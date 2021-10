Mercatini di Natale in Toscana 2021: dalla casa di Santa Claus ai villaggi per le feste

Il calendario è già fissato. Con il 2021 in Toscana tornano i mercatini di Natale perfetti per ogni regalo: da Arezzo a Montepulciano fino a Empoli, le principali città stanno iniziando ad annunciare le date dei vari eventi. Dopo un anno di stop, bancarelle, luminarie, villaggi e case di Babbo Natale stanno per invadere di nuovo borghi e paesi.

Abbiamo selezionato alcune delle città della Toscana dove passare il Natale, con i mercatini più belli: i primi eventi partono già a novembre, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Empoli città del Natale 2021, tra mercatini, nevicate e luminarie

È nato da pochi anni e promette di richiamare centinaia di migliaia di persone da tutta la Toscana: a Empoli non ci sono solo mercatini ma anche tanti eventi che trasformano la città in un grande villaggio di Natale. Palazzi illuminati da proiezioni animate e una grande nevicata (di schiuma) in piazza Farina degli Uberti; bancarelle, luna park, pista di pattinaggio sul ghiaccio e villaggio di mattoncini in piazza della Vittoria: il programma è lungo e per visitare tutte le attrazioni di Empoli città del Natale 2021 sarà attivo un trenino.

Empoli città del Natale 2021 inizia ufficialmente sabato 13 novembre 2021 con le proiezioni e le principali attrazioni, poi dal 20 novembre si aggiungono i mercatini e il villaggio di mattoncini dove i più piccoli potranno divertirsi a giocare e costruire.

Empoli Città del Natale

Quando: dal 13 novembre 2021 fino al 16 gennaio 2021

Segni particolari: la città si illumina a festa

Programma completo sul sito di Empoli città del Natale

Dove passare il Natale in Toscana: Arezzo, i mercatini e gli eventi 2021

Il nostro viaggio tra i mercatini più belli della Toscana ci porta fino ad “Arezzo città del Natale”, dove passare i weekend dal 20 novembre 2021 in poi. Il centro storico si veste a festa con un originale percorso di installazioni luminose, che ridisegna le architetture dei palazzi storici. Il Christmas Village viene allestito nel “Prato”, l’area verde intorno alla Fortezza, con il market di prodotti gastronomici e artigianato, la zona dedicata ai giochi con i mattoncini e la ruota panoramica.

In piazza Grande prende posto il villaggio di Natale in stile Tirolese e i mercatini organizzati da Confcommercio Arezzo, mentre nel Palazzo della Fraternita dei Laici viene allestita la Casa di Babbo Natale, dove scattarsi una foto con Santa Claus. E ancora: presepi tutti da vedere in piazza San Francesco e piazza della Badia, bancarelle tradizionali in piazza San Jacopo e piazza Risorgimento, mercatino dell’ingegno in piazza Guido Monaco e tanti eventi collaterali.

Arezzo Città del Natale 2021

Quando: dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Segni particolari: un villaggio del Natale

Programma completo sul sito ufficiale

Montepulciano: mercatini e casa-castello di Babbo Natale

Per un gita tra shopping, ambientazioni da favola e bellezze dell’architettura, suggeriamo un viaggio fino ai mercatini di Natale di Montepulciano (Siena) che si svolgono ogni weekend dal 20 novembre 2021 nella città tutta addobbata per le feste. In piazza Grande sono presenti le caratteristiche casette in legno che propongono oggetti di artigianato e sapori tipici, mentre la fortezza medievale diventa il castello di Babbo Natale con attrazione per grandi e piccoli e anche la possibilità di fare un giro in groppa ai pony o gustare leccornie di street food (ingresso 7 euro adulti, 5 euro bambini tra i 3 e i 9 anni, 7 euro i bimbi sopra i 10 anni).

A pochi passi da piazza Grande anche la Christmace Terrace, una terrazza affacciata sulla Val d’Orcia dove degustare il vino Nobile di Montepulciano, abbinato a eccellenze gastronomiche. 4 chiese della città ospitano inoltre suggestivi presepi: nella Cattedrale, in San Biagio, nella chiesa del Gesù e in quella di Sant’Agostino.

Natale a Montepulciano

Quando: 20-21 novembre 2021; 27-28 novembre; dal 4 al 12 dicembre; dal 18 dicembre al 6 gennaio 2022

Segni particolari: mercatini di Natale sul “set” dei vampiri della saga di Twilight

Programma sul sito ufficiale

Articolo in aggiornamento