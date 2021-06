Vinokilo Firenze 2021: a giugno il mercatino vintage (su prenotazione)

Vinokilo 2021, nuovo appuntamento a Firenze con il mercatino vintage a peso: dopo l’appuntamento invernale, questa fiera sui generis torna a fine giugno per 4 giorni di eventi, mentre nei giorni precedenti fa tappa in un’altra città toscana, Pisa. Pezzi unici di abbigliamento e accessori possono essere comprati a un prezzo fisso al chilo. È già scattata la caccia ai biglietti: per entrare gratis al mercatino di Vinokilo a Firenze basta fare la prenotazione online, scegliendo data e orario.

Vinokilo giugno 2021: quando c’è a Firenze (e a Pisa). Data, orari e prenotazione

Dopo la tappa a Pisa (18-20 giugno, via Vincenzo Gioberti 35), il mercatino vintage di Vinokilo arriva a Firenze negli spazi di Impact Hub in via Panciatichi 16 (zona Rifredi) da giovedì 24 a domenica 27 giugno 2021, con orario 11.00 – 21.00 (l’ultimo giorno il mercatino chiude un’ora prima). Online è già possibile prenotare il biglietto di ingresso gratuito e le prime date stanno andando verso il sold out.

Non ci saranno solo stand di abbigliamento e accessori, ma anche attività di intrattenimento, musica, dj set, workshop e un’area chill dove assaporare le proposte di street food o bere un drink in compagnia. Per le norme anti-Covid, all’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea ed è obbligatorio indossare la mascherina.

Come funziona il mercatino vintage a peso: una “fiera” dell’abbigliamento usato di qualità

Il funzionamento è semplice. Durante il temporary shop di Vinokilo a Firenze (24-27 giugno 2021), sarà possibile curiosare in un vasto assortimento di migliaia di capi unici di abbigliamento vintage, con tante proposte di brand, stili e anni diversi. Una volta scelti e provati i vestiti e gli accessori basterà andare alla cassa e mettere sul piatto della bilancia i “frutti” dello shopping per poi pagare in base al peso: 45 euro ogni chilo di indumenti. Con 1.000 grammi di abiti, assicurano gli organizzatori, si potrà creare un outfit estivo completo. In più chi porterà i suoi vestiti usati (lavati e in buono stato) avrà diritto a uno sconto fino al 30%. Nel dettaglio: 10% di sconto da 1 a 2 kg di vestiti usati, 20% da 2 a 3 kg di abiti di seconda mano, 30% oltre i 3 kg. Non vengono accettati abiti in cattivo stato, marchi del fast fashion (ad esempio H&M, Primark e via dicendo), intimo o accessori.