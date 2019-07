Parte la caccia ai biglietti per il concerto di Ultimo a Firenze, la prima data del suo tour “Stadi 2020”. Il cantautore romano, arrivato secondo all’ultimo festival di Sanremo, aprirà la tournée il sabato 6 giugno 2020 allo stadio Artemio Franchi (ore 21.00), per poi esibirsi in giro per l’Italia, da Nord a Sud, da Milano a Messina. Con i suoi 23 anni, è il più giovane artista italiano a calcare il palco degli stadi.

Un primo “assaggio” si è avuto lo scorso 4 luglio, quando Ultimo ha incantato oltre 60mila spettatori all’Olimpico di Roma per la chiusura del “Colpa delle Favole Tour”, tutto sold out.

Le date del tour “Ultimo stadi 2020”

Dopo la partenza del 6 giugno, Ultimo sarà il 13 giugno a Napoli (San Paolo), il 19 giugno allo stadio San Siro di Milano e il 26 giugno allo stadio Alberto Braglia di Modena. Altre quattro date nel mese di luglio 2020: il 4 luglio il concerto allo stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, l’11 al San Nicola di Bari, il 15 in Sicilia, al San Filippo di Messina, e infine il 19 luglio il la chiusura in grande stile a Roma, nella cornice del Circo Massimo (inizialmente il tour doveva concludersi allo stadio olimpico).

“Non pensavo fosse possibile, ma siamo riusciti ad ottenere la location del Circo Massimo – ha scritto il cantante sulla sua pagina Facebook – Il gran finale del tour si terrà in una delle venue più belle e suggestive del mondo e sarà per me un grande onore calcare quel palco. Saremo oltre 70mila”.

Prezzi dei biglietti per il concerto di Ultimo a Firenze nel 2020

La prevendita dei biglietti per la tappa fiorentina, come anche per il resto delle date, inizierà giovedì 11 luglio 2019 alle ore 11.00 su Ticketone.it. Parte dell’incasso di “Ultimo Stadi 2020” sarà devoluto all’Unicef per i progetti seguiti in Mali contro la malnutrizione e per vaccini, impianti idrici e servizi sanitari.

I prezzi dei biglietti per il concerto di Ultimo allo stadio di Firenze vanno dai 32,20 euro della Curva Fiesole (posti non numerati) fino agli 80,50 euro della tribuna di primo settore. L’accesso al prato costa invece 36,80 euro, quello alla zona più vicina al palco 46 euro. E ancora per il primo settore della maratona ci vogliono 63,25 euro, per il secondo settore 74,75. Infine i tagliandi per il secondo settore della tribuna sono venduti a 74,75 euro.

Ultimo si aggiunge così agli altri artisti che hanno già annunciato esibizioni allo stadio di Firenze nell’estate del 2020 come Cesare Cremonini il 7 luglio e Tiziano Ferro il 17 luglio. Di recente l’impianto sportivo ha accolto anche Laura Pausini e Biagio Antonacci.