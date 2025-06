Cinema, yoga e mercati: eventi a Firenze nel weekend (21-22 giugno)

- Pubblicità -

Il fine settimana di sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 si preannuncia ricchissimo di iniziative tra Firenze e dintorni, con eventi per tutti i gusti e tutte le età. Cinema sotto le stelle, yoga nei parchi, mercatini vintage e creativi, concerti, tradizioni popolari e persino la MotoGP al Mugello: scopriamo subito insieme quali iniziative mettere in agenda.

Il primo weekend per “Apriti cinema” (gratis)

Questo è il primo weekend per Apriti Cinema 2025, la storica rassegna dell’Estate Fiorentina che torna a illuminare le serate con il meglio del cinema sotto le stelle, grazie ai titoli dei principali festival internazionali ospitati in città. Per la prima volta, lo schermo si accende in piazza Pitti, offrendo al pubblico un programma d’eccezione in un affascinante connubio tra cinema e architettura rinascimentale.

Le proiezioni iniziano alle 21.45, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Venerdì è in programma Silent Trilogy tre film muti, riuniti in una trilogia firmata dal regista finlandese Juho Kuosmanen; sabato La stangata di George Roy Hill e domenica Concreta Utopia di Um Tae-hwa, dal Korea Film Fest. Ulteriori informazioni nell’articolo su “Apriti Cinema”.

In vista di San Giovanni: la Notturna e l’incoronazione del Marzocco (21 e 22 giugno)

I festeggiamenti di martedì 24 giugno per San Giovanni, patrono della città di Firenze, prendono il via già nella giornata di sabato 21 giugno, alle ore 21:00, con la Cetilar Run Notturna di San Giovanni, gara podistica di 9,9 km che partirà da piazza Duomo e attraverserà tutto il centro storico. Alla stessa ora, nella Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini (piazza delle Belle Arti), si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio con gli studenti della classe di Direzione d’Orchestra del Maestro Alessandro Pinzauti (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Domenica 22 giugno, alle 11:00 in piazza della Signoria, si svolgerà la tradizionale Incoronazione del Marzocco sull’Arengario di Palazzo Vecchio, accompagnata dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e dai Bandierai degli Uffizi; a seguire, alle 11:30, la cerimonia del Premio Corona del Marzocco, promosso dalla Società di San Giovanni Battista, che premierà la pianista e compositrice Giulia Mazzoni e Bernard Dika, Alfiere della Repubblica e portavoce del presidente della Regione Toscana. I riconoscimenti, come da tradizione, sono realizzati dalla Bottega Orafa Paolo Penko.

Eventi nel weekend a Firenze: International Yoga Day al Conventino (sabato 21 giugno 2025)

Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate e della Giornata Internazionale dello Yoga, Il Conventino Caffè Letterario apre le porte a una giornata interamente dedicata al benessere, all’equilibrio e alla consapevolezza. Dalle 09:00 alle 23:00, l’International Yoga Day al Conventino animerà gli spazi di via Giano della Bella n. 20 con un ricco programma di attività pensate per tutte le età: lezioni di yoga per adulti e bambini, sessioni di meditazione, bagni di Gong, trattamenti olistici, laboratori creativi e incontri dedicati al benessere psicofisico. Tutte le attività sono a ingresso libero con prenotazione consigliata e possibilità di donazione a favore di Dynamo Camp Onlus. Programma completo su Facebook.

Giornata Internazionale dello Yoga: tante iniziative al parco dell’Anconella (21 giugno)

Sabato 21 giugno 2025, a partire dalle ore 10:00, anche il parco dell’Anconella celebra la festa internazionale dello yoga con tanti eventi all’insegna del benessere e della serenità. Parte del programma del “Giardino Olistico – Gli Incontri del Benessere”, questa giornata offrirà un programma ricco di attività pensate per favorire l’equilibrio tra corpo e mente, immersi nella natura. L’evento, aperto a tutti, coinvolgerà i partecipanti in pratiche olistiche, sessioni di yoga, musica e momenti di condivisione creando un’atmosfera di armonia e rigenerazione. Informazioni su Facebook.

