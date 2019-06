I Take That inaugurano la 22° edizione del Lucca Summer Festival con il concerto in programma stasera, venerdì 28 giugno, in piazza Napoleone. Grande attesa per scoprire la scaletta, comunicati intanto gli orari.

Un concerto celebrativo per i 30 anni di carriera della formazione britannica che lanciò il fenomeno delle boy band all’inizio degli anni Novanta.

In quegli anni hanno scalato le classifiche con i loro album Take That & Party, Everything Changes e Nobody Else. I loro singoli Pray, Relight My Fire, Everything Changes e Babe sono diventati classici della musica pop.

I Take That si presentano oggi con tre membri della formazione originale. Si tratta di Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Dal nucleo originario manca invece Robbie Williams, che fu il primo ad avviare una carriera solista di strepitoso successo, salvo un breve ritorno nella band nel 2010. Assente anche Jason Orange.

Ad aprire il concerto sarà Brother Leo, pseudonimo del musicista svedese Ola Nils Håkan Svensson.

I biglietti per i Take That a Lucca

Gli ultimi biglietti per il concerto dei Take That a Lucca sono ancora in vendita su Ticketone.it e presso le rivendite del circuito Ticketone. I prezzi vanno dai 46 euro ai 103,50 euro, a seconda del settore scelto.

Posti in piedi o posti a sedere?

Per il concerto dei Take That a Lucca, si è scelto un seating plan misto. In piazza Napoleone ci saranno quindi sia posti a sedere che posti in piedi.

La platea dei posti a sedere è divisa in tre settori, a loro volta suddivisi in blocchi e ordini di platea a seconda della visibilità sul palco. Sul fondo della piazza è poi allestita una tribuna più distante dal palco, con posti a sedere numerati.

Lo spazio in mezzo tra la platea e la tribuna è riservato invece agli spettatori che hanno scelto il posto in piedi.

Take That a Lucca, la scaletta

A poche ore del concerto, i fan si interrogano sulla scaletta del concerto. Quali saranno i brani che verranno eseguiti dal vivo? Ovviamente, l’unica risposta la darà il palco. Ma a giudicare dalle date che hanno preceduto quella di Lucca, si può ragionevolmente anticipare che la scaletta del concerto dei Take That rispecchierà quella del resto del tour. Quindi, salvo sorprese, sarà la seguente:

Greatest Day Shine Get Ready for It Giants Patience Pray Everything Changes It Only Takes a Minute (Tavares cover) Could It Be Magic (Barry Manilow cover) Babe A Million Love Songs Back for Good Out of Our Heads Everlasting These Days The Flood Cry (Sigma cover) Relight My Fire (Dan Hartman cover) Rule the World Never Forget

Apertura cancelli e orari Take That a Lucca

Sono stati comunicati intanto gli orari ufficiali della serata dei Take That a Lucca Summer Festival. Apertura cancelli, inizio opening act e inizio concerto: ecco l’orario.

19:00 – apertura porte

20:30 – opening act Brother Leo

21:30 – inizio concerto Take That