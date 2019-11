Un lungo calendario di eventi per tutto il mese di novembre 2019: Firenze si anima con festival, iniziative per grandi e piccoli, concerti, fiere e anche tanti mercatini con il debutto delle prime bancarelle natalizie. Ecco i migliori appuntamenti da non perdere in città, senza dimenticare gli sconti riservati ai nostri lettori.

I musei gratis di Firenze a novembre

Non c’è solo la prima domenica del mese. I musei statali di Firenze aprono le porte a costo zero per giornate speciali. La Galleria dell’Accademia è visitabile gratuitamente la prima settimana di novembre (qui i dettagli) e venerdì 22 novembre. Mercoledì 6 novembre inoltre ingresso gratuito alla Galleria degli Uffizi, mentre sabato 30 novembre non si paga l’ingresso ai musei di Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Museo del Bargello, Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati.

Varie date e vari musei statali di Firenze

Ingresso gratis

Domeniche al Museo del calcio di Coverciano

Durante tutte e 4 le domeniche di novembre il Museo del Calcio di Firenze apre le sue porte con iniziative dedicate ai più piccoli, il laboratorio didattico “Alla scoperta della maglia azzurra” e la possibilità di entrare nella casa della nazionale di calcio, il Centro tecnico di Coverciano, e giocare su uno dei campi dove si allenano gli azzurri e le azzurre. Informazioni sul sito della Figc.

Date: 3, 10, 17, 24 novembre 2019, ore 10.00 – 17.00

Dove: Museo del Calcio, via Palazzeschi 20, Firenze (zona Coverciano)

Ingresso a pagamento

Eventi a Firenze: il calendario dei concerti di novembre

Ricco il calendario di concerti in programma nei locali di Firenze durante il mese di novembre. Segnaliamo i principali. I Jethro Tull sono al Teatro Verdi di Firenze il 5 novembre, mentre sul palco del Tuscany hall arrivano Dolcenera, lunedì 11 novembre, e Nek, martedì 12. Per questi 3 concerti i lettori de Il Reporter hanno diritto a biglietti scontati (le info qui).

C’è molta attesa poi per il doppio concerto di Renato Zero al Mandela Forum (14 e 15 novembre). Sempre nel palazzetto dello sport sono previsti i live del rapper Coez (7 novembre) con il suo “E’ sempre bello in tour” e di Marco Mengoni il 19 novembre. Super gettonato inoltre il musical Notre Dame de Paris ospitato al Mandela Forum per la tournée 2019 dal 27 al 30 novembre.

Una pioggia di concerti a novembre anche al Tuscany hall di Firenze, oltre ai già citati Dolcenera e Nek, sul palco del teatro tenda si alterneranno Fabrizio Moro (13 novembre), l’omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol “Canto Libero” (15 novembre), la PFM che canta De André (20 novembre), Piero Pelù (22 novembre), le Vibrazioni con i maggiori successi della band in versione orchestrata (27 novembre). Tra gli altri concerti segnaliamo La Cruz al Viper Theatre il 15 novembre e Vinicio Capossela al Teatro Verdi il 29 novembre.

Fiere a Firenze, novembre: Florence Tattoo Convention 2019

L’appuntamento tutto dedicato all’arte dei tattoo: 390 tatuatori da tutto il mondo arrivano alla Fortezza da Basso per uno degli eventi più attesi a Firenze, nel mese di novembre, dagli appassionati del settore. Durante Florence Tattoo 2019 contest, performance, mercato artigianale, conferenze, esposizioni, dj set e laboratori per bambini.

Date: 8, 9 e 10 novembre 2019

Dove: Fortezza da Basso di Firenze

Ingresso a pagamento – biglietto scontato per i lettori de Il Reporter

Bricks in Florence: 2 giorni immersi nel Lego a Firenze

Il grande festival fiorentino dedicato al Lego fa il bis, dopo il successo della prima edizione con oltre 12mila visitatori. Durante Brinks in Florence al Tuscany hall di Firenze, per un intero weekend si potranno ammirare grandi opere originali create con i famosi mattoncini, partecipare alla costruzione di un grande mosaico collettivo, acquistare set e prodotti introvabili. Informazioni sul sito ufficiale.

Date: sabato 10 e domenica 12 novembre 2019

Dove: Tuscany Hall (ex Obihall)

Ingresso a pagamento

Nei dintorni di Firenze: Autumnia 2019

Nel centro storico di Figline Valdarno 3 giorni di eventi per Autumnia 2019, la fiera dedicata all’agricoltura, all’alimentazione e all’ambiente. In programma cooking show in piazza Ficino, mercatini in strade e piazze, iniziative e intrattenimento per i più piccoli nell’area del Cassero e dei giardini della Misiericordia. Piazza Bonechi invece è riservata al mondo delle associazioni.

Date: 8, 9 e 10 novembre 2019 (venerdì ore 15-22, sabato 9-22, domenica 9-20)

Dove: centro storico di Figline Valdarno

Ingresso gratuito

Rimandata Firenze Canapa 2019

Doveva svolgersi il 15, 16 e 17 novembre 2019, ma Firenze Canapa, la fiera dedicata alla canapa made in Italy è stata rimandata al 2020, hanno comunicato gli organizzatori sulla pagina Facebook ufficiale del festival.

Eventi nei dintorni di Firenze: Festival Giapponese 2019 (Scandicci)

Alle porte di Firenze torna anche quest’anno il festival giapponese con tanti eventi ospitati negli spazi dell’auditorium Rogers di Scandicci. Si tratta della ventunesima edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione Lailac dove incontrare da vicino la cultura nipponica. 40 gli ospiti provenienti dal paese asiatico per spettacoli di danza, musica, arti marziali. Ci sarà anche cibo tradizionale, area del tè, zone dedicate agli origami e alla calligrafia, dimostrazioni e workshop.

Date: dal 15 al 17 novembre

Dove: Auditorium Rogers Scandicci (fermata “Resistenza” linea 1 della tramvia)

Ingresso a pagamento (2 euro)

Cinema a Firenze: i festival

Continua anche il calendario di festival cinematografici con eventi e film a La Compagnia di Firenze: novembre si apre con il Festival dei popoli, la principale rassegna italiana dedicata al film documentario che compie 60 anni (dal 2 al 9), per proseguire con Lo Schermo dell’arte film festival che porta in città una selezione dei migliori film d’artista (13 – 17 novembre).

Date: dal 2 al 9 (Festival dei popoli) e 13 – 17 novembre (Schermo dell’arte)

Dove: Cinema La Compagnia, via Cavour 50 rosso

Ingresso a pagamento

Eventi sportivi a Firenze: la maratona di novembre

Un percorso che tocca i luoghi simbolo e decine di migliaia di partecipanti: tra gli eventi podistici più importanti della città c’è la Firenze Marathon 2019. La maratona si svolge domenica 24 novembre e oltre alla corsa sono previste anche manifestazioni collaterali come la staffetta benefica 3 per 7 in favore delle associazioni del territorio e la Ginky family run, corsa non competitiva di 3 chilometri per bambini, ragazzi e famiglie. Più informazioni nel nostro approfondimento sulla Firenze Marathon 2019.

Date: 23 novembre (staffetta benefica e Ginky family run), 24 novembre 2019 (Firenze Marathon)

Dove: da piazza Duomo per le vie della città

Partecipazione a pagamento

Toscana Winter Park: la pista di pattinaggio di Firenze

Quest’anno le basse temperature si sono fatte attendere e così è scivolata in avanti anche l’apertura del Toscana Winter Park, nell’area esterna al Tuscany Hall di Firenze: a fine novembre si inaugurano le 2 piste coperte di pattinaggio sul ghiaccio con eventi, spettacoli, la trattoria “Il rifugio” e la scuola di pattinaggio. Nella pista più piccola è possibile anche sperimentare l’Ice stock, uno sport invernale simile al curling e che ricorda molto il bowling.

Date: dal 20 novembre 2019 ore 17.00 al 23 febbraio 2020

Dove: giardino del Tuscany Hall, lungarno Aldo Moro

Ingresso a pagamento

Mercatino di Natale in Santa Croce

Novembre è il mese di inizio anche dei tanti mercatini di Natale, con eventi in tutta Firenze. Il più importante è di sicuro il Weihnachtsmarkt, il mercato con le tipiche casette in piazza Santa Croce, che prende il via sabato 23 novembre. Sempre nel mese di novembre 2019 si svolge anche il mercatino americano di Natale alla serra del giardino dell’Orticoltura e il mercato della Croce Rossa. Più informazioni nella nostra guida ai mercatini di Natale 2019 a Firenze.

Date: dal 23 novembre al 22 dicembre 2019

Dove: piazza Santa Croce

Ingresso gratuito

Black Friday 2019 a Firenze

In attesa dei saldi invernali anche a Firenze scatta la caccia all’occasione per il Black Friday, il “venerdì nero” dei prezzi con sconti in molti negozi, dall’abbigliamento fino all’elettronica. Ufficialmente il Black Friday 2019 è fissato il 29 novembre (qui l’articolo), ma anche a Firenze ci si attende una vera e propria black week grazie a una settimana di iniziative promozionali nei negozi.

La data: venerdì 29 novembre 2019

Vari negozi e centri commerciali di Firenze