Festival, mercatini e non solo: gli eventi a Firenze (11-12 novembre)

Festival, mercatini e fiere dedicate al buon cibo: questi sono solo alcuni degli eventi che potrete trovare nel weekend di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 a Firenze e dintorni se verrete qui in visita o se semplicemente siete cittadini in cerca di “qualcosa da fare”. Si parte con il Festival dei Popoli, importante rassegna internazionale di cinema documentario in Italia e la più antica in Europa. Si prosegue poi con il Festival Il Magnifico, rassegna culturale e multidisciplinare fiorentina. Se qualcuno volesse fare una buona azione, ci sono il Firenze Classic Charity 2023 per l’emergenza alluvione e il Florence Vintage Market nello storico Palazzo Corsini sul Lungarno per raccogliere fondi a sostegno di File (Fondazione Italiana di Leniterapia). Senza perdere altro tempo, vediamo allora i migliori eventi del fine settimana fiorentino.

Festival dei Popoli fino al 12 novembre

Ultimi giorni, quelli di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023, per prendere parte alla 64esima edizione del Festival dei Popoli, la più importante rassegna internazionale di cinema documentario in Italia e la più antica in Europa. Un programma che sta vedendo protagonisti oltre 120 grandi capolavori del cinema d’autore a La Compagnia e in altre location fiorentine. E per i più grandi appassionati di cinema, buone notizie: durante la rassegna si potranno incontrare infatti numerosi ospiti internazionali. Il programma completo è pubblicato sul sito ufficiale del Festival dei Popoli. Qui si potranno trovare anche tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti.

Festival Il Magnifico

In questi giorni Firenze sta ospitando un festival che “prende in prestito” il nome da un importante personaggio, Lorenzo de’ Medici: politico geniale, grande mecenate e artista egli stesso. E infatti il Festival si chiama proprio “Il Magnifico”. Il giovane direttore artistico Leonardo Margarito, classe 2002, insieme al produttore cinematografico e organizzatore Matteo Cichero, presentano la seconda edizione di questa curiosa rassegna culturale e multidisciplinare fiorentina.

L’obiettivo è infatti quello di raccontare Firenze attraverso gli occhi della sua lunga storia raccontando vicende e aneddoti che la hanno attraversata tramite visite guidate, presentazioni e un podcast realizzato dai giovani membri dello staff. Un programma ricco di eventi che si terranno fino a domenica 12 novembre. Il momento più alto è rappresentato dalla cerimonia di conferimento del premio finale under 35 destinato a personaggi del mondo della cultura, realizzato dalla bottega orafa Paolo Penko di Firenze, che si svolgerà sabato 11 alle ore 18:30 nello storico palazzo ottocentesco di Sina Villa Medici (presso Harry’s Bar Firenze 1953).

Firenze Classic Charity 2023 per l’emergenza alluvione

Tra gli eventi nel weekend a Firenze, domenica 12 novembre 2023 c’è anche Firenze Classic Charity 2023. Una parata di auto e moto d’epoca che, vista l’emergenza a Campi Bisenzio, si trasforma in un’opera di beneficienza in cui gli incassi serviranno a sostenere le persone colpite dall’alluvione nella piana metropolitana fiorentina. Sarà possibile quindi partecipare all’iniziativa con una donazione di 10,50 euro oppure di 20,50 euro. All’evento è ammesso qualsiasi mezzo a due o quattro ruote che abbia compito almeno 20 anni. Il percorso della parata prende avvio alle ore 09:00 dall’HU camping in Town in via Generale della Chiesa n.3, prosegue nel centro storico fiorentino e si conclude al Piazzale Michelangelo.

Florence Vintage Market: il mercato di beneficienza a Palazzo Corsini sul Lungarno

Torna in città il Florence Vintage Market, mercato di abiti e accessori vintage allestito nello storico Palazzo Corsini sul Lungarno (ingresso libero dal n. 8) ben due volte l’anno, in primavera e in autunno, per raccogliere fondi a sostegno di File (Fondazione Italiana di Leniterapia). Questa ottava edizione avrà luogo da venerdì 10 a domenica 12 novembre 2023, con orario 11:00-18:00. Qui si potranno trovare una vasta selezione di alta qualità di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo, firmati o sartoriali e non solo. Tutti rigorosamente vintage e generosamente donati. Novità assoluta sarà una sala interamente dedicata all’arredamento per la casa. Per avere maggiori informazioni sul Florence Vintage Market è possibile chiamare il numero 055.2001212 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle 16:30 oppure il venerdì dalle ore 09:00 alle 15:00.

Mercatini: gli eventi per lo shopping a Firenze (11 e 12 novembre 2023)

Eccoci qua, ai nostri tanto amati mercatini (tutti ad ingresso libero). Anche in questo fine settimana ne vedremo delle belle! Domenica 12, in piazza del Carmine, torna ancora una volta La Fierucola dalle ore 09:00 alle 14:00 con tanti prodotti alimentari (pasta, pane, olio, vino ecc.). In piazza dei Ciompi invece sabato 11 e domenica 12 dalle ore 09:30 alle 20:00 si svolge Creative Factory, un appuntamento fisso per gli amanti delle creazioni artigianali, oggetti unici che portano con sé una storia da raccontare. Al Conventino Caffè Letterario in via Giano della Bella, 20/2 c’è Only Usato Market dalle ore 11:00 alle 19:00. In programma un divertente vintage market, accompagnato da musica e delizie da bere e da mangiare.

Questo weekend di novembre vede protagonista anche Collezionare a Firenze – Artigianarte, il mercato mensile di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, curiosità cartacee e artigianato creativo. Insomma, nell’area del parcheggio al Tuscany Hall Teatro di Firenze (via Fabrizio De André) si potrà trovare di tutto e di più. Questi gli orari di apertura: dalle ore 10:00 alle 19:00 sia sabato che domenica. Per ulteriori informazioni contattare gli organizzatori al numero 3483396638 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Infine, sia l’11 che il 12 (dalle ore 10:30 alle 20:30) ci sarà anche Hand Made MMXXIII Fall Edition presso “Il Bronzetto” e “La Brasserie by Bronzetto” in via Romana 151-153 rosso. Un weekend esclusivo dedicato alle eccellenze dell’artigianato fatto a mano con tanto shopping di qualità: bijoux e gioielli, abbigliamento, scarpe, kaftani, borse e accessori, profumi e cosmesi e raffinate decorazioni per la casa.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: “Peposo Day” all’Impruneta (10-12 novembre)

Un weekend di sapori all’Impruneta grazie al Peposo Day, che celebra l’antica ricetta medievale che veniva preparata dai fornacini – i cosiddetti artigiani delle fornaci – che lo cuocevano di notte e lo consumavano dopo il turno di lavoro. Il pepe copriva l’odore della carne, mentre il vino contribuiva al sapore. Gli ingredienti principali sono carne non pregiata (solitamente muscolo di manzo), vino rosso, aglio e pepe.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 si terranno tre giornate interamente dedicate ad un’entusiasmante sfida gastronomica tra i quattro rioni di Impruneta sotto i loggiati del Pellegrino in piazza Buondelmonti. Ecco che Fornaci, Pallò, Sant’Antonio e Sante Marie si sfideranno ai fornelli proponendo le loro interpretazioni del rinomato spezzatino. Tutti gli ingressi e le varie degustazioni sono a pagamento, acquistando i biglietti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile recarsi presso il Museo della Festa dell’Uva oppure scrivere a [email protected].

A Calenzano la mostra mercato dell’olio extravergine di oliva

Eh sì, è arrivato quel periodo dell’anno in cui l’olio è buono da far perdere la testa! Sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 (ore 10:00 – 19:00) allo spazio St.Art. Eventi di via Garibaldi a Calenzano saranno presenti le aziende del territorio che proporranno l’olio della nuova raccolta e come sempre ci saranno tante iniziative in programma tra cene a tema, attività per ragazzi, gare culinarie, degustazioni guidate, convegni e visite ai frantoi. Insomma, alla mostra mercato dell’Olio Extra Vergine di Oliva non si può proprio rinunciare!

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: Autumnia a Figline Valdarno (10-12 novembre)

“Cura il presente, salva il futuro”: si presenta con questo slogan la 24esima edizione di Autumnia, la grande fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione che, dal 10 al 12 novembre, tornerà ad animare il centro storico di Figline Valdarno – e in particolare piazza Marsilio Ficino. Fittissimo il cartellone degli eventi tra spettacoli, incontri, dimostrazioni per ogni fascia d’età, e tanti appuntamenti per scoprire i prodotti tipici del territorio. Il programma completo sul sito ufficiale di Autumnia.