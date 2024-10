Eventi di questo weekend a Firenze: cosa fare il 26 e 27 ottobre

- Pubblicità -

Sabato è la Giornata di mobilitazione nazionale per la Pace e, anche nella nostra città, ci sarà la possibilità di partecipare ad una manifestazione che attraverserà tutto il centro storico, da piazza Santa Maria Novella fino a Santa Croce. Questa però non è l’unica iniziativa in programma per questo fine settimana a Firenze e nei suoi dintorni: sagre, mercatini e alcuni eventi culturali si potranno scoprire leggendo la nostra rubrica dedicata al fine settimana del 26 e 27 ottobre 2024.

Sabato manifestazione per la pace nel centro di Firenze

Sabato 26 ottobre è la Giornata di mobilitazione nazionale per la Pace. Anche Firenze parteciperà alla manifestazione grazie a “Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora” con partenza da piazza Santa Maria Novella verso le 14:00 e arrivo previsto in Santa Croce intorno alle 17:00. Al termine del corteo sono in programma interventi dal palco di Massimo Valpiana (presidente del Movimento Nonviolento) e Giulia Torrini (presidente di Un Ponte Per), preceduti da momenti artistico-musicali (Letizia Fuochi, Gaia Nanni). Il percorso dettagliato nell’articolo sulla manifestazione per la pace a Firenze.

Eventi per lo shopping: mercatini a Firenze domenica 27 ottobre 2024

Dal 25 al 27 ottobre torna a Firenze al Tepidarium del Roster il Charity Market di Smile Project (orario 9-19), un’occasione per acquistare capi d’abbigliamento e accessori dei marchi più conosciuti a prezzi convenienti e allo stesso tempo sostenere progetti umanitari in Eritrea. L’appuntamento, alla decima edizione, è promosso dall’organizzazione di volontariato Smile Project.

Tra i vari eventi di questo weekend a Firenze, ci sono anche alcune occasioni all’insegna dello shopping all’aria aperta nella giornata di domenica 27 ottobre. Il centro commerciale naturale di via Doni e dintorni, per esempio, ospiterà gli ambulanti di Forte dei Marmi giunti in città per l’occasione: qui si potrà trovare il meglio del Made in Italy artigianale accompagnato alle ultime tendenze della moda (domenica, dalle 08:00 alle 19:00). Bancarelle e stand arriveranno anche nei controviali di Viale Guidoni domenica, dalle 08:00 alle 20:00: artigianato, abbigliamento, prodotti tipici e tanto altro ancora. Infine, piazza Santo Spirito accoglierà i migliori stand dedicati all’artigianato sempre domenica 27, dalle 08:00 alle 20:00.

Eventi a Firenze : Open MAD in piazza delle Murate (fino a domenica 27 ottobre)

Fino a domenica 27 ottobre, MAD – Murate Art District apre le sue porte in piazza delle Murate per cinque giornate: incontri, riflessioni, performance, talk e convegni incentrati sul tema della cura che daranno al pubblico la possibilità di confrontarsi con artisti, curatori, addetti ai lavori e al pubblico. In particolare si ricorda l’appuntamento di sabato 26 con la visita guidata al carcere duro e all’installazione Agorà di SADI, a cura dello staff di MAD. Programma completo sul sito ufficiale di Murate Art District (per alcuni eventi è necessaria la prenotazione). Ingresso libero. Per maggiori informazioni: 055.2476873 oppure [email protected].

Eventi del weekend a Firenze: la festa dei Restarters

Sabato 26 ottobre, al Teatro InStabile – Culture in Movimento (via della Funga – ponte del Varlungo), arriva Restarters 2014-2024. L’eventofesteggia i dieci anni di riparazione con tante associazioni del territorio e attività a cui partecipare dalle 09:00 di mattina, tra swap party, disco soupe, talk e l’opportunità di riparare insieme gli oggetti elettrici ed elettronici guasti o malfunzionanti. La giornata si concluderà alle 22:00 con il concerto dei Gaudats Junk Band, che suona su strumenti auto costruiti con materiale destinato ai rifiuti. Lo show propone la rivisitazione in chiave “Junk” di famosi brani, sia italiani che stranieri. Ingresso libero. Programma completo sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Tartufesta a Montaione

Montaione ospita, per tutto il fine settimana, la trentunesima edizione della Tartufesta, mostra mercato dedicata al tartufo. Degustazioni e assaggi presso gli stand dei produttori locali, ma anche cooking show con chef stellati. E ancora vino, olio, salumi, formaggi e molti altri prodotti del territorio. Tanti anche gli eventi collaterali in programma, come le escursioni a cavallo alla scoperta delle aree tartufigene di Montaione. Gli orari: sabato 26 (ore 18:00 – 23:00) e domenica 27 (ore 10:00-20:00). Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della Tartufesta.

Eventi nei dintorni di Firenze: sagre e feste delle Castagne (domenica 27 ottobre 2024)

Ottobre è il mese delle sagre e feste delle castagne, tutte ad ingresso libero. A Vinci, domenica 27 dalle ore 10:00, sono disponibili in piazza gli stand con prodotti locali e tipici autunnali e intrattenimento con artisti di strada e iniziative dedicate anche ai più piccoli. Si prosegue poi con San Piero a Sieve, che ospiterà la tradizionale “Festa del marrone”, domenica 27, dalle 08:00 alle 19:00 con musica, mercatini, prodotti tipici e gastronomia. Si potranno acquistare marroni del Mugello IGP, miele, farina di castagne e tanti altri prodotti tipici anche domenica 27 alla “Sagra del marrone a Castagno d’Andrea” nel comune di San Godenzo.

Domenica 27 c’è anche la Mostra mercato del Marron buono di Marradi. Gli stand gastronomici proporranno ai visitatori le tradizionali leccornie del famoso frutto, quali: i tortelli di marroni, la torta di marroni e il castagnaccio. Per le vie del paese, inoltre, saranno in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco, oltre ad altri prodotti artigianali e commerciali. Poco distante, nel comune di Palazzuolo sul Senio, sempre domenica c’è la Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco: esposizione e vendita del marrone del Mugello IGP, fresco e lavorato, ma anche frutti del bosco, funghi, tartufi, frutti dimenticati e tanti altri prodotti tipici gastronomici di questo spicchio di Appennino. Nell’incantevole centro storico, stand di marroni e prodotti tipici, nonché di prodotti artigianali, spettacoli musicali ed animazione per bambini.

Borgo DiVino a Scarperia e San Piero

Nel comune di Scarperia e San Piero si terrà la settima edizione di Borgo DiVino nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre. Si tratta di una manifestazione dedicata alle aziende e agli appassionati di vino. Il Golf Club Poggio dei Medici ospiterà 90 aziende vinicole con la possibilità di degustare, in anteprima, oltre 400 etichette diverse. All’interno del festival ci sarà anche un punto ristoro e sarà possibile acquistare vini a prezzo di cantina. L’ingresso è dalle 10:30 alle 19:30 e il biglietto di 20 euro (17 euro ridotto soci Unicoop Firenze, Fisar Firenze, Banco Fiorentino, Officina Cu.Bo) dà diritto alla degustazione di tutti i vini presenti al festival.