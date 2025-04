Eventi del 1 maggio 2025 a Firenze: concerti, iniziative e mercati

- Pubblicità -

Anche quest’anno, in occasione della Festa dei Lavoratori, la città si anima con un ricco calendario di appuntamenti. Tra cortei, fiere tradizionali, manifestazioni culturali, concerti e mostre, gli eventi Firenze giovedì 1 maggio 2025 offrono numerose opportunità per trascorrere una giornata tra divertimento, cultura e natura. Non mancano poi occasioni di svago nei dintorni, tra sagre tipiche e feste dedicate ai fiori. Ecco una guida su cosa fare il primo maggio a Firenze e provincia.

Manifestazione a Firenze per il 1° maggio 2025

Giovedì 1 maggio 2025, la Cgil a Firenze non organizza una manifestazione con corteo, ma una festa multiculturale per il lavoro e la cittadinanza alla SMS di Rifredi, dalle 17 in poi con incontri, merenda e concerto di La Brasserie, Moonstera e dj set a cura di Fanqueiro e Ghiaccioli e Branzini. Durante la mattinata sono previsti cortei in varie città della provincia: a Sesto Fiorentino, Fiesole, Pontassieve, Barberino di Mugello, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione. Dettagli sul sito cgilfirenze.it.

Trofeo marzocco, la gara degli sbandieratori

Tra gli eventi legati alle tradizioni di Firenze, giovedì 1 maggio in piazza della Signoria si svolge il Torneo Marzocco 2025, manifestazione alla 22esima edizione che vede sfidarsi sbandieratori provenienti da tutta Italia. A partire dalle ore 15.30, davanti a Palazzo Vecchio, sarà possibile assistere a questa gara, organizzata dai Bandierai degli Uffizi, gli sbandieratori ufficiali della città. Informazioni su Facebook.

Il mercato del primo maggio alle Cascine

Giovedì 1 maggio torna la tradizionale fiera degli ambulanti organizzata da oltre 30 anni alle Cascine dal sindacato Fivag Cisl di Firenze e Prato: si tratta di un grande mercato su viale Lincoln. Oltre 200 banchi prendono posto, da mattina a sera, tra la passerella dell’Isolotto e il ponte delle tramvia. Un’occasione per fare shopping all’aria aperta.

Il gran finale della mostra dell’artigianato

Tra gli eventi da non perdere il 1° maggio a Firenze c’è sicuramente Mida 2025, la Mostra internazionale dell’artigianato, ospitata alla Fortezza da Basso. Questa grande fiera, con 530 espositori da tutto il mondo, chiude i battenti proprio in occasione della Festa dei lavoratori. Dall’abbigliamento all’artigianato artistico, dai cosmetici al design, tra i tanti stand è possibile trovare di tutto. In programma anche laboratori, show cooking e mostre. La mostra dell’artigianato è aperta il 1° maggio con orario 10-20. Ingresso a pagamento: info sui biglietti nel nostro articolo.

Ultimo giorno della mostra dei fiori di Firenze

Altro must fiorentino, tra gli eventi per i ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio, è la Mostra mercato primaverile di piante e fiori, ospitata nel Giardino dell’Orticoltura e tutto intorno alla suggestiva serra ottocentesca del Roster, anche con corsi, musica e laboratori per bambini. In quest’area si trovano oltre 70 espositori, tra vivaisti, floricultori, frutticoltori e commercianti specializzati nel settore del verde. L’ultimo giorno per visitare questa mostra è proprio il primo maggio. Orario 9.30 – 19.30, ingresso gratuito. Info nel nostro articolo sulla mostra dei fiori di Firenze.

I musei di Firenze aperti e le mostre da vedere a Firenze il 1 maggio

L’arte non va in vacanza. Molti musei di Firenze restano aperti anche giovedì 1 maggio 2025 (ma non gratis, come succederà invece domenica 4 maggio). Si va dagli Uffizi al Bargello, dalla Galleria dell’Accademia alle Cappelle Medicee, fino ai musei civici (Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella e la Cappella Brancacci). L’elenco dettagliato con tutti gli orari nel pdf degli Infopoint turistici.

Tra le mostre da vedere a Firenze durante il ponte del primo maggio, quella che Palazzo Strozzi dedica a una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo, Tracey Emin (visitabile giovedì 1 maggio dalle 10 alle 23). Al Museo degli Innocenti questi sono gli ultimi giorni per visitare l’esposizione “Impressionisti in Normandia“, che racconta con oltre 70 opere il legame tra questo movimento artistico e la regione del Nord della Francia (apertura 9.30 – 19.30 fino al 4 maggio).

E ancora Palazzo Medici Riccardi ospita la mostra su Giovan Battista Foggini (dalle 9 alle 19), mentre nelle stanze di Villa Bardini è in corso “Caravaggio e il Novecento“, per ammirare grandi capolavori e materiali inediti grazie alle figure di Roberto Longhi, storico dell’arte, e Anna Banti, scrittrice e traduttrice (ore 10.00 – 19.30).

Cosa fare a Firenze giovedì 1 maggio 2025: ammirare le fioriture

Firenze, con la primavera, si colora di boccioli. Uno dei “gioielli” verdi di Firenze è il Giardino dell’Iris, un parco ai piedi del piazzale Michelangelo che ospita più di 1.500 varietà diverse di questo fiore, frutto di un concorso internazionale che va avanti da 67 edizioni. Quest’anno il giardino può contare su 3.500 metri quadrati in più. Apre i battenti solo in occasione della fioritura: è visitabile fino al 20 maggio, ogni giorno (anche per la festa dei lavoratori) dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.

A poca distanza, dall’altra parte del declivio che “scende” da piazzale Michelangelo, si trova un altro suggestivo parco, il giardino delle rose, anche questo aperto gratuitamente al pubblico, con un panorama unico sulla città. Infine la fioritura più famosa di Firenze è sicuramente quella della pergola del glicine nel giardino di Villa Bardini, una cascata di petali viola con vista sulla cupola del Brunelleschi. Orari del parco per 1° maggio dalle 10 alle 20, ingresso a pagamento (gratis per i residenti nelle province di Firenze, Arezzo e Grosseto).

1 maggio 2025, festa, eventi e mercatino vintage all’Atollo di Firenze

La musica elettronica e un mercatino vintage sono protagonisti giovedì 1 maggio 2025 lungo le rive del fiume Arno, nello spazio estivo Atollo (lungarno Aldo Moro, vicino al Teatro Cartiere Carrara). Dalle 12 alle 23 il market per festeggiare i 10 anni del progetto Only Usato, mentre dalle 14 alle 2 di notte il dj set curato da Lattexplus con Queen LaTipah, Tommaso Carlà, Yu-Su e Dukwa. Info sulla pagina Facebook di Only Usato.

Festa del Giaggiolo 2025 dal 1° maggio

Anche nei dintorni di Firenze ci sono eventi dedicati ai fiori: dall’1 al 4 maggio 2025 San Polo in Chianti (frazione di Greve in Chianti) festeggia il giaggiolo, ossia l’Iris, con convegni, musica, gastronomia, animazione e laboratori per i bambini. In programma anche mercatini di beneficienza, banchi con ficattole e dolci, passeggiate attraverso i campi in fiore, musica e menù a tema in pizzerie e ristoranti. Calendario completo sul sito del Comune di Greve in Chianti.

Visite guidate al Parco di Pratolino

Il parco monumentale di Pratolino, che i fiorentini chiamano anche “Villa Demidoff” ha riaperto per la bella stagione ed è uno dei luoghi più gettonati per il picnic nei dintorni di Firenze. Il 1° maggio sarà accessibile (gratuitamente) dalle 10 alle 20 e sono in programma anche due tour guidati, uno alle 11 e l’altro alle 16 per scoprire i segreti di questa area storica. Info: [email protected].

Le sagre nei dintorni di Firenze il 1° maggio

Ci sono gli eventi dedicati al cinghiale e quelli incentrati su tortelli e funghi prugnoli. Giovedì 1 maggio, sul “menù” delle sagre ci sono tanti eventi per le buone forchette, anche nei dintorni di Firenze. A Impruneta è protagonista la pasta fritta delle ficattole, mentre Romola (San Casciano) organizza la sua Festa del lavoro anche con pollo alla griglia per pranzo, bomboloni e apericena. A Scarperia sono protagonisti i tortelli mugellani, mentre a Empoli il tipico carciofo empolese, famoso anche per non aver spine. E poi cinghiale a Chiocchio (Greve in Chianti) e a Montespertoli. Tutti i dettagli nell’articolo sulle sagre a Firenze tra il 1° e il 4 maggio.