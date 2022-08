Cosa fare in Toscana questo weekend: sagre, eventi e fiere (27-28 agosto 2022)

Da Firenze alla Maremma, dalla costa alla montagna. Idee per passare il fine settimana in Toscana, tra appuntamenti gastronomici, musica e mercatini

Concerti sotto le stelle, fiere paesane, feste di altri tempi e sagre per riempire la pancia: la nostra guida su cosa fare questo weekend in Toscana comprende eventi per tutti i gusti tra venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto 2022. Sterminato l’elenco degli appuntamenti gastronomici, da Firenze alla Maremma, dalla costa alla Lunigiana, ma non mancano i mercatini e uno speciale convoglio storico che porta i passeggeri sulle tracce di Dante. Ancora in ferie o già rientrati a casa, poco importa. Ecco una lista ragionata di appuntamenti per vivere al meglio questo ultimo fine settimana agostano.

3 eventi musicali in Toscana: Beat Festival Empoli, Antera Festival a Figline Valdarno e Barga Jazz

Per il weekend del 28 agosto segnaliamo poi 3 eventi musicali che si tengono in 3 diverse città toscane. L’edizione 2022 del Beat Festival di Empoli propone dal 24 al 28 agosto un interessante programma di concerti nel parco di Serravalle accompagnato da iniziative, zona food e mercatino vintage. Tra i nomi in cartellone sul main stage, l’unica zona a pagamento, Tananai (giovedì 25), il rapper Massimo Pericolo (venerdì), Chiello (sabato) e Madman (domenica).

A Figline Valdarno due giorni di concerti allo Stadio Del Buffa in occasione dell’Antera festival 2022, con live di artisti del territorio e non solo. Gli headliner sono il rapper Nitro (venerdì 26 agosto ore 22.30) e Naska (sabato ore 22.30). Ad anticipare i concerti, uno spazio di approfondimento dedicato ai grandi temi di attualità. L’ingresso è gratuito e il programma completo si trova sulla pagina Facebook.

In Garfagnana, gran finale poi per il festival Barga Jazz, ospitato nel parco di Villa Moorings. Venerdì e sabato sono previste le due serate dedicate ai gruppi under 35 del concorso di arrangiamento e composizione per orchestra jazz. Gli ospiti saranno il quartetto capitanato da Lorenzo Bisogno (venerdì) e uno dei sassofonisti più noti sulla scena europea, John Surman, che suonerà con BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja (sabato).

Cosa fare in Toscana e a Firenze: un giro sul Treno di Dante (27 e 28 agosto 2022)

Tra gli eventi del weekend del 27 e 28 agosto 2022 anche la ripartenza del Treno di Dante, il convoglio storico “Centoporte” che viaggia tra Firenze e Ravenna, rispettivamente la terra natia del Sommo Poeta e la città dove ha trascorso i suoi ultimi giorni. Sabato il treno circola in modalità crociera con una sosta prolungata a Brisighella, dove fare anche una degustazione e una visita guidata. Domenica invece parte da Firenze alle ore 8.50 per arrivare a Ravenna verso mezzogiorno e ripartire nel tardo pomeriggio. In questo articolo le informazioni sugli orari e sui biglietti del Treno di Dante.

Feste di paese in Toscana: Antica fiera di Lastra a Signa e Festa del Perdono a Radda in Chianti

Sul fronte delle fiere e feste di Paese, da venerdì 26 a domenica 27 agosto 2022 si tiene la 241esima edizione dell’Antica Fiera di Lastra a Signa: il centro storico del comune alle porte di Firenze ogni sera si anima con eventi, mercatini, musica, mostra del bestiame, arte e spettacoli dal vivo. L’ingresso è gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Lastra a Signa.

Spostandosi nel senese, a Radda in Chianti, l’ultimo weekend di agosto vede protagonista la Festa del Perdono, che per questo 2022 include nel suo programma anche il Chianti Natural Festival, il 27 e 28 agosto. Si tratta di un villaggio dell’ecosostenibilità tra ecologia, biologico e alimentazione sana che comprende stand artigianali, mercatino, mostre, fattoria didattica, passeggiate in carrozza o con gli alpaca, sedute di yoga, laboratori, degustazioni di vino, enogastronomia, punti ristoro vegetariani, concerti e molto altro. Programma sul sito ufficiale. Per la festa del perdono è poi prevista la rappresentazione della Butterfly di Puccini in piazza Ferrucci domenica sera, mentre il giorno dopo la tradizionale fiera.

Folklore: Bravio delle Botti Montepulciano e palio a Manciano

Tra le cose da vedere questo weekend in Toscana, anche due singolari gare che si corrono con pesanti botti, tra il 27 e 28 agosto. Dopo una settimana di eventi, domenica lungo le strade di Montepulciano (Siena) va in scena il Bravio delle Botti, in cui le otto contrade gareggiano spingendo grandi barili pesanti 80 chili, lungo un percorso di quasi 2 chilometri. I festeggiamenti iniziano alle 10 con l’estrazione dell’ordine di partenza, seguita alle 12 dalla messa solenne in Duomo. Lo start alle 18.30. Fino a venerdì 26, ogni sera, si potranno vedere le prove in notturna degli spingitori.

