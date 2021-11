Non solo mercatini di Natale: le fiere a Firenze (20-21 novembre 2021)

Questo weekend a Firenze i primi mercatini si tingono dei colori del Natale, ma tra sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 in città e nei dintorni sono in programma anche appuntamenti da non perdere dedicati all’olio nuovo, bancarelle di artigianato locale e mercati di antiquariato. Per fare una gita fuori porta, nelle altre province della Toscana, ci sono poi luminarie e villaggi di Santa Claus da visitare. Ecco le principali mete per lo shopping.

Mercatini di Natate a Firenze: da Santa Croce al centro San Donato di Novoli (20 novembre 2021)

Il weekend del 20 e 21 novembre 2021 sancisce ufficialmente l’inizio della corsa ai regali, con l’apertura dei primi mercatini di Natale a Firenze. Da sabato tornano attive le casette del mercatino natalizio in piazza Santa Croce, che festeggia il suo 20esimo compleanno. In questo villaggio si possono trovare addobbi natalizi, artigianato, cibi dal mondo e l’angolo per la consegna della letterina a Babbo Natale. Orario di apertura dalle 10 alle 22, ingresso libero. Per info – cel. 339 6937235.

Sempre sabato viene inaugurato il mercatino di Natale nel centro San Donato di Novoli con 45 casette in legno, tante idee da mettere sotto l’albero e prodotti tipici da gustare. Gli stand sono aperti dalle 10 alle 19. Nelle prossime settimane si aggiungeranno nuovi appuntamenti in giro per la città: qui la nostra guida ai mercatini natalizi 2021 di Firenze.

E quelli fuori Firenze: il Villaggio di Babbo Natale a Campi Bisenzio e le luminarie di Empoli

Anche fuori Firenze fervono i preparativi per le feste. A Campi Bisenzio ha riaperto il Villaggio di Babbo Natale, tra Villa Montalvo e il centro storico, con iniziative per i bambini (molte attrazioni sono a pagamento). Inoltre nel cuore della cittadina sono previsti i mercatini in via Santo Stefano, stand artigianali, giostre e pista di pattinaggio sul ghiaccio, oltre al presepe a grandezza naturale con animali viventi e i laboratori per i più piccoli (il sabato nell’oratorio Totus Tuus di piazza Matteotti).

Entra nel vivo inoltre il programma di Empoli Città del Natale 2021, che accompagna i mercatini di piazza della Vittoria (sabato 20 e domenica 21 novembre) a tante iniziative nel centro della città: proiezioni sui palazzi, installazioni luminose, la nevicata in piazza Farinata degli Uberti, il villaggio dei mattoncini in piazza del Popolo e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Matteotti. Info sul sito ufficiale.

Allargando lo sguardo alla Toscana, ad Arezzo sabato 20 novembre partolo le iniziative di Natale grazie a mercatini tirolesi in piazza Grande, installazioni luminose e il Christmas Village intorno alla Fortezza, con tanto di ruota panoramica. Via anche agli eventi natalizi a Montepulciano (Siena), animato da bancarelle e iniziative nel suggestivo centro storico. Qui i migliori mercatini di Natale da visitare in Toscana durante questo 2021.

Olio nuovo, mercatini a Firenze e fiere fuori città (20-21 novembre 2021)

Il terzo fine settimana di novembre è il momento gusto per assaggiare l’oro verde della Toscana. Nell’Oltrarno di Firenze il mercatino della Fierucola questo mese è dedicato all’olio nuovo: domenica 21 novembre 2021 i piccoli agricoltori portano in piazza Santo Spirito i prodotti della stagione autunnale e anche i semi e le piante da mettere a dimora tra l’autunno e l’inverno. Orario: dalle 9 alle 19.

A Bagno a Ripoli è invece protagonista, sabato 20 e domenica 21, l’edizione 2021 di Prim.Olio, la mostra mercato dell’olio extra vergine di oliva. Tra il Giardino i Ponti e via Roma arrivano due diversi mercatini con gli stand di decine di aziende agricole del territorio e le produzioni artigianali. Tornano le lezioni di assaggio con gli esperti dell’olio, gli show cooking curati da chef del territorio, l’appuntamento con la frangitura in diretta delle olive e il concorso “Gocciola d’oro” che premia il migliore olio ripolese. Orario 9 – 19.

Questo fine settimana si chiude inoltre la mostra mercato dell’olio extravergine di oliva di Calenzano, nel centro espositivo St.Art. Accanto agli stand, aperti sabato e domenica dalle 10 alle 19, laboratori per bambini, incontri, mini-corsi di degustazione e la sagra “Ce l’ho con l’olio” per assaporare piatti a base di olio novo.

I mercatini a Firenze sud

Passando agli altri mercatini segnaliamo due eventi che si svolgono tra sabato 20 e domenica 21 novembre 21, a Firenze sud e al Galluzzo. A Gavinana la sezione locale dell’Unione Artigiani Italiani, insieme alla Federazione Italiana Ambulanti, organizza la Fiera di novembre in viale Europa con i banchi degli ambulanti sistemati nel controviale (ore 8.00 – 20.00) e l’apertura festiva dei negozi della zona.

Sempre domenica nuovo appuntamento con la Fiera del Galluzzo, il mercato di quartiere che si svolge in piazza Acciaioli e propone idee regalo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, prodotti tipici toscani e da fuori della regione. L’appuntamento è promosso dalla Fivag Cisl di Firenze.

Artigianato a Scandicci

Per quanto riguarda i mercatini in programma nei dintorni di Firenze, il 20 e 21 novembre piazza della Resistenza ospita Ars manualis – L’eredità dei saperi, manifestazione dedicata all’artigianato artistico toscano promossa da Confartigianato. Tra le eccellenze presenti in piazza cappelli di paglia, ferro battuto e coltelleria. Orario: dalle 10 alle 20, ingresso libero.

Mercati dell’antiquariato in Mugello

Chiudiamo questa rassegna dei migliori mercatini in programma a Firenze e dintorni il 20 e 21 novembre 2021 con gli appuntamenti del Mugello. A Vicchio, in piazza Vittoria, sabato antiquariato e fatto a mano, domenica il mercatino organizzato dalla Pro Loco, da mattina a sera.

Come ogni terza domenica del mese, il 21 novembre nel centro di Dicomano si svolge il mercatino del piccolo antiquariato e delle opere dell’ingegno, dalle ore 8.00 alle 17.30 in via Alighieri e piazza Buonamici.

Si consiglia di controllare eventuali cambiamenti di programma sui siti ufficiali degli eventi