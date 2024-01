Vintage Selection 2024 a Firenze: il salone è aperto al pubblico

- Pubblicità -

Dopo alcune edizioni riservate soltanto agli addetti al settore, Vintage selection con l’edizione 2024 torna accessibile al grande pubblico e amplia i suoi orari di apertura, all’interno della Fortezza da Basso di Firenze. Si tratta del salone di riferimento per l’abbigliamento e gli accessori vintage di qualità che si svolge da mercoledì 24 a domenica 28 gennaio.

Dove si trova Vintage Selection 2024: Fortezza da Basso di Firenze

Sono oltre 30 gli espositori presenti alla manifestazione, negozi, boutique e attività selezionate dalla Toscana e anche da tutta Italia, che mettono in mostra vestiti, scarpe, capi firmati, street wear, ma anche abbigliamento militare. Vintage selection 2024 è ospitata nel Salone M, al piano inferiore del Padiglione centrale della Fortezza da Basso di Firenze. Previsti inoltre eventi speciali, come dj set (rigorosamente con vinili a 45 giri).

- Pubblicità -

Per questa edizione viene confermata la stretta collaborazione con Pitti Filati (in corso sempre alla Fortezza dal 24 al 26 gennaio), l’appuntamento che Pitti Immagini dedica l’eccellenza della filatura, richiamando a Firenze una platea di top buyer, designer delle maison più prestigiose, creativi ed esperti di moda da tutto il mondo. Il tema scelto per il salone del vintage è What’s your time? e si ispira al filo rosso che accomuna quest’anno tutti i saloni della moda fiorentina, da Pitti Uomo ai Filati.

Gli orari e il costo dei biglietti

Con l’apertura al pubblico di Vintage selection 2024 sono stati ampliati anche gli orari: la manifestazione è accessibile dal 24 al 28 gennaio dalle 9.00 alle 20.00. Il biglietto costa 5 euro ma dal sito ufficiale www.vintageselection.it è possibile scaricare il coupon per l’ingresso ridotto, con uno sconto di 2 euro.