Meno famoso, ma molto caratteristico, è anche il Palio delle Botti di Manciano (Grosseto) che è protagonista nel borgo maremmano con una settimana di eventi. Tra questi il corteo storico di giovedì sera seguito dalla presentazione del palio 2022, venerdì il palio rosa delle donne, sabato dalle 21 il palio vero e proprio con qualifiche, semifinali e finale, infine domenica alle 18 il palio dei bambini e alle 21 la festa finale di premiazione.

Sagre e feste di paese in Toscana: gli eventi del weekend del 28 agosto 2022, cosa fare e dove andare

Come sempre sono numerosissime le sagre e le feste gastronomiche, in programma questo ultimo weekend di agosto in Toscana, iniziamo da quelle che si svolgono nei pressi di Firenze tra il 26, 27 e 28 agosto 2022. All’Impruneta, fino a domenica 28 agosto, torna l’immancabile appuntamento con la sagra del fritto misto del circolo di Pozzolatico, che propone ogni sera concerti. Altro evento molto atteso è la sagra della pizza al circolo di Lazzeretto (Cerreto Guidi): questo è il primo fine settimana della 34esima edizione, che continua fino al 18 settembre (info e prenotazioni 0571587167 e 3934323443). Spostandosi in Mugello, il Lago Viola di Vicchio propone ancora la festa della ficattola e del cinghiale, mentre a Ronta (Borgo San Lorenzo), il tortello è il protagonista indiscusso. A Montemurlo, nel pratese, questo fine settimana sagra della bistecca, mentre a Cutigliano, in provincia di Pistoia fino a domenica 28 agosto si tiene la Sagra di Mezzestate con stand gastronomici in piazza Sant’Antonio, musica e balli.

Tante le sagre anche in provincia di Pisa, a partire dall’ultimo fine settimana per la sagra del cunignolo fritto, nella frazione della Serra (San Miniato). E poi a Bientina inizia la festa della pizza e schiacciatina alla Nutella, e nella località Quattro strade anche la sagra della ficattola. Piatti a base di polenta al circolo di Agnano (San Giuliano Terme), cinghiale al parco Danielli di Buti e specialità del territorio a La Gabella, località nel comune di Montecatini Val di Cecina, per la festa della Protezione civile. Nel livornese festa della birra a Venturina Terme, bevanda protagonista anche a Sant’Angelo in Campo (Lucca). In provincia di Lucca inoltre sagra della bistecca a Pieve a Fosciana e quella della bruschetta a Quiesa, frazione di Massarosa.

Andando nel grossetano e nella Maremma toscana, troviamo 6 sagre ed eventi paesani da segnalare durante il weekend del 28 agosto 2022: sagra della polenta a Catabbio (Semproniano), pollo a San Quirico (Sorano), tortello e zuppa ai fungi nella frazione di Marrucheti (Campagnatico), piatti a base di porcini ad Arcille (sempre nel comune di Campagnatico), festa della carne della vacca maremmana ad Alberese, e infine a Paganico sagra della granocchia, come viene chiamata qui la ranocchia.

Concludiamo con alcuni appuntamenti per le buone forchette agli antipodi della regione. In Lunigiana, Agnino (Fivizzano), ospita nel settimana la sagra della pattona, dolce tipico a base di farina di castagne, mentre a Massa si tiene la sagra della trippa organizzata dalla parrocchia di San Pio X. Nell’aretino, a Cetica, frazione del Comune di Castel San Niccolò, si assaporano specialità a base di funghi porcini, a Pieve a Maiano prelibatezze preparate con carne di cinghiale.

Fiere e mercatini in Toscana (27-28 agosto 2022)

Chiudiamo questa rassegna di eventi per il weekend del 27 e 28 agosto 2022 in Toscana con i principali mercati. Nell’aretino prosegue fino al 4 settembre Cortona Antiquaria, una delle mostre di antiquariato più conosciute in Italia, ospitata nel centro convegni di Sant’Antonio. Antiquariato, modernariato e oggetti da collezione sono protagonisti domenica anche nel pistoiese per Pescia Antiqua (ore 9.00 – 19.00), evento mensile stavolta abbinato al programma del palio di Pescia. In occasione del Beat Festival (vedi sopra) nel parco di Serravalle a Empoli torna la fiera del disco, cd e vinile. A Selva di Filetto, nel comune di Villafranca in Lunigiana, va in scena fino al 28 agosto la Fiera di San Genesio con food truck, stand e luna park. Infine fiera del bestiame, mercatino agricolo e stand gastronomici a Molino d’Elsa (Siena) per la Fiera dell’Alberaia, dal 26 al 28 agosto, da mattina a sera.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma, per i quali si consigli di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi