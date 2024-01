Taste 2024: a Firenze 640 espositori per la fiera del buon cibo

- Pubblicità -

Tre giorni goderecci in città, arricchiti da importanti novità. Sono oltre 100 le nuove realtà a Taste 2024, il percorso espositivo ospitato alla Fortezza da Basso di Firenze, che permette a un pubblico di buyer internazionali di approfondire i prodotti Made in Italy, eccellenze artigianali e produzioni innovative.

Taste 2024: i colori del gusto invadono Firenze

TASTE, il salone di Pitti Immagine dedicato al settore food & beverage, si terrà dal 3 al 5 febbraio 2024, con l’arrivo a Firenze di circa 640 aziende italiane rappresentative della cultura gastronomica. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa ai visitatori internazionali, ampliando la portata della manifestazione e dando maggiore rilievo a diversi aspetti, dalla degustazione di prodotti all’approfondimento di tematiche legate al settore.

Il tema dell’edizione 2024 di Pitti Taste è “Colors are served!”. La campagna pubblicitaria della manifestazione ritrae gli ingredienti più noti della cucina italiana come simboli colorati. Un piatto di spaghetti al pomodoro, ad esempio, è rappresentato da un rosso vivace, mentre un gelato alla vaniglia da un bianco cremoso. Questa scelta non è casuale. I colori, infatti, hanno un impatto diretto sul nostro gusto e possono influenzare il nostro appetito. Un piatto colorato è più appetibile di un piatto incolore. Pitti Taste 2024 sarà un’occasione per esplorare il mondo dei colori del cibo attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla degustazione, alla cucina e alla cultura.

Espositori e percorso: le novità di Taste

Il percorso espositivo di Taste n.17 presenta diverse novità significative, tra cui l’inclusione del Padiglione delle Ghiaia come area centrale e strategica della Fortezza da Basso. Il padiglione ospiterà l’UNICREDIT TASTE ARENA con Ring di Davide Paolini, Talks ed eventi, un ristorante curato da “Filippo – Ristorante a Pietrasanta” con eventi e degustazioni e il TASTE SHOP per l’acquisto dei prodotti scoperti durante la visita.

L’ingresso sarà da Porta Faenza, con l’uscita da Porta Santa Maria Novella. In questa edizione, anche gli spazi dell’Area Monumentale della Fortezza ospiteranno progetti speciali. Il percorso poi è diviso in tre sezioni: TASTE TOUR, TASTE SPIRITS e TASTE TOOLS.

Il TASTE TOUR inizia al Piano Attico del Padiglione Centrale con i prodotti salati, estendendosi al Piano Terra con una vasta gamma di proposte per diversi momenti di consumo, dalla colazione allo spuntino. L’itinerario prosegue nel Padiglione Cavaniglia dedicato ai sapori dolci, che ospiterà anche la sezione TASTE SPIRITS, presentando una selezione di 24 etichette artigianali di Gin, Vermouth e Amari.

La sezione TASTE TOOLS, al Piano Attico e al Piano Terra del Padiglione Centrale, offre accessori per la tavola e la cucina, combinando tecnologia e lifestyle. Aziende come 3G Packaging, Alba, Fresco, Infinito Design, Nastrificio Sirene, Parentesi Quadra, Pasin Bags, Ratafià, Regalpack, Tableclothes, Tuorlo e Vulcania saranno protagoniste di questa sezione.

Fuori di Taste: le iniziative in giro per Firenze

Insieme a Taste va in scena “Fuori di Taste”: iniziative gourmet ed eventi legati al gusto con un fil rouge legato ai colori del cibo. Cene a tema, degustazioni, contaminazioni, arte e letteratura, sono oltre venti gli appuntamenti da non perdere a Firenze. Un programma che unisce le aziende che partecipano alla manifestazione e alcune location e locali più belli della città. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma e gli eventi si trovano sul sito di Taste.

Orari e prezzi di Taste 2024 a Firenze

Taste separa l’orario di apertura per i professionisti e il pubblico appassionato. Per i professionisti e gli operatori del settore, l’accesso sarà possibile dalle 9.30 alle 18.30. Il pubblico appassionato avrà la possibilità di partecipare il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30, mentre il lunedì sarà aperto per l’intera giornata. Per i compratori e il costo del biglietto fino al 2 febbraio 2024 è di 17 €, durante la manifestazione prezzo di 22 €.

Il pubblico generico può acquistare i biglietti d’ingresso a Taste 2024 al prezzo di 25€ per persona. Il biglietto è giornaliero e può essere acquistato all’ingresso della manifestazione oppure online. I bambini sotto i 12 anni non pagano.