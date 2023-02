Sanremo 2023: date, scaletta, orari. L’ordine di entrata dei cantanti

- Pubblicità -

Si sono accesi i riflettori su Sanremo 2023, 5 date con orari che come ogni anno vedranno la fine del festival della canzone italiana ben oltre mezzanotte. Con buona pace di chi vorrà andare a letto presto. 28 i cantanti in gara (nessun toscano arriverà sul palco dell’Ariston per questa 73esima edizione, se non per le cover), super ospiti come Depeche Mode, Maneskin, il comico Angelo Duro, ma anche gli inossidabili Gianni Morandi, Ornella Vanoni e Gino Paoli. Per la serata delle cover arriveranno, tra gli altri, Eros Ramazzotti, Elisa, Fedez, Manuel Agnelli, Baustelle ed Edoardo Bennato. A condurre le danze Amadeus, ormai arrivato al suo festival quater. Ecco una guida pratica sugli orari di Sanremo 2023 e sul programma del festival, con l’ordine di entrata dei cantanti e la scaletta delle esibizioni degli ospiti.

Quando inizia e quando finisce Sanremo 2023 stasera: gli orari

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, come da tradizione, il festival di Sanremo sarà in prima serata su Rai 1, con le stesso orario: in tutte le date lo show inizierà alle 20.40, anticipato dalle ore 20.30 dal PrimaFestival, e finirà all’1.30 di notte (un po’ più tardi nel giorno della finale). A quel punto il testimone passerà a Fiorello con il suo “Viva Rai2… Viva Sanremo” (in onda fino alla quarta serata), in formato Dopofestival per una durata di 45 minuti circa. A parte i break pubblicitari, l’unica pausa nella programmazione sanremesca sarà rappresentata dal Tg1 delle 23.55, per 5 minuti di informazione. Tutte le serate potranno essere seguite in streaming su Raiplay, dove si possono rivedere anche i momenti salienti, come le esibizioni dei cantanti, gli ospiti e le varie parti dello show.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2023 e l’ordine di uscita dei cantanti

Martedì 7 febbraio, durante la prima serata, si esibiranno 14 artisti in gara, con Amadeus affiancato da Chiara Ferragni. Gli ospiti saranno i vincitori dell’anno scorso, Mahmood e Blanco, i Pooh (con Riccardo Fogli) ed Elena Sofia Ricci. Gianni Morandi sarà impegnato in un tributo a Lucio Battisti. Dalla nave Costa Smerarlda sarà in collegamento Salmo, mentre sul palco Suzuki salirà Piero Pelù. Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2023, con l’ordine di uscita dei cantanti in gara:

Anna Oxa gIANMARIA Mr. Rain Marco Mengoni Ariete Ultimo Coma_Cose Elodie Leo Gassmann Cugini di Campagna Gianluca Grignani Olly Colla Zio Mara Sattei

Seconda serata: altre 14 canzoni

Per completare l’ascolto dei brani in gara bisognerà aspettare la serata di mercoledì 8 febbraio, co-condotta dalla giornalista Francesca Fagnani e con una lista di ospiti che vede arrivare all’Ariston il trio Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, i Black Eyed Peas, il comico Angelo Duro e Francesco Arca. Fedez sarà sulla Costa Smeralda. Vediamo l’ordine di uscita dei cantanti per la seconda serata di Sanremo.

Modà Sethu Articolo 31 Lazza Giorgia Colapesce-Dimartino Shari Madame Levante Tananai Rosa Chemical Lda Paola e Chiara

Terza serata di Sanremo 2023: 28 canzoni sul palco giovedì, l’ordine di entrata

Delle 5 date di Sanremo 2023, la terza serata di giovedì 9 febbraio permetterà di riascoltare l’intero repertorio di quest’anno, con in scaletta tutti e 28 i cantanti. Entrerà in gioco il televoto che peserà sulla classifica giornaliera per il 50%. L’altra metà del giudizio sarà legata alle preferenze della giuria demoscopica, composta da 330 persone selezionate tra abituali consumatori di musica. Il risultato sarà poi sommato a quello delle serate precedenti e sarà fatta una media, stilando una nuova classifica generale. Accanto ad Amadeus ci sarà la campionessa di pallavolo Paola Egonu, protagonista anche del classico monologo affidato alle co-conduttrici.

Gli ospiti metteranno d’accordo veterani e giovani: Peppino Di Capri e Maneskin, band che si esibirà insieme al chitarrista Tom Morello. Morandi farà un duetto con Sangiovanni, per una versione di Fatti mandare dalla mamma 2.0 prodotta da Shablo, mentre Guè sarà in collegamento dal palco parallelo della nave da crociera Costa Smeralda e Annalisa sul Suzuki Stage in piazza Colombo. Al festival tonerà anche Massimo Ranieri che insieme a Rocio Munoz Morales presenterà il nuovo varietà di Rai1 Tutti i sogni ancora in volo.

È stata diffusa la scaletta ufficiale della terza serata di Sanremo, con l’ordine di entrata dei cantanti e i brani in programma, eccola:

Paola & Chiara – Furore Mara Sattei – Duemilaminuti Rosa Chemical – Made in Italy Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Levante – Vivo Tananai – Tango Lazza – Cenere LDA – Se poi domani Madame – Il bene nel male Ultimo – Alba Elodie – Due Mr. Rain – Supereroi Giorgia – Parole dette male Colla Zio – Non mi va Marco Mengoni – Due vite Colapesce Dimartino – Splash Coma_Cose – L’addio Leo Gassmann – Terzo cuore I Cugini di Campagna – Lettera 22 Olly – Polvere Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Articolo 31 – Un bel viaggio Ariete – Mare di guai Sethu – Cause perse Shari – Egoista gIANMARIA – Mostro Modà – Lasciami Will – Stupido

Sanremo 2023 e la serata delle cover: ecco quando

Venerdì 10 febbraio 2023 sarà la volta delle cover sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La co-conduzione è affidata all’attrice fiorentina Chiara Francini, mentre tra gli ospiti figura anche il cast della fiction “Mare fuori” che canterà la sigla della serie tv. Si potrà ricorrere al televoto, che varrà per il 34%. Il resto sarà per sala stampa (33%) e giuria demoscopica33%). Ecco le accoppiate delle cover di Sanremo 2023 e i titoli delle canzoni in scaletta:

Anna Oxa e il deejay e violencellista iLjard Shaba – Un’emozione da poco

Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco Battiato

Articolo 31 e Fedez – medley degli Articolo 31

Colapesce-Dimartino e Carla Bruni Azzurro di Adriano Celentano

Colla Zio e Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri

Coma_Cose e Baustelle – Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri;

Elodie e BigMama – American Woman dei The Guess (brano ripreso poi da Lenny Kravitz)

Gianluca Grignani e Arisa – Destinazione Paradiso

gIANMARIA e Manuel Agnelli – Quello che non c’è‘ degli Afterhours

Giorgia e Elisa – medley di Luce e Di sole e d’azzurro

Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – medley di La forza della vita e Anima mia

Lazza ed Emma – La fine di Nesli (con il primo violino della Scala di Milano Laura Marzadori)

Leo Gassmann, Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – medley di Bennato

Levante e Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi;

Madame e Izi – Via del Campo di Fabrizio De André

Mara Sattei e Noemi – L’amour toujour di Gigi D’Agostino;

Marco Mengoni e Kingdom Choir – Let it be dei Beatles

Modà e Le Vibrazioni – Vieni da me

Mr. Rain e Fasma – Qualcosa di grande dei Lunapop

Olly e Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini

Paola & Chiara e Mark & Kremont – medley di Paola & Chiara

Rosa Chemical e Rose Villain – America di Gianna Nannini

Sethu e Bnkr44 – Charlie fa il surf dei Baustelle

Shari e Salmo – medley di Zucchero

Tananai en Don Joe – Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi

Ultimo e Eros Ramazzotti – medley di Eros Ramazzotti

La serata finale di Sanremo 2023, con i Depeche Mode

Ancora non si conosce la scaletta dell’ultima serata di Sanremo 2023, che sabato 11 febbraio vedrà sfidarsi tutti e 28 i cantanti, con i primi cinque in classifica che poi si esibiranno di nuovo a fine serata. Gli ospiti musicali saranno Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode. Durante questa serata Amadeus leggerà la lettera di Volodymyr Zelensky: il possibile intervento in video del presidente ucraino ha infatti creato polemiche e si è optato per il messaggio scritto. Co-conduttrice Chiara Ferragni.