Eventi del weekend: i mercatini a Firenze (21 e 22 giugno 2025)

Il fine settimana a Firenze si arricchisce di mercatini dedicati alla creatività, al collezionismo e al vintage. In piazza Santissima Annunziata, Creative Factory propone un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di arte e design (da venerdì 20 a domenica 22 giugno, ore 09:30-19:30). In piazza dei Ciompi, appassionati di fumetti e cultura pop troveranno poi il loro spazio sia sabato che domenica, dalle 09:00 alle 20:00.

Per chi è alla ricerca di oggetti unici e originali, Only Usato Night Market a Le Murate Caffè Letterario offre una vasta selezione di articoli di seconda mano nella serata di sabato 21 giugno, dalle 17:00 alla mezzanotte. Il quartiere di Santo Spirito ospita Santo Spirito in fiera, un evento che domenica 22, dalle 08:00 alle 19:00, trasformerà la piazza in un grande mercato all’aperto. Infine, sabato e domenica (10:00-19:00), Collezionare a Firenze sarà l’occasione perfetta per trovare oggetti da collezione, tra curiosità e pezzi rari.

Eventi nei dintorni di Firenze: prima, durante e dopo la MotoGP al Mugello (22 giugno)

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze, da venerdì 20 a domenica 22 giugno, è assolutamente da citare il Gran Premio d’Italia di MotoGP 2025, uno degli appuntamenti più attesi del Motomondiale, al leggendario Autodromo del Mugello. La gara di domenica 22 giugno alle 14:00 sarà preceduta da un ricco programma nella giornata di sabato, che includerà sessioni di prove libere, qualifiche, Sprint Race. All’evento si affiancheranno musica, grigliate e l’immancabile invasione di pista, dove i fan potranno celebrare i piloti più veloci del mondo. Per chi desidera partecipare, l’autodromo è facilmente raggiungibile grazie alle navette in partenza dalle stazioni di Borgo San Lorenzo e San Piero.

Infiorata del Corpus Domini a Fucecchio

Gli eventi del fine settimana proseguono nei dintorni di Firenze: a Fucecchio torna l’Infiorata del Corpus Domini, una delle tradizioni più sentite della città, che vedrà gli infioratori della Pro Loco allestire straordinari tappeti floreali lungo le vie del centro. La giornata di domenica 22 giugno inizierà alle ore 09:00 con la Santa Messa nella chiesa della Collegiata, seguita dalla solenne processione che attraverserà il cuore della città, per concludersi nel Santuario di Santa Maria delle Vedute.

I quadri floreali, realizzati con cura e maestria, saranno esposti in corso Matteotti, via Donateschi e via Nelli, con un’opera speciale all’interno del Santuario. Quest’anno l’evento si arricchisce anche di attività per bambini e famiglie e un mercatino dell’ingegno in via Nazario Sauro. Inoltre, chi volesse partecipare alla realizzazione dei tappeti floreali potrà unirsi agli infioratori giovedì 19 e venerdì 20 giugno dalle 21:30, e sabato 21 giugno dalle 16:00, presso la loggetta dei giardini Bombicci in corso Matteotti.

Eventi fuori Firenze: Toscana Pride a Prato (sabato 21 giugno 2025)

Sabato 21 giugno Prato si prepara al Toscana Pride 2025. L’appuntamento è alle ore 16:00 in piazza del Mercato nuovo, con la partenza del corteo dell’orgoglio Lgbtqia+* (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale) che terminerà in piazza Santa Maria delle Carceri. La festa proseguirà, a partire dalle ore 20.30, nel Parco di Montuliveto a Pistoia, con tanti ospiti tra cui Big Mama. Informazioni su www.toscanapride.eu.

Altre idee per una fuga fuori porta

