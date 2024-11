Cosa fare questo weekend a Firenze: gli eventi (16-17 novembre)

Dal Festival Giapponese fino alle mostre mercato del tartufo e dell'olio nuovo: tanti eventi da segnare in agenda per questo fine settimana fiorentino

I primi mercatini di Natale, iniziative di intrattenimento, ma anche appuntamenti contro la violenza di genere, come la camminata “A passo di donna”. Sono tanti gli eventi da mettere in agenda per il weekend del 16 e 17 novembre 2024 a Firenze e dintorni: festival, eventi dedicati ai mattoncini Lego, mostre mercato dedicate all’olio extravergine d’oliva e al tartufo. Scopriamo insieme cosa fare questo fine settimana.

Festival giapponese alla Fortezza da Basso

Sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, dalle 11:00 alle 20:00, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà gli eventi del Festival Giapponese. Due giorni dedicati agli amanti della terra del Sol Levante, con un viaggio nelle sue tradizioni e nel folklore. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni come la preparazione del tè o la vestizione di un kimono, vedere spettacoli tradizionali e, naturalmente, gustare piatti tipici della cucina nipponica. L’ingresso avverrà dalla Porta Soccorso alla Campagna in piazzale Caduti. Il biglietto prevede un’offerta minima di 5 euro per i bambini e 10 per gli adulti. I soci dell’associazione Lailac, che organizza la kermesse, potranno accedere gratuitamente e senza coda presentando la tessera 2024, con la possibilità di portare fino a due accompagnatori, che potranno saltare la fila con un’offerta minima di 5 euro. Programma completo: www.festivalgiapponese.it.

Lego Bricks al Teatro Cartiere di Carrara

Nelle giornate del 16 e 17 novembre, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze aprirà le sue porte al Bricks in Florence Festival, evento dedicato agli appassionati di Lego. La rassegna offrirà un weekend di divertimento con attività per tutte le età, come la costruzione dei BrickPuppies, gare di Speed Building e il gioco collaborativo MINECRAFT. Tra le attrazioni principali, ci saranno diorami a tema Castle, City e microscala, oltre a creazioni di fantasia, sculture e omaggi alla cultura pop. In questa edizione tornerà la Galleria Giovani Costruttori per bambini e il ToscanaBricks AFOL Launch Pad per ragazzi. Il festival supporterà anche l’iniziativa Fairy Bricks con donazioni di Lego per i più piccoli agli ospedali. Orari: sabato 10:00-20:00, domenica 9:00-19:00. Biglietti: ingresso gratuito fino a 5 anni, ridotto 6 euro (fino a 12 anni e soci Coop), intero 8 euro. Disponibile la prevendita online.

“A passo di Donna” dai quartieri fiorentini fino a piazza della Signoria (sabato 16)

Sabato 16 novembre prenderà il via da ciascuno dei cinque quartieri di Firenze la camminata “A passo di Donna”, con arrivo unico alle 12:00 presso l’arengario di Palazzo Vecchio, in piazza Signoria. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è promossa dal Comune in collaborazione con i cinque quartieri della città e fa parte del Festival dei Diritti. L’iniziativa si inserisce nel programma pensato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (che ricorre il prossimo 25 novembre), con il supporto di diverse associazioni e realtà locali.

Di seguito una breve guida sui percorsi nei quartieri fiorentini:

Quartiere 1 : partenza alle 10:45 dal Torrino di Santa Rosa, passando per il Giardino dell’Ardiglione (inaugurazione panchina rossa), via Santa Monica, piazza Santo Spirito, Ponte Vecchio, piazza Signoria.

: partenza alle 10:45 dal Torrino di Santa Rosa, passando per il Giardino dell’Ardiglione (inaugurazione panchina rossa), via Santa Monica, piazza Santo Spirito, Ponte Vecchio, piazza Signoria. Quartiere 2 : partenza alle 10:45 dai giardini Niccolò Galli, passando per via Ugo Schiff e Villa Arrivabene.

: partenza alle 10:45 dai giardini Niccolò Galli, passando per via Ugo Schiff e Villa Arrivabene. Quartiere 3 : partenza alle 09:30 da piazza Elia Dalla Costa, passando per via del Bandino, parco Anconella, Lungarno Ferrucci, piazza Santa Croce, piazza Signoria.

: partenza alle 09:30 da piazza Elia Dalla Costa, passando per via del Bandino, parco Anconella, Lungarno Ferrucci, piazza Santa Croce, piazza Signoria. Quartiere 4 : ritrovo alle 09:00 in via degli Arcipressi con partenza alle 09:15. Il percorso attraverserà le zone di varie panchine rosse fino al Torrino di Santarosa (incontro con Q1) e successivo proseguimento verso piazza Signoria.

: ritrovo alle 09:00 in via degli Arcipressi con partenza alle 09:15. Il percorso attraverserà le zone di varie panchine rosse fino al Torrino di Santarosa (incontro con Q1) e successivo proseguimento verso piazza Signoria. Quartiere 5: partenza alle 10:45 dalla panchina rossa di piazza Medaglie D’Oro, passando per via Sandro Pertini, Porta al Prato, via Tornabuoni, piazza Signoria.

Eventi a Firenze: Aspettando il Natale a Campo di Marte 2024 (domenica 17 novembre)

Torna il tradizionale mercato allo stadio di Firenze, ma con un anticipo speciale: Aspettando il Natale a Campo di Marte 2024 si terrà domenica 17 novembre dalle 08:00 alle 20:00. Lungo viale Paoli e viale Fanti nella zona dello stadio, chiusi al traffico per l’occasione, arriveranno oltre 240 banchi provenienti dai mercati rionali di Firenze e provincia ad offrire una vasta gamma di prodotti per una giornata di shopping natalizio. Ingresso gratuito.

I primi mercatini di Natale: le casette nel centro commerciale San Donato a Novoli

Da sabato 16 novembre 2024, il mercatino di Natale del centro commerciale San Donato a Novoli riapre i battenti in anticipo, diventando uno dei punti di riferimento per le festività natalizie alla periferia ovest di Firenze. Tra le casette decorate si potranno trovare addobbi, artigianato, prodotti tipici toscani, italiani e internazionali, bijoux e tanti altri articoli perfetti per i regali di Natale. Non mancheranno le iniziative natalizie, con animazione per bambini e tante sorprese. Il mercatino, a ingresso libero, sarà aperto tutti i giorni, da mattina a sera. Nel nostro articolo le date dei mercatini di Natale a Firenze.

Altri mercatini a Firenze (sabato 16 e domenica 17 novembre 2024)

Come ogni fine settimana, tra gli eventi a Firenze non si può fare a meno di citare alcuni dei migliori mercatini. Nella giornata del 17 novembre 2024, dalle 09:00 alle 19:00 in piazza Santo Spirito, torna la tradizionale Fierucola con prodotti tipici toscani, artigianato locale, fiori, piante e articoli biologici. Anche viale Europa è all’insegna dello shopping domenica, dalle 08:00 alle 20:00, con una fiera mercato nel controviale. In piazza Acciaioli il Galluzzo è in fiera: sempre il 17 novembre, dalle 08:00 alle 20:00 con un mercatino di generi vari. Venerdì, sabato e domenica, il Parterre in piazza della Libertà ospiterà “Dal Kitsch al Kitsch“, iniziativa benefica per chi ama le curiosità del nostro recente passato organizzata annualmente dalla LILT con la collaborazione del Quartiere 2, per la lotta contro i tumori. Orari: sabato 16 (ore 10:00-12:30 e 15:30-19:00); domenica 17 (ore 10:00-12:30 e 15:30-19:00).

PrimOlio a Bagno a Ripoli, mostra mercato dell’extra vergine d’oliva

Bagno a Ripoli festeggia l’olio “novo” fresco di spremitura grazie all’edizione 2024 di PrimOlio, mostra mercato dell’extra vergine d’oliva in programma per le giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre, dalle 09:00 alle 19:00. L’appuntamento è ai giardini “Silvano Nano Campeggi”, dove si potrà assaggiare l’olio appena franto grazie alle tante aziende olivicole ripolesi e fiorentine.

I produttori illustreranno le caratteristiche dei loro prodotti, ma si potrà anche partecipare alle lezioni di gusto con i sommelier dell’olio di Anapoo (l’associazione nazionale assaggiatori professionisti dell’olio extra vergine) o ricevere informazioni sui prodotti del settore olivicolo con gli esperti di Slow Food. Tra le tante iniziative in programma si ricorda che domenica mattina si terrà il trekking nelle olivete per scoprire le bellezze delle colline di Bagno a Ripoli. La passeggiata, di circa 9 chilometri, partirà alle ore 09.00 dai giardini Campeggi.

Mostra mercato dedicata all’olio extravergine anche a Calenzano

Nei dintorni fiorentini c’è un’altra mostra mercato dedicata all’olio extravergine d’oliva. A Calenzano, sia sabato che domenica, si terranno incontri, conferenze, degustazioni e laboratori per i più piccoli. Gli stand saranno aperti dalle ore 10:00 alle 19:00 allo spazio St.Art di via Garibaldi. Per altro d 17 novembre, a cura delle aziende, saranno aperti anche i frantoi con visite guidate e degustazioni. Programma completo qui.

Eventi nei dintorni di Firenze: mostra mercato del tartufo bianco e nero a Borgo San Lorenzo (16 e 17 novembre)

Se invece qualcuno fosse in cerca di tartufo bianco e nero, potrebbe voler andare a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre 2024. La mostra mercato sarà una ricca esposizione dedicata alla promozione del tartufo locale, con degustazioni e momenti di divulgazione scientifica. Artisti di strada animeranno poi le vie del centro storico nelle due giornate. Tra i tanti eventi si ricordano le dimostrazioni con cani da tartufo alle ore 10:30 e alle 15:00 presso una tartufaia controllata sul ponte della Sieve, gestita dall’Associazione Tartufai del Mugello e facilmente accessibile. Nel pomeriggio la dimostrazione sarà aperta a chiunque possieda un cane da tartufo.