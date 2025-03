Eventi, sagre e mercatini da non perdere a Firenze (8-9 marzo)

- Pubblicità -

Sabato 8 e domenica 9 marzo 2025, Firenze e i suoi dintorni offrono una varietà di eventi imperdibili, come le iniziative speciali per celebrare la Festa della Donna, ma anche mostre d’arte, mercatini, eventi enogastronomici e sagre tipiche. Questa “nuova puntata” della rubrica dedicata alle iniziative del weekend raccoglie le principali proposte che animano la città e le aree limitrofe, scopriamole insieme.

Festa della donna: musei gratis l’8 marzo e altre iniziative speciali

Sabato 8 marzo, in occasione della Festa della donna, sia i musei statali che i musei civici di Firenze saranno a ingresso gratuito per tutte le donne. Per l’occasione, saranno in programma anche una serie di iniziative. Al Museo Archeologico Nazionale (ore 10:00) il direttore Daniele Federico Maras accompagnerà il pubblico nella visita tematica “La donna etrusca, libera e intraprendente, contro le maldicenze degli autori greci”. Alle 11:30 apertura straordinaria del giardino monumentale e visita guidata a cura dei servizi educativi “Dagli agrumi di Maria Maddalena de’ Medici alle tombe etrusche: storia del giardino del MAF”. Prenotazione obbligatoria mandando una mail a [email protected].

Anche il Museo di San Marco festeggia l’8 marzo con due visite guidate gratuite, alle 10:00 e alle 11.30, alla collezione di dipinti del Beato Angelico e all’architettura conventuale di Michelozzo. Sarà l’occasione per poter ammirare anche la Deposizione di Santa Trinita, uno dei capolavori dell’artista, di nuovo esposto dopo un lungo e complesso lavoro di restauro. Non è necessaria la prenotazione: ritrovo 10 minuti prima della visita nel Chiostro di Sant’Antonino, subito dopo la biglietteria. Sempre in occasione della Giornata Internazionale della Donna gli studenti del Liceo Michelangelo offriranno al pubblico visite guidate gratuite alla Sala Capitolare del Perugino, presentando l’affresco della Crocifissione in relazione alla storia del convento. Un focus particolare sarà dedicato alla Maddalena, raffigurata al centro della scena inginocchiata davanti al Crocifisso.

“Peace & Care” nel Semiottagono delle Murate

Venerdì 7 sarà visitabile, nel Semiottagono delle Murate a Firenze, la mostra Peace & Care, un progetto promosso da Fondazione Valore Lavoro, CGIL Nazionale e CGIL Toscana, a cura di Stefano Bartolini, Martina Lopa e Serena Becagli, che mette in relazione alcuni materiali d’archivio della CGIL con le opere delle street artist Lediesis.

Le loro iconiche Superwomen lasciano per un momento le strade in cui, con azioni improvvise, le loro creatrici di solito le fanno apparire, per adunarsi attorno a una grande bandiera multicolore realizzata nel 1953 dalle mezzadre in lotta per i diritti sul lavoro, riscoperta dagli storici negli archivi della CGIL. Questo è il primo di una serie di eventi pensati da CGIL per il 2025, all’interno di un programma più ampio dal titolo “Il senso della cura”, un concetto politico, da sempre rivendicato dal pensiero femminista, che negli ultimi decenni ne ha ribadito il valore etico e trasformativo. Orari: dal lunedì al venerdì, 09:00-13:00 e 14:00-16:00. Ingresso libero.

Eventi a Firenze (7, 8 e 9 marzo): la mostra del collettivo curatoriale DFTM¹ in piazza Tasso

Tra gli eventi da segnare in programma per questo fine settimana c’è l’inaugurazione della mostra Ctrl+Alt+Canc, venerdì alle 18 presso la Sala ex Leopoldine in piazza Torquato Tasso n° 7, a cura del collettivo curatoriale DFTM¹. Una collettiva che vede nove artisti esplorare il sonno e il riposo non solo come momenti di pausa, ma come atti radicali di resistenza, invitando il pubblico a ripensare il riposo non come momento funzionale al lavoro, ma come azione di riconquista del proprio tempo. Grazie ad artisti come #FFFF00, Alex Fallica e Chiara Gasbarro, il visitatore potrà immergersi in un’esperienza sfaccettata caratterizzata da installazioni e altri lavori, anche site-specific. La mostra sarà poi visitabile a ingresso libero sia sabato 8 che domenica 9, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e continuerà fino al 14 marzo.

Visarno Market tra gli eventi a Firenze di sabato 8 e domenica 9 marzo 2025

All’Ippodromo del Visarno si potrà partecipare al Visarno Market nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo, dalle 11:00 alle 19:00. Qui l’arte del “fatto a mano” e della sostenibilità prenderà vita attraverso oggetti, vestiti e altri accessori. Tanti gli eventi e i laboratori organizzati per l’occasione, come il workshop di upcycling (8 e 9 marzo, ore 11:00 e 15:00) per trasformare il capo in una borsa unica. E naturalmente, il Dj-set a cura di dj Osafek, sia sabato che domenica dalle 15:00 alle 19:00. Ingresso a pagamento: 3 euro. Programma completo su Facebook.

Altri mercatini a Firenze e nei dintorni (7-9 marzo)

Ci sono poi quattro imperdibili mercatini a Firenze. Si parte con Creative Factory in piazza dei Ciompi che, come sempre, riunisce artigiani provenienti da tutta Italia (sabato 8 e domenica 9 marzo, dalle 09:30 alle 20:00). Si prosegue con un mercato a Novoli, in via della Toscana (angolo via di Novoli – fermata tramvia T2 Regione Toscana) domenica 9 marzo 2025, dalle 08:00 alle 20:00. Da venerdì 7 nuovo appuntamento anche con il Mercatino Regionale Francese in piazza Matteotti. Ad aspettare i visitatori ci sarà un piccolo angolo di Francia con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese, dalle 12:00 alle 20:00. Infine, all’Impruneta è la volta di Mercatino mangiasano con tanti eventi e iniziative culturali sostenibili (domenica 9, dalle 09:00 fino a sera).

Vini: Eccellenza di Toscana alla Leopolda

Tra gli eventi da segnare in calendario per sabato 8 e domenica 9 marzo c’è l’Eccellenza di Toscana alla Stazione Leopolda di Firenze. Un imperdibile tasting aperto al pubblico, che raccoglie ogni anno centinaia di produttori toscani, con le loro etichette più prestigiose (oltre 900), rappresentative della vera eccellenza enologica toscana. L’ingresso al pubblico è consentito per entrambe le giornate, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, e i biglietti si possono acquistare online e direttamente all’ingresso. Info sul sito dell’Ais Toscana.

Sagre nei dintorni di Firenze (dal 7 al 9 marzo)

Ecco infine tre sagre da mettere in calendario per questo fine settimana, nei dintorni di Firenze. La Festa del cinghiale si trova a Fiesole: da venerdì a domenica (anche a pranzo), presso la sede della Casa del Popolo Fiesole in via Matteotti n° 27/29, dalle ore 19:30, viene proposto un menù alla carta con cucina tipica toscana e, come protagonista, il cinghiale. Per informazioni e prenotazioni: 055.597002. La seconda è la Sagra del Fritto a Compiobbi. Gli stand gastronomici del Circolo La Pace resteranno aperti a cena, dalle 19:30. È consigliata la prenotazione telefonando al 055.6593671 o al 338.5437543. Infine, si ricorda la Sagra cinghiale e tortello nel comune di Scarperia e San Piero (sabato ore 19:00 e domenica ore 12:00 e 19:00, nel Circolo MCL di Scarperia).