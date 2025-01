Eventi a Firenze: cosa fare sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025

- Pubblicità -

A Firenze e dintorni il weekend di sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 è all’insegna dell’arte: tra i tanti eventi ci sono infatti alcune mostre in chiusura, ma anche visite guidate al Bargello, conferenze nei dintorni della città e un’esposizione appena inaugurata nella Sagrestia della Madonna, una parte del convento della Santissima Annunziata che è stata recentemente restaurata. E ancora frittelle, mercatini per tutti i gusti, sorprese per gli amanti del pattinaggio e tanto altro. Scopriamo insieme cosa fare a Firenze nell’ultimo fine settimana di gennaio.

Le mostre a Firenze da vedere (prima che chiudano)

Domenica 26 gennaio chiuderanno le loro porte due grandi mostre: eventi che hanno richiamato numerosi visitatori a Firenze. La prima è Helen Frankenthaler: Dipingere senza regole. I visitatori di Palazzo Strozzi avranno, ancora per pochi giorni, l’opportunità di scoprire connessioni, influenze e amicizie dell’artista tramite un’ampia selezione di opere realizzate tra il 1953 e il 2002, provenienti dalla Helen Frankenthaler Foundation e in prestito da importanti musei e collezioni private. Questi capolavori sono messi a confronto con i lavori di artisti a lei contemporanei, alcuni parte dalla sua collezione personale. Questi gli orari del weekend: venerdì, sabato e domenica, ore 10:00-20:00.

La seconda mostra in chiusura si trova a Palazzo Vecchio ed è Michelangelo e il potere. Un percorso che presenta più di cinquanta opere tra sculture, dipinti, disegni, lettere autografe e calchi in gesso scelti per illustrare il rapporto di Michelangelo con il potere, la sua visione politica e la sua determinazione nel porsi alla pari con i potenti della terra. Gli orari del weekend: venerdì, sabato e domenica, 09:00-19:00.

Eventi a Firenze: visite guidate per bambini al Museo Nazionale del Bargello (da sabato 25)

Sabato 25 gennaio, al via alla prima delle tre visite guidate tematiche in programma al Museo Nazionale del Bargello. La giornata s’intitola “Alla corte di re e cavalieri”: bambini dai 9 ai 12 anni andranno alla scoperta delle storie di valorosi condottieri, di tradimenti e di combattimenti fino all’ultimo respiro. I piccoli ascolteranno le avventure del prode Orlando e della sua fedele spada, la Durlindana. Ma chi guiderà i più piccoli in queste storie intricate, o meglio, cosa? A raccontarle sarà un arazzo molto particolare, proveniente da luoghi e tempi lontani.

Sabato mattina il museo accoglierà piccoli gruppi (massimo 10 partecipanti) per un percorso guidato in alcune sale del Bargello, seguito da un laboratorio pratico. I bambini dai 7 ai 12 anni di età potranno partecipare gratuitamente. La prenotazione è obbligatoria, all’indirizzo [email protected] (le prenotazioni rimarranno aperte fino alle 12:00 del venerdì precedente).

Eventi a Firenze (sabato 25 gennaio 2025): open day al nuovo “The Social Hub” di viale Belfiore

Tra gli eventi a Firenze di sabato 25 gennaio c’è anche l’open day per visitare la nuova struttura di The Social Hub in viale Belfiore n.55, dalle 16:00 alle 19:00. Si tratta del nuovo complesso nato a pochi passi dalla fermata della tramvia, grazie al recupero dell’ex area Fiat. In programma tour alla scoperta dell’edificio, il laboratorio creativo “Animal Mask” per realizzare maschere personalizzate, ritratti a cura di Linda Bonacchi e un dj set accompagnato da zucchero filante. Qui ulteriori informazioni.

Pista di pattinaggio sotto la ruota panoramica (prorogata fino al 2 febbraio)

A Firenze sono in arrivo buone notizie: è stata prorogata, fino al 2 febbraio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la più grande della Toscana, in piazza Vittorio Veneto. Gli orari del weekend: venerdì dalle 14:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 24:00 (ultimo giro fino alle 01:00 di notte). Oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, si potrà salire sulla ruota panoramica alta 55 metri o mangiare del buon cibo in compagnia.

Non solo eventi: mercatini a Firenze e dintorni (sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025)

Tra gli eventi a Firenze e dintorni, anche alcuni mercatini. In piazza San Jacopino c’è il Mercato San Jacopino Viva nella giornata di sabato 25, dalle 07:00 alle 21:00. Qui si potranno fare acquisti, partecipare a laboratori e attività gratuite e, al Bar Il Ghiottone, ci sarà anche Dj-set con ROF (ore 18:00-21:00).

Domenica 26 gennaio, dalle 08:00 alle 19:00, torna invece – nell’omonima piazza – Santo Spirito in Fiera con gli stand della mostra mercato di artigianato artistico e di generi vari. Non mancheranno neppure i banchi con prodotti tipici toscani e quelli delle aziende agricole.

Collezionare a Firenze – Artigianarte, la mostra mercato mensile di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo, tornerà nell’area giardino del Palaghiaccio Giglio Bianco di Firenze, sul Lungarno Aldo Moro, dalle ore 10:00 alle 19:00 di sabato 25 e domenica 26 gennaio. Infine, Dalla soffitta alla cantina si svolgerà a Borgo San Lorenzo nella sola giornata di domenica: qui si potranno acquistare oggetti d’uso quotidiano di qualsiasi genere.

“Miracoli e Grazie della Santissima Annunziata” in mostra nella Sagrestia della Madonna

Accedendo dalla piazza della Santissima Annunziata a Firenze, sotto il porticato e a sinistra dell’ingresso alla basilica, c’è una mostra che vale la pena visitare. “Miracoli e Grazie della Santissima Annunziata. Memorie del Seicento pittorico fiorentino” si inserisce infatti in un contesto storico e devozionale significativo, la seicentesca Sagrestia della Madonna – recentemente restaurata -, che custodiva i tesori legati alla vicina Cappella dell’Annunziata.

L’esposizione, promossa dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Leon Battista Alberti – Dante” di Firenze, offre una nuova lettura delle tele di memoria ex voto conservate nel Convento della Santissima Annunziata di Firenze, realizzate da artisti del Seicento come Vignali, Lippi, Dandini e Sagrestani.

La mostra esplora il contributo di questi pittori “meno noti” evidenziando la loro innovazione stilistica e il legame con una profonda devozione religiosa verso la sacra immagine della Santissima Annunziata. Ogni anno, a partire dalla seconda metà del Seicento, queste tele di memoria ex voto furono esposte nel chiostro grande del convento per celebrare la festa dell’Annunciazione (25 marzo). Giorni e orari: fino al 1° febbraio 2025, dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. In altri orari: solo su prenotazione al 327.9829232.

Arte: prosegue il ciclo di conferenze a San Casciano (sabato 25 gennaio)

Prosegue, alla Biblioteca comunale di San Casciano in Val di Pesa (via Roma, n. 37), il ciclo di conferenze aperto a tutti in occasione della mostra “Stanislao Pointeau – Un macchiaiolo toscano di origini francesi. Una mostra in onore di Carlo Del Bravo”, ospitata nel Museo Ghelli. Alle ore 17:00 di sabato 25 gennaio 2025, Ettore Spalletti porterà all’attenzione di un pubblico eterogeneo alcune riflessioni su Carlo Del Bravo e gli studi sull’Ottocento. L’ingresso è gratuito.

Eventi e sagre nei dintorni di Firenze: le frittelle di San Donato in Collina (25-26 gennaio)

Sabato e domenica c’è un evento da far venire l’acquolina in bocca: è quello che vede protagoniste le frittelle di riso del Circolo SMS di San Donato in Collina (frazione di Rignano sull’Arno). La ricetta le vuole cotte nel latte, con l’aggiunta di zucchero e scorza di limone e poi fritte a cucchiaiate in padella. Si tratta di un dolce tipico del carnevale tutto da gustare. La distribuzioni inizia alle 08:30 di mattina e continua fino ad esaurimento scorte. La sagra continua ogni weekend fino al 16 marzo, oltre all’apertura speciale per il giorno di San Giuseppe, mercoledì 19 marzo.