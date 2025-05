Mercati, fiori, eventi: cosa fare a Firenze nel weekend (3-4 maggio)

- Pubblicità -

Il fine settimana di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 si preannuncia ricco di eventi a Firenze e nei dintorni, molti dei quali all’aria aperta. Dall’ingresso gratuito nei musei alla Fiera di Primavera attorno allo stadio Artemio Franchi, fino ai mercatini nel centro storico. In programma anche sagre, rievocazioni contadine e mostre dei fiori. Scopriamo insieme gli appuntamenti principali in questo fine settimana del “ponte dei lavoratori”.

Musei statali gratis a Firenze la prima domenica del mese (4 maggio 2025)

Ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai musei statali è gratuito in tutta Italia, anche a Firenze. Il prossimo appuntamento è domenica 4 maggio 2025: un’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) capolavori dell’arte senza spendere nulla. Dalle Gallerie degli Uffizi al Museo del Bargello, passando per la Galleria dell’Accademia e le Cappelle Medicee, i principali luoghi d’arte aprono le porte gratuitamente per l’intera giornata. Attenzione però: non è possibile prenotare l’ingresso, quindi occorre munirsi di pazienza e prepararsi a qualche coda.

In più, per i residenti di Firenze e della sua provincia c’è un’opportunità aggiuntiva, la “Domenica Metropolitana”. Sempre nella prima domenica del mese, i musei civici sono gratuiti e offrono visite guidate e attività dedicate alle famiglie. Il 4 maggio, ad esempio, il Museo Bardini propone un ricco programma di iniziative in occasione dei 100 anni di apertura al pubblico. Orari e dettagli nell’articolo sui musei gratis a Firenze.

Fiera di Primavera: domenica 4 maggio mercato a Campo di Marte

Domenica 4 maggio, dalle 09:00 alle 19:00, Firenze torna a vivere l’atmosfera vivace e colorata della “Fiera di Primavera 2025″ di Campo di Marte, un’occasione unica per fare shopping attorno allo stadio Artemio Franchi. Oltre 300 espositori trasformeranno viale Fanti e viale Paoli in un mercato a cielo aperto organizzato da Fiva (la federazione dei venditori ambulanti di Confcommercio Firenze-Arezzo) con abbigliamento, accessori, cosmetici, articoli per la casa, prodotti artigianali, libri, fiori e tanto altro ancora. A rendere ancora più speciale questa giornata di festa, le delizie della tradizione gastronomica toscana – come la porchetta e il lampredotto – e non solo. Tra le novità di quest’anno, anche la diretta live di Radio Firenze Viola, che accompagnerà i visitatori verso la partita Roma-Fiorentina delle 18:00.

In occasione della Fiera, all’US Affrico di viale Fanti si svolge la Sagra di Primavera: domenica a pranzo sarà possibile gustare un menù con piatti tipici toscani, dai tortelli mugellani alla porchetta fatta in casa fino ai cantuccini accompagnati dal vinsanto.

Eventi a Firenze: mercatini da non perdere (sabato 3 e domenica 4 maggio 2025)

Tra gli eventi a Firenze di sabato 3 e domenica 4 maggio non si possono dimenticare i mercatini che, come ogni fine settimana, animano la città. Al piazzale Michelangelo fa tappa il Mercatino regionale abruzzese, con specialità gastronomiche tipiche e artigianato tradizionale in arrivo direttamente dal cuore della regione Abruzzo (da venerdì 2, con orario 12:00-22:00, a sabato 3 e domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 22:00). In piazza Santa Croce torna invece la Fiera di primavera, con banchi ricchi di prodotti alimentari, abbigliamento, oggettistica e curiosità provenienti da tutta Italia (domenica 4, dalle 08:00 alle 20:00).

Sabato 3 maggio, il fatto a mano è protagonista in piazza dei Ciompi con il nuovo appuntamento di Artefacendo: 23 le eccellenze dell’artigianato locale che dalle 10 alle 20 mettono in mostra le loro creazioni. Il pubblico potrà non solo acquistare manufatti unici, ma anche assistere ad alcune dimostrazioni dal vivo delle lavorazioni.

Gli appassionati di antiquariato e vintage non possono perdere Savonarola Antiquaria, lo storico mercatino in piazza Savonarola (sempre domenica, dalle 08:00 alle 20:00) e Only Usato, l’evento dedicato al riuso e al mercato “di seconda mano” in programma a Orti Dipinti (Borgo Pinti, 76), con abiti, accessori, vinili, libri, ma anche workshop, cibo, musica e molto altro ancora (domenica 4, dalle 11:00 alle 20:00).

Eventi a Firenze domenica 4 maggio: Cambio della guardia sull’Arengario di Palazzo Vecchio

Tra gli eventi da mettere in calendario a Firenze, nella giornata di domenica 4 maggio, c’è anche il Cambio della guardia sull’Arengario di Palazzo Vecchio. L’evento viene ripetuto ben cinque volte nel corso della mattinata (ore 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00) ed è tradizionalmente preceduto, e seguito, dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che attraversa le vie del centro prima di prendere parte alla cerimonia (ore 08:45, 09:45, 10:45, 11:45 e 12.45: dalla piazzetta di Parte Guelfa, via delle Terme, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria fino all’arengario di Palazzo Vecchio) e subito dopo il termine della stessa (ore 9:10, 10:10, 11:10, 12:10 e 13.10: medesimo percorso al contrario).

Prosegue l’apertura del Giardino dell’Iris, il fiore di Firenze

Con l’arrivo della primavera, Firenze celebra uno dei suoi simboli floreali più amati: ha da poco riaperto al pubblico il Giardino dell’Iris, incantevole spazio verde ai piedi del piazzale Michelangelo, unico al mondo dedicato esclusivamente alla coltivazione dell’iris. Anche venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, dalle 10:00 alle 18:00 – con ingresso gratuito -, i visitatori possono ammirare migliaia di varietà di questo fiore, in un percorso botanico affacciato su uno dei panorami più suggestivi della città. Più informazioni nell’articolo sul Giardino dell’Iris.

Festa del Giaggiolo a San Polo in Chianti

San Polo in Chianti, frazione del Comune di Greve, è la patria del gaggiolo, fiore simbolo di Firenze. Per questa ragione, sia sabato 3 che domenica 4 maggio 2025, si terrà proprio in questo luogo la Festa del gaggiolo. La manifestazione, organizzata dal Comitato Turistico San Polo con il sostegno del Comune, trasformerà il borgo in un palcoscenico di eventi tra convegni, musica dal vivo, degustazioni, laboratori per bambini e animazioni per tutte le età. Qui il PDF completo e scaricabile con tutti gli appuntamenti.

Eventi nei dintorni di Firenze: Greve in Fiore, sabato 3 e domenica 4 maggio 2025

L’evento Greve in Fiore si terrà invece in piazza Matteotti a Greve in Chianti, sabato 3 e domenica 4 maggio (ore 09:00-19:30): qui si potranno acquistare migliaia di piante e specie floreali e oggettistica per il giardinaggio. L’ingresso è libero. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con Società Toscana di Orticultura.

Festa dell’Oasi WWF Stagni di Focognano nella giornata di domenica 4 maggio

Domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 18:00, presso l’Oasi WWF Stagni di Focognano si svolgerà una festa di primavera. Una vivace giornata nella natura alla scoperta dell’antico paesaggio della piana fiorentina. Per l’occasione, sono in programma visite guidate lungo i sentieri dell’oasi e birdwatching, ma anche giochi e animazioni per bambini. Alle ore 10:30 si tiene la presentazione del nuovo progetto dei restoration ideato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, grazie al finanziamento della Regione Toscana. Alle 12:30 c’è poi un pic-nic sociale sul prato (è possibile portare il pranzo a sacco).

Agricola a Castelfiorentino

Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 torna presso la zona sportiva di viale Roosevelt a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, l’appuntamento con Agricola, la fiera dell’agricoltura. L’evento si apre sabato alle 16:00 con l’inaugurazione ufficiale (la giornata proseguirà fino alle 19:00), per poi entrare nel vivo domenica con la fiera vera e propria, aperta dalle 09:00 alle 20:00. Oltre agli stand espositivi con prodotti tipici del territorio, Agricola propone rievocazioni degli antichi mestieri e delle pratiche della tradizione contadina, che offrono uno sguardo affascinante sulle radici rurali della zona. Da non perdere anche l’esposizione di macchine agricole, che spazia dai modelli d’epoca alle più moderne tecnologie. L’ingresso è gratuito.

Palazzuolo Botanico

Domenica 4 maggio anche Palazzuolo sul Senio si trasforma in un giardino a cielo aperto grazie a Palazzuolo Botanico, l’evento che celebra la primavera e le sue meraviglie nel suggestivo borgo dell’Appennino tosco-romagnolo. Dalle 10:30 alle 19:00, il centro del paese accoglierà una mostra mercato di piante e fiori, con un concorso per fioristi, spettacoli per tutte le età, musica dal vivo, laboratori creativi, mercatino dell’artigianato, un set fotografico e perfino un’aia dei giochi per i più piccoli. A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci saranno le proposte del bistrot botanico con aperitivi, snack e merende, lo stand gastronomico con piatti tipici locali disponibile a pranzo e l’originale prosecco botanico, da gustare in piazza IV Novembre. Programma completo sul canale Facebook ufficiale dell’evento.

Un fine settimana di sagre nei dintorni di Firenze

Domenica 4 maggio 2025 sarà una giornata ricca di sapori nei dintorni di Firenze, grazie alle numerose sagre a cui si potrà prendere parte. Durante tutto il fine settimana A Chiocchio (Greve in Chianti), al parco urbano di Montespertoli e allo stadio comunale di Pontassieve prosegue la tradizione delle sagre dedicate al cinghiale. Gli amanti della griglia potranno scegliere la Braciata al Parco di Serravalle a Empoli. Sempre a Empoli, al circolo Arci del Pozzale e nel giardino comunale, si potrà ancora gustare il celebre carciofo empolese nella sagra che prosegue fino al 5 maggio.

A Scarperia e al Lago Viola di Boccagnello (Vicchio), protagonisti sono i tortelli mugellani e i funghi prugnoli. Infine, a Impruneta, si conclude la sagra della ficattola, con merenda alle 16:00 e tante altre sorprese. Ulteriori dettagli sulle sagre a Firenze per il “ponte dei lavoratori” nel nostro articolo.