Dopo il boom di ascolti dell’apertura, con oltre 10 milioni di spettatori, durante la seconda serata del festival di Sanremo 2023 saliranno sul palco gli altri 14 concorrenti: nella lista dei cantanti in scaletta, esibizioni attese come quelle degli Articolo 31, di Giorgia e di Paola & Chiara, mentre arriveranno i primi ospiti internazionali. Anche stasera la classifica parziale sarà decisa dalla sala stampa, composta da 150 giornalisti e divisa in tre parti (giornali, radio e web) e al termine della gara saranno rese note le posizioni di tutti e 28 gli artisti. Dopo la prima serata al vertice c’è Marco Mengoni con Due vite, seguito da Elodie con Due e dall’Addio di Coma_Cose.

Sanremo 2023: gli orari della seconda serata

Anche stasera la scaletta di Sanremo si preannuncia lunga, con quasi 5 ore di show: si inizia alle ore 20.40, dopo i 10 minuti del Primafestival, il “notiziario” con curiosità e aggiornamenti sul 73esimo festival della canzone italiana. La diretta dal Teatro Ariston continuerà fino alle 1.30, con una breve pausa prima di mezzanotte per il Tg1. A seguire il Dopofestival affidato a Fiorello e Biggio per Viva Rai 2… Viva Sanremo.

A co-condurre la serata, accanto ad Amadeus, la giornalista Francesca Fagnani, celebre per le sue interviste “feroci” nel format Rai Belve, che proporrà anche un monologo. La diretta si può seguire, oltre che in tv su Rai 1, in streaming su Raiplay, dove si possono rivedere i momenti salienti dello spettacolo.

Le esibizioni dei concorrenti: la lista dei cantanti della seconda serata di Sanremo 2023

Cresce l’attesa per gli altri 14 brani in gara quest’anno. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti della seconda serata di Sanremo, mercoledì 8 febbraio 2023:

Will – Stupido Modà – Lasciami Sethu – Cause perse Articolo 31 – Un bel viaggio Lazza – Cenere Giorgia – Parole dette male Colapesce Dimartino – Splash Shari – Egoista Madame – Il bene nel male Levante – Vivo Tananai – Tango Rosa Chemical – Made in Italy LDA – Se poi domani Paola & Chiara – Furore

Si prosegue domani con un’altra attesissima serata di Sanremo 2023, quella dedicata alle cover.

Gli ospiti sul palco dell’Ariston

Anche la lista degli ospiti della seconda serata conferma Sanremo come il festival nazional-popolare per eccellenza, con una scaletta pensata per strizzare l’occhio sia ai “veterani”, sia al pubblico più giovane. E così sul palco dell’Ariston salirà un inedito trio della musica italiana, formata da miti come Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, per un medley dei loro più grandi successi. Da Perdere l’amore a Nel sole fino a C’era un ragazzo. Dopo tre anni poi tornano gli ospiti internazionali, bloccati finora per l’emergenza Covid. I primi ad impugnare il microfono sulla Riviera dei fiori saranno i Black Eyed Peas (senza più Fergie, la voce femminile della formazione iniziale). In collegamento dalla Costa Smeralda si esibirà inoltre Fedez, mentre sul palco parallelo Suzuki stage, in piazza Colombo, ci saranno Nek e Francesco Renga. Dalle note, alle risate (amare): chissà quanto farà discutere l’intervento – che si preannuncia sopra le righe – del comico Angelo Duro, altro ospite di questa seconda serata canora. Chiude la lista l’attore senese Francesco Arca.