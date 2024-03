Wander and pick 2024: i giardini dove raccogliere tulipani a Firenze

- Pubblicità -

Nei dintorni di Firenze stanno per sbocciare 5 giardini dove raccogliere i tulipani e ammirare le suggestive fioriture: da Scandicci a Lastra a Signa fino a Sesto Fiorentino, il progetto Wander and pick 2024 si prepara ad aprire i battenti dei suoi parchi. E quest’anno c’è anche una nuova location. L’esperienza è nata sette anni fa dall’associazione “Le Tribù della Terra” per valorizzare attraverso la floricoltura aree verdi delle città, creando giardini diffusi e sperimentando tecniche di coltivazione sostenibili e biologiche. Il funzionamento è lo stesso degli anni passati. I visitatori potranno accedere liberamente ai “labirinti floreali”, scattare selfie e passeggiare tra i fiori. Versando un’offerta, in favore dell’attività dell’organizzazione no-profit, sarà possibile inoltre portare a casa steli e bulbi.

Le date e i luoghi di Wander and pick 2024

Sono 5 i giardini e i parchi nei dintorni di Firenze dove durante la primavera Wonder and pick 2024 permette di raccogliere tulipani. La prima apertura è una novità: a Calenzano, dalle ore 12 di giovedì 28 marzo, sarà inaugurato il nuovo parco dei tulipani in via del Molino, con oltre 30 varietà diverse. Qui si svolgeranno anche iniziative e laboratori.

La tappa successiva sarà a Lastra a Signa. In questo caso si tratta della terza edizione e, al posto dell’area verde vicino alle mura storiche, per il 2024 è stato scelto il Parco Fluviale dove sono stati piantati 15.000 bulbi di tulipani, che con la loro fioritura disegneranno dei colorati raggi. Ci sono anche varietà antiche e rare. L’inaugurazione è fissata giovedì 28 marzo alle ore 15.30. Il giorno dopo, sempre allo stesso orario, toccherà a Sesto Fiorentino con i tulipani che torneranno a sbocciare nel giardino del Bardo (via Gramsci).

Restano da confermare le date di apertura di altri luoghi del progetto Wander and Pick nei ditorni di Firenze. 120mila fiori disegnano il labirinto di fioriture del parco dei tulipani di Scandicci dove l’idea ha preso vita 7 anni fa: nel Temporary Park dell’ex Cnr (via Galileo Galilei) i bulbi sono stati piantati per ricreare figure ispirate ai vortici etruschi e ai disegni dell’architetto paesaggista Pietro Porcinai. L’ultimo luogo toccato dal progetto nei pressi di Firenze è il campo di tulipani di Campi Bisenzio, in via Torricella 111. Spostandosi più lontano, a Piombino (Livorno) dal 22 marzo è stato inaugurato ufficialmente il giardino diffuso del Rivellino che corre lungo i camminamenti delle mura leonardesche, con 30mila bulbi di 60 varietà tra tulipani, giacinti e narcisi piantati nell’area.

Dove raccogliere tulipani nei dintorni di Firenze, da Scandicci a Calenzano

Ecco quindi in sintesi i luoghi e le date di Wander and Pick 2024 a Firenze:

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto è possibile visitare i canali social di Wander and Pick.