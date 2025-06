Cosa fare questo fine settimana a Firenze: gli eventi (14-15 giugno)

- Pubblicità -

Il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 si preannuncia ricco di eventi imperdibili a Firenze e nei suoi dintorni. Dalla musica internazionale con i Green Day al Firenze Rocks alle attesissime semifinali del Calcio Storico in piazza Santa Croce, passando per mostre d’arte, sagre, mercatini, festival gastronomici e spettacoli sotto le stelle. Che siate appassionati di cultura, fan del punk rock, in cerca di atmosfere di paese o semplicemente desiderosi di trascorrere un fine settimana all’aperto, l’area fiorentina offre tante opportunità per ogni gusto e curiosità. Scopriamo insieme cosa fare a Firenze questo weekend.

Green Day al Firenze Rocks 2025 (domenica 15)

Tra colossi come Guns N’ Roses, Korn e Public Enemy, il cartellone del Firenze Rocks 2025 lascia intendere chiaramente la portata dell’evento: un festival di livello internazionale. Accanto ai nomi leggendari, ci sono anche band emergenti. Tra gli appuntamenti imperdibili del weekend si ricorda quello di domenica 15 giugno alle ore 21:30 circa, quando i Green Day, capitanati da Billie Joe Armstrong, saliranno sul palco della Visarno Arena. Con oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, la band californiana è una vera icona del punk rock mondiale. Venredì sul palco come headliner ci saranno invece Public Enemy e Korn. Qui il programma di Firenze Rocks.

- Pubblicità -

Eventi a Firenze (sabato 14 e domenica 15 giugno 2025): semifinali del Calcio storico

Tra gli eventi di sabato 14 e domenica 15 giugno a Firenze si segnala il ritorno delle attesissime semifinali del Calcio Storico Fiorentino, una delle più sentite tradizioni cittadine. Sul sabbione di piazza Santa Croce, sabato si sfideranno i Rossi di Santa Maria Novella, campioni in carica per due edizioni consecutive, contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica sarà la volta dei Bianchi di Santo Spirito contro i Verdi di San Giovanni. Entrambe le partite inizieranno alle ore 18:00, precedute dal suggestivo corteo storico per le vie del centro. I match saranno trasmessi anche in diretta tv. Qui le informazioni pratiche sul Calcio storico fiorentino.

- Pubblicità -

La Flog apre il suo spazio estivo, con concerti e tanti eventi

In attesa della riapertura dell’auditorium, la Flog rilancia la sua estate con una nuova proposta all’aperto in via Mercati, arricchita da tante novità. Oltre al consueto cinema sotto le stelle e alla piscina del Poggetto, l’ex bocciofila si trasforma in un vivace giardino culturale a ingresso gratuito. Qui prende vita “Flog-On plein air”, una rassegna che animerà l’estate fiorentina dal 13 giugno al 7 settembre 2025 con festival, concerti e incontri. La partenza è affidata alla Festa dell’Anpi (dal 13 al 15 giugno). L’iniziativa, inserita nel programma ufficiale dell’Estate Fiorentina, è promossa dall’associazione culturale La Chute insieme alla cooperativa Flog. Qui la guida agli altri spazi estivi fiorentini, dal lungarno alla periferia.

Eventi a Firenze di sabato 14 e domenica 15 giugno: i mercatini

Nel weekend del 14 e 15 giugno 2025, Firenze ospita una serie di mercatini che spaziano dall’antiquariato all’artigianato e al vintage. In piazza Indipendenza, torna Indipendenza Antiquaria, con espositori che propongono mobili antichi, libri e oggetti di modernariato (sabato e domenica, ore 09:00-19:00). Il Creative Factory trasforma piazza dei Ciompi in un mercato dedicato all’artigianato contemporaneo, con creazioni uniche e sostenibili (14 e 15 giugno, ore 09:30-20:00).

- Pubblicità -

Si prosegue domenica 15 giugno (ore 08:00-20:00) in piazza Francia con un mercatino di vario genere, piazza Niccolò Acciaioli ospita Galluzzo in Fiera, con abbigliamento, prodotti alimentari freschi e articoli per la casa (sempre domenica, dalle 08:00 alle 19:30). Infine, alla Limonaia di Villa Strozzi, Only Usato Market offre una vasta selezione di abbigliamento e articoli vintage (15 giugno, ore 12:00-20:00).

Viaggio tra Firenze, Pistoia e San Gimignano: alla scoperta di mostre affascinanti e meno note

Tra gli eventi da non perdere a Firenze, sabato 14 giugno – dalle 17:00 alle 20:00 a ingresso gratuito – si segnala l’inaugurazione della mostra “Manuale” di Roberto Orlando all’Orto Botanico “Giardino dei Semplici” (via Pier Antonio Micheli, 3), visitabile fino al 31 agosto. L’esposizione esplora il rapporto tra uomo e pianta attraverso il gesto dell’impollinazione manuale, pratica scientifica ancora utilizzata nel Giardino botanico e rielaborata dall’artista in una serie di opere che uniscono pittura, fotografia e botanica. La mostra è aperta anche domenica 15 giugno, dalle 10:00 alle 19:00.

A proposito di mostre che parlano il linguaggio della sensibilità e della ricerca, ricordiamo quelle di Mohsen Baghernejad Moghanjooghi, artista iraniano che ha vissuto e lavorato a Torino. Ha partecipato alla prima residenza artistica alla Manifattura Tabacchi di Firenze, oltre ad aver preso parte all’iniziativa “Una boccata d’arte” nel 2023. Attualmente è protagonista di due progetti importanti: CELLULA, una personale alla Galleria ME Vannucci di Pistoia in via Gorizia, 122 (visitabile fino al 31 luglio, aperta sabato 14 giugno dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30 o su appuntamento chiamando allo 0573.20066 oppure al 335.6745185), e TANTO PER INIZIARE UN DISCORSO, una doppia personale con Michelangelo Consani nel nuovo spazio ieedificio57 a San Gimignano (via di Berignano, 57), visitabile solo su appuntamento chiamando il numero 335.6745185 oppure 328.6217610.

Gli eventi per il 14° compleanno dell’Hard Rock Cafe di Firenze (sabato 14 giugno 2025)

Sabato 14 giugno, l’Hard Rock Cafe di Firenze celebra il suo 14° compleanno con una giornata speciale all’insegna della musica e del divertimento. Si comincia con un set acustico dal vivo del cantautore Cris Pinzauti, che si esibirà dalle 13:00 alle 14:30. La serata prende poi vita con l’energia contagiosa dei Crazy 90, che saliranno sul palco dalle 21:00 in poi. Prenotazioni online sul sito ufficiale dell’Hard Rock Cafe.

Lunaria a Calenzano

Nel weekend del 14 e 15 giugno 2025, il Castello di Calenzano (via del Castello) ospita Lunaria, il festival delle arti di strada che quest’anno si ispira alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Per due notti, dalle 19:00 a mezzanotte, il borgo medievale si trasforma in un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, con oltre 70 artisti, figuranti e performance itineranti tra fuoco, bolle di sapone, danze aeree e suggestioni dantesche.

Organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano con la direzione artistica di Le Petit Voyage, Lunaria offre anche punti ristoro, l’apertura straordinaria del Museo del Figurino Storico fino alle 23:00 e un comodo servizio navetta dal parcheggio di via Puccini. I biglietti, acquistabili in prevendita su Ticket One, vanno da 8 a 10 euro (ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni). Programma completo di Lunaria 2025 sul sito ufficiale.

Primo weekend del Campi Beer Festival

Dal 12 giugno, il parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio ospita il Campi Beer Festival, una delle manifestazioni più attese dell’estate. Per diciotto giorni consecutivi, il parco si anima con concerti dal vivo, street food per tutti i gusti, un luna park, aree ristoro tradizionali e mercatini artigianali, offrendo un’atmosfera conviviale e ricca di occasioni di svago. Ogni sera un evento musicale diverso, tra concerti, dj set e feste a tema L’ingresso è gratuito. Qui il programma del Campi Beer Festival 2025.

Eventi nei dintorni di Firenze (14-15 giugno): l’Antica Fiera della Ginestra

Nel weekend, sulle colline vicino Firenze, prosegue alla Ginestra Fiorentina (Lastra a Signa) l’Antica Fiera della Ginestra con la 15ª edizione della Corsa dei Paperi. La festa di paese, in programma dal 13 al 17 giugno, anima piazza del Popolo con serate ricche di eventi, musica dal vivo, gastronomia, birra artigianale, intrattenimento per tutte le età. L’appuntamento clou è la corsa dei cinque Rioni con i loro colorati “paperi”. Ingresso gratuito.

Sagra del fritto misto (con musica)

Da giovedì 12 a domenica 15 giugno, l’area eventi del CRC di Pozzolatico ospita la 15ª Sagra del Fritto Misto, un’occasione per trascorrere una serata estiva all’insegna di buon cibo e musica. Le serate si svolgeranno dalle 19:00 a mezzanotte, con un menù ricco che spazia dai piatti di mare come frittura mista, polpette di pesce e grigliate di gamberoni, a piatti di terra come la tagliata di tonno alla brace e la parmigiana di melanzane.

Domenica 15, oltre alla cena, sarà possibile pranzare e godersi il pomeriggio con piatti gustosi e atmosfera conviviale. A rendere ancora più speciale l’evento, musica dal vivo: sabato 14, sarà la volta di Mario Messina, una leggenda locale, mentre domenica 15, Key.na Dj animerà la serata con ritmi di world music. Il ricavato sosterrà la Scuola Calcio Francesco “Bollo” Orlando e altre attività della Cooperativa Sportiva.

Campionato della bistecca a San Casciano in Val di Pesa

A Mercatale in Val di Pesa, nel comune di San Casciano, torna il Campionato della Bistecca. Sabato 14 e domenica 15 giugno, a partire dalle 19:00, il borgo si riempie di profumi e sapori autentici grazie ai maestri braciaioli del Chianti, pronti a cucinare la celebre “regina di Firenze” sui bracieri in piazza Vittorio Veneto. I visitatori potranno acquistare direttamente la bistecca dalle macellerie Coop e Tozzetti, e ricevere – per chi lo desidera – il simbolico attestato della “sacra arte della cottura”. Un evento che vive grazie al supporto della Pro Loco Mercatale e al patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa.