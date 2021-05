Mercatino vintage per File, market di primavera a Palazzo Corsini (Firenze)

L’emergenza sanitaria non ferma la solidarietà. A Palazzo Corsini, nel centro di Firenze, con la primavera 2021 torna il mercatino vintage a sostegno di File, la Fondazione Italiana di Leniterapia. L’ingresso è gratis, ma sarà contingentato a seconda dell’affluenza. Il Florence Vintage Market è il classico appuntamento organizzato a primavera per raccogliere fondi da destinare all’attività della fondazione fiorentina.

Date e orari 2021 del mercatino vintage a Firenze per la Fondazione File

Si tratta del primo evento benefico organizzato in presenza dalla Fondazione File dopo un anno di stop delle iniziative imposto dalla pandemia: il mercatino vintage in favore di File si apre a Firenze mercoledì 12 per andare avanti fino a domenica 16 maggio 2021. Ecco gli orari: mercoledì, giovedì e venerdì è aperto dalle 11.00 alle 16.00; nel weekend (sabato e domenica) due ore in più dalle 11.00 alle 18.00.

Vestiti, accessori, scarpe da donna, uomo o bambino, di grandi firme e non solo sono i protagonisti del Florence Vintage Market 2021. Tutti gli oggetti sono stati donati. Il ricavato sosterrà File e il servizio di cure palliative e supporto psicologico offerto ai malati gravi e alle famiglie sul territorio.

Florence Vintage Market: dove si trova e come si entra

Ad ospitare il mercatino vintage di File è come sempre Palazzo Corsini, storica residenza nel cuore di Firenze che tradizionalmente accoglie anche il market natalizio della Fondazione Italiana di Leniterapia. L’entrata è da lungarno Corsini n° 8 a Firenze, tra Ponte alla Carraia e Ponte Santa Trinita. L’ingresso sarà contingentato in base all’affluenza delle persone, nel rispetto delle normative anti-Covid. L’iniziativa si svolge grazie al supporto di Banca Intesa Sanpaolo.

Informazioni chiamando il numero telefonico 0552001212, scrivendo alla mail [email protected] o collegandosi al sito della Fondazione File.