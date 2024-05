8 eventi in Toscana questo weekend (11-12 maggio 2024)

La guida agli eventi del fine settimana del 12 Maggio in Toscana. Un weekend tra mercati antiquari, una festa medievale un grande evento dedicato all'enogastronomia e non solo

- Pubblicità -

Altro weekend, altra corsa in Toscana, verrebbe da dire parafrasando un detto. E allora ecco una piccola panoramica degli 8 eventi in Toscana che Il Reporter ha selezionato per il weekend dell’11 e 12 maggio 2024. Come sempre, passando da un lato all’altro della regione, ce n’è un po’ per tutti i gusti: dal Tuscany Medieval Festival a Livorno che rispolvera atmosfere del passato, a Enolia, a Seravezza, per gli appassionati di vino, olio e dintorni. E ancora il festival della fragola in provincia di Pisa, ben tre mercatini antiquari e due mercati di fiori e agricoltura a Siena e in provincia.

Tuscany Medieval Festival, il weekend a Livorno

Rullo di tamburi e atmosfere strappate all’età di mezzo per la giornata conclusiva del Tuscany Medieval Festival a Livorno, fissata il 12 maggio alla Fortezza Nuova della città labronica. In programma spettacoli fino a mezzanotte, concerti di gruppi musicali a tema, attività e laboratori per grandi e piccini tra giochi storici e tiro con l’arco, oltre ad un ampio mercato artigiano con più di 60 espositori e un’area dedicata al food e drink con prodotti locali.

Il 12 maggio al Palazzo Mediceo per degustare olio e vino

- Pubblicità -

Gli appassionati di buona tavola, tra gli eventi di questo weekend, dovranno sicuramente prevedere – domenica 12 ma anche lunedì 13 maggio – una visita a Enolia, la più grande manifestazione enogastronomica ad ingresso gratuito in Toscana dedicata al mondo dell’olio extravergine d’oliva, del vino e più in generale dei prodotti di qualità del territorio. L?appuntamento è ospitato per la 23esima edizione al Palazzo Mediceo (inserito nell’elenco dei siti patrimonio dell’umanità dall’UNESCO) e nell’area medicea di Seravezza, in provincia di Lucca.

Eventi in Toscana il 12 maggio: il festival della fragola

Il frutto primaverile più amato in assoluto è protagonista ancora per la giornata di domenica 12 maggio del Festival della fragola, a Terricciola, in provincia di Pisa, uno degli eventi in Toscana da non perdere in questo weekend di primavera. Nato nel 1982, il festival è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare un appuntamento molto atteso: ogni anno Terricciola si trasforma, offrendo una varietà di eventi e attività per tutta la famiglia. Dai mercatini di prodotti locali alle degustazioni di fragole e dolci a base di questo frutto.

- Pubblicità -

Antiquariato e brocantage: 3 eventi il 12 maggio in Toscana

Prato, Pistoia e Forte dei Marmi, sono queste le tre località che gli appassionati di antiquariato e brocantage devono tener presenti per una gita fuori porta nel weekend del 12 maggio. Tra gli eventi più amati in Toscana – e più gettonati, soprattutto in una stagione mite come la primavera – i tre mercatini in programma nel fine settimana vedranno rispettivamente piazza Santa Maria delle Carceri (a Prato), la Cattedrale di via Pertini (a Pistoia) e Piazza Dante (a Forte dei Marmi), trasformarsi nei luoghi ideali per un salto nel passato, alla ricerca di oggetti preziosi o di semplici ricordi da rispolverare.

Siena tra fiori e agricoltura per il weekend dell’11-12 maggio

- Pubblicità -

Un’esplosione di colori e profumi a Siena e dintorni per i due appuntamenti dedicati a fiori e agricoltura in programma nel weekend dell’11 e 12 maggio. I giardini della fontana di San Prospero sono la location prescelta per ospitare i 35 espositori di Siena in fiore (dalle 9 alle 19), occasione per passeggiare tra centinaia di varietà di fiori e acquistare piante e attrezzi da giardinaggio. A Montepulciano invece si conclude domenica sera la Fiera dell’agricoltura con esposizione di attrezzi agricoli, bestiame e piante insieme a spettacoli e stand enogastronomici con degustazione di prodotti del territorio.

E se gli otto appuntamenti in giro per la Toscana non fossero abbastanza, c’è sempre la possibilità di passare il fine settimana a Firenze, con la sua offerta di appuntamenti per grandi e piccini.

- Pubblicità -