primo incentrato sulle degustazioni alla scoperta delle varie culture della birra (tra cui due serate dedicate alle ‘birre natalizie’), il secondo dedicato agli abbinamenti tra birra e gastronomia.

Il bistrot di B9 Bulli & Balene accoglie il pubblico dietro ai fornelli con cinque corsi di cucina. Tra questi Serata in bianco! per imparare a cucinare un intero menù a base del pregiato tartufo bianco di San Miniato. Oppure Giri che ti nigiri, cooking class di cucina giapponese e Ciccio Pasticcio, dove genitori e bambini sforneranno dolcetti natalizi.

Lo yoga alla Manifattura Tabacchi

Non solo rigenerazione urbana, ma anche del corpo e dello spirito con Regeneration Yoga, corso bisettimanale (il martedì e il giovedì, dalle 13:15 alle 14:15) di Ashtanga Yoga dove l’insegnante Sara Baccari proporrà lezioni adatte a tutti cercando di accompagnare anche i neofiti in una pratica consapevole. Gli esercizi di yoga potranno essere alternati a sessioni di allenamento funzionale a corpo libero.

Manifattura per bambini

Due proposte di laboratori gratuite (su prenotazione) per i più piccoli: 4 + 4 = Orto, quattro appuntamenti sulla connessione tra i quattro elementi naturali e la vita delle piante, e Lezioni di PNATura, sui segreti dei sensi delle specie vegetali e dei modi per migliorare il rapporto che l’uomo ha instaurato con le piante.

I laboratori Saper Fare sono un invito a prendersi del tempo per vivere un’esperienza di arricchimento personale entrando negli atelier di B9 per sperimentare l’arte creativa e produttiva dei maker che abitano il nuovo polo culturale e contemporaneo di Manifattura Tabacchi.

“Il processo di rigenerazione di cui è protagonista Manifattura Tabacchi si traduce nella scelta di proporre laboratori aperti a tutti sull’arte del saper fare, appuntamenti che si ispirano ai valori guida della rinascita di Manifattura: tradizione, innovazione e sostenibilità.” Michelangelo Giombini, Head of Product Development di Manifattura Tabacchi. “Mettere in circolo idee e soluzioni pratiche è uno degli obiettivi dell’operazione B9, un luogo fisico che accoglie studenti, lavoratori, imprenditori e makers che, attraverso i laboratori, incontrano la città e diffondono il loro modo di saper fare”.

Il calendario di corsi e laboratori alla Manifattura Tabacchi

I laboratori sono a pagamento, tranne quelli per bambini (gratuiti su prenotazione).

MODA

Nodi da Scegliere – Laboratorio di sartoria a cura di Mani del Sud

giovedì 14 novembre, 15:00 – 19:00

giovedì 5 dicembre, 15:00 – 19:00

SuperDuper Printers Club – Laboratorio di serigrafia a cura di SuperDuper Hats

sabato 23 novembre, 14:00 – 18:00

ThirdHand – Laboratorio di restyling su cappelli a cura di SuperDuper Hats

giovedì 5 dicembre, 18:30 – 20:30

DESIGN

La terra tra le mani – Lezioni di ceramica a cura di Baba Ceramics

tutte le domeniche*, 17:00 – 19:00

tutti i lunedì*, 13:30 – 15:30 / 19:00 – 21:00

tutti i martedì*, 16:00 – 18:00 / 19:00 – 21:00

* i corsi di ceramica si terranno fino al 17/12. Non verranno effettuati i corsi domenica 10/11 e lunedì 11/11 dalle 19:00 alle 21:00.

Walking Dead Furniture – Laboratorio di restauro base a cura di mòno

sabato 9 novembre (prima parte) e domenica 10 novembre (seconda parte), 10:00 –19:00

Tiritappezzo – Laboratorio di tappezzeria a cura di mòno e Canificio

sabato 23 novembre (prima parte 1), domenica 24 novembre (seconda parte), sabato 30 novembre (terza parte), domenica 1 dicembre (quarta parte), 10:00 – 19:00

Instant Furniture – Laboratorio di autoproduzione di mobilio a cura di mòno e Canificio

sabato 7 dicembre (prima parte), domenica 8 dicembre (seconda parte), 10:00 – 19:00

CUCINA

Che cavolo cucino? Cucinare gli ortaggi di stagione, a cura di Bulli & Balene

martedì 12 novembre, 19:30 – 22:30

Serata in Bianco! Cucinare con il tartufo, a cura di Bulli & Balene

martedì 19 novembre, 19:30 – 22:30

Giri che ti nigiri – Piatti dalla tradizione giapponese, a cura di Bulli & Balene

martedì 26 novembre, 19:30 – 22:30

Le mani in pasta – Corso di panificazione e pasta fresca, a cura di Bulli & Balene

martedì 3 dicembre, 19:30 – 22:30

Ciccio Pasticcio – Corso di pasticceria natalizia per famiglie, a cura di Bulli & Balene

martedì 10 dicembre, 18:30 – 21:00

BIRRE ARTIGIANALI

Talk alla spina – Degustazione di birre a cura di Birrificio Valdarno Superiore (BVS)

giovedì 7 novembre, Degustazione di birre invecchiate, 21:00 – 23:00

giovedì 21 novembre, Ospite: No Tomorrow Craft Beer, 21:00 – 23:00

giovedì 28 novembre, Ospite: Birrificio Babb, 21:00 – 23:00

giovedì 12 dicembre, Speciale: le birre di Natale italiane, 21:00 – 23:00

giovedì 19 dicembre, Speciale: le birre di Natale europee, 21:00 – 23:00

Malti da legare – Degustazione di birre e gastronomia a cura di Birrificio Valdarno Superiore

giovedì 14 novembre, Degustazione di birre e formaggi, 21:00 – 23:00

giovedì 5 dicembre, Degustazione di birre e norcineria, 21:00 – 23:00

GREEN PER BAMBINI

Gratuiti su prenotazione

4 + 4 = Orto – Laboratori sui quattro elementi naturali e le piante dell’orto

martedì 12 novembre, 18:00 – 19:30

martedì 10 dicembre, 18:00 – 19:30

Lezioni di PNATura – Cosa fanno le piante quando non le guardiamo?

giovedì 28 novembre – I sensi delle piante, vista e movimento, 17:30 – 19:30

giovedì 19 dicembre – Cosa mangiano le piante? 17:30 – 19:30

Il calendario completo dei laboratori Saper Fare è su https://www.manifatturatabacchi.com/live/lab/

YOGA

Regeneration YOGA – corso di Ashtanga Yoga

Tutti i martedì e tutti i giovedì (fino al 19/12), 13:15 – 14:15

Tutti i corsi in calendario alla Manifattura Tabacchi: https://www.manifatturatabacchi.com/agenda/

B9 – Manifattura Tabacchi

Via delle Cascine 33, Firenze