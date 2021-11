Eventi a Firenze il 20 e 21 novembre 2021: cosa fare, le idee

Firenze si prepara al weekend del 20 e 21 novembre 2021 con numerosi eventi: la festa dell’albero, i primi appuntamenti natalizi, le mostre in corso, i festival culturali e cinematografici. In città sono protagoniste le visite guidate e le bancarelle, nei dintorni gli assaggi di olio nuovo e le rievocazioni storiche. Vediamo allora cosa fare a Firenze sabato 20 e domenica 21 novembre.

Cosa fare con i bambini a Firenze: gli eventi della festa dell’albero (20-21 novembre 2021)

Firenze dedica per tutto il fine settimana un ampio cartellone di eventi gratuiti alla festa dell’albero, che si celebra domenica 21 novembre, con laboratori, passeggiate e attività per bambini. Previste numerose camminate tematiche e visite urbane animate: alle Cascine (sabato ore 16), a San Frediano (domenica ore 10), nel parco del Mensola con un esperto botanico (domenica ore 10), in quello della Villa di Rusciano (domenica ore 10), sull’itinerario tra l’Isolotto e l’Argingrosso (domenica ore 10), nel parco di Villa Stibbert (sabato ore 11).

Tra le tante iniziative anche i giochi e le attività con gli alberi del giardino dell’Orticoltura, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, la camminata nel parco di Villa Strozzi seguita dal laboratorio di semina di ghiande (domenica ore 14) e la biciclettata di Fiab Firenze Ciclabile tra l’Anconella e il Varlungo (domenica ore 15). Info e contatti per le prenotazioni sul sito del Comune di Firenze: qui la locandina pdf.

Mercati natalizi e di artigianato

Sabato 20 e domenica 21 novembre a Firenze partono gli eventi di shopping per dare la caccia al regalo perfetto, con due mercati di Natale: in piazza Santa Croce per il tradizionale Christmas market e nel centro commerciale San Donato (Novoli) che ospita 45 casette in legno.

Domenica invece è la volta della Fierucola dell’olio nuovo in piazza Santo Spirito e dei mercati ambulanti straordinari in viale Europa a Firenze sud, e in piazza Acciaioli al Galluzzo. Ma gli appuntamenti sono ancora tanti. Abbiamo messo in fila i migliori qui, nella guida ai mercatini di Firenze del 20 e 21 novembre 2021.

Gli eventi del Festival dei dei Popoli di Firenze, dal 20 novembre 2021

Questo weekend si apre il 62esimo Festival dei Popoli che in 7 luoghi di Firenze, tra cinema e istituti culturali, porta il meglio della produzione di film-documentari italiani e internazionali. Si parte sabato 20 novembre per proseguire fino al prossimo fine settima con 80 film di cui 25 in concorso.

Tra gli eventi l’apertura ufficiale dell’edizione 2021 al cinema la Compagnia di Firenze sabato 20 novembre alle 20.30 con la prima nazionale di Diario de Otsoga, girato durante la quarantena da Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro, preceduto alle 18.30 da Caveman. Il gigante nascosto di Tommaso Landucci dedicato all’opera dello scultore toscano Filippo Dobrilla creata in una grotta delle Alpi Apuane. Domenica 21 novembre alle 11 sempre alla Compagnia, per la sezione ragazzi, entrata gratis per vedere Captains of Za’Atari di Ali Elarabi, docufilm su due giovani rifugiati che stanno per coronare il loro sogno di giocare a calcio in una grande competizione. Programma completo sul sito ufficiale.

Musei Firenze: Santa Maria Novella gratis e le mostre in corso

Sabato il complesso di Santa Maria Novella, parte dei musei civici di Firenze, è a ingresso gratuito per festeggiare il Giubileo degli 800 anni dalla fondazione della comunità domenicana della Basilica (fino a esaurimento dei posti). L’orario di apertura va dalle 10 alle 17.

Per quanto riguarda le mostre in corso a Firenze, sono numerosi gli eventi espositivi aperti sabato 20 e domenica 21 novembre 2021. Segnaliamo Shine. Jeff Koons a Palazzo Strozzi (orario 10-20), le opere di Jenny Saville in una mostra diffusa in 5 luoghi d’arte fiorentini (Museo Novecento, Innocenti, Palazzo Vecchio, Museo dell’Opera del Duomo, Casa Buonarroti) e le grandi costruzioni di mattoncini di I Love Lego al Museo degli Innocenti (ore 11-18, sabato apertura serale straordinaria dalle 18 alle 22).

Fino al 24 novembre inoltre lo Student Hotel di Firenze ospita la mostra fotografica Front/On/Back:Stage, per festeggiare i 100 numeri del mensile Lungarno, con gli scatti di Richard Bellia e di Antonio Viscido. Ingresso libero. Qui le principali mostre in corso a Firenze nel mese di novembre.

Per una gita fuori porta consigliamo la monografica su Keith Haring che Palazzo Blu di Pisa, dedica al padre della street art, una delle mostre da non perdere in Toscana. Nella città della Torre Pendente arrivano oltre 170 opere dalla collezione Nakamura. Orario 10-20, consigliata la prenotazione.

Cosa fare a Firenze il 20 e 21 novembre 2021: gli eventi a Villa Vittoria

Questo fine settimana Villa