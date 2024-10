La (probabile) scaletta del concerto di Mahmood a Firenze

- Pubblicità -

Dopo due date sold out a Miliano, Mahmood arriva in concerto a Firenze oggi, venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 21, per la seconda tappa del suo NLDA Tour con una scaletta che promette sorprese. Ancora top secret gli ospiti che calcheranno il palco del Mandela Forum accanto al mattatore della Tuta Gold. Ma le premesse fanno ben sperare. All’Unipol Forum di Milano sono arrivati Blanco per una versione live di Brividi, Ornella Vannoni per cantare insieme Sant’Allegria, canzone diventata un trend nelle ultime settimane su TikTok, e l’artista belga Angèle per la collaborazione in Sempre/Jamais.

Lo show al Madela Forum di Firenze

Su TicketOne rimangono a disposizione gli ultimi biglietti per il concerto a Firenze di Mahmood, in un Mandela Forum che si preannuncia comunque gremito di fan. Lo show che il cantate ha preparato è diviso in tre parti, tra scenografie stroboscopiche spettacolari, coreografie curate nei minimi dettagli, outfit dei grandi brand della moda e pure un’asta del microfono griffata con tanto di gioiello per microfono.

Un vero e proprio “rave teatrale” è stato definito, che parte dal lettino di un dentista e dall’anestesia che spedisce la star in un viaggio onirico con tappe nei tre mondi a cui è legato: la Sardegna, l’Egitto e Milano. Questo percorso si dipana tra ballate, pezzi accompagnati dal solo piano e brani più energici, senza dimenticare le grandi hit sfornate dal cantante 32enne in soli 8 anni di carriera. Si parte dalle canzoni dell’ultimo album Nei letti degli altri, per chiudere con una tripletta mozzafiato: Ratata, Soldi e per finire in bellezza il cinque volte disco di platino Tuta Gold. Sembra passato un secolo dal primo live in città di Mahmood (al secolo Alessandro Mahmoud) ospitato al Viper Theatre cinque anni fa.

La scaletta del concerto di Mahmood a Firenze

Se sarà rispettata la scaletta già proposta a Milano per l’inizio del tour 2024-2025, ecco quale sarà l’ordine dei brani per il concerto di Mahmood a Firenze, il 25 ottobre (al netto di sorprese e ospiti):

NLDA Intro Bakugo Klan Tutti contro tutti Nei letti degli altri Paradiso Inuyasha Brividi Sabri Ailel Ghettolimpo Neve Medley Dorado / Proibito / Talata Personale Overdose T’amo Il Nilo nel Naviglio Nel tuo mare Cocktail d’amore Rapide Stella cadente Sempre / Jamais Medley Barrio / Kobra Ratata Soldi Tuta Gold