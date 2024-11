Mercato a Campo di Marte, aspettando il Natale 2024

- Pubblicità -

Quest’anno la fiera natalizia degli ambulanti intorno allo stadio di Firenze arriva prima: domenica 17 novembre 2024 è in programma un’edizione straordinaria del mercato “Aspettando il Natale a Campo di Marte”. Per l’occasione viale Paoli e viale Fanti saranno chiusi al traffico durante l’intera giornata, in modo da creare una lunga passeggiata pedonale dedicata allo shopping all’aria aperta. Tra centinaia di banchi si potranno trovare occasioni, decorazioni per la casa e, per chi è previdente e vuole bruciare i tempi, anche idee da mettere sotto l’albero.

Aspettando il Natale a Campo di Marte 2024: il mercato allo stadio il 17 novembre

A meno di un mese dalla Rionalissima 2024, torna il “mercatone” intorno allo stadio di Campo di Marte promosso da Confesercenti e Anva che potrà contare su oltre 240 banchi con ogni genere di merce, provenienti dai mercati rionali di Firenze e provincia. Si va dall’abbigliamento alla gastronomia, dall’artigianato agli articoli per la casa. L’orario è dalle 8.30 alle 19.30 e l’ingresso, come consueto, è gratuito. Quest’anno la fiera natalizia degli ambulanti a Campo di Marte, giunta alla 12esima edizione, è stata anticipata visto che nella classica data del mercato, domenica 8 dicembre, l’Artemio Franchi ospiterà la partita Fiorentina-Cagliari e la zona non sarà disponibile per eventi di questo genere. Tutti gli aggiornamenti sui canali social di Confesercenti Firenze.

E gli altri mercatini di Natale in partenza a Firenze

Ebbene sì, in città già si respira aria di Natale, non solo per il mercato straordinario a Campo di Marte: il calendario 2024 è ricco di appuntamenti. Tra i primi arrivi ci sono le casette nella piazza del centro commerciale San Donato a Novoli, che aprono i battenti da sabato 16 novembre. Tra una settimana toccherà invece a un “must” delle feste: il mercato di Natale in piazza Santa Croce con i suoi caratteristici stand dal sapore nord-europeo. Nel nostro articolo le date 2024 di tutti i migliori mercatini di Natale a Firenze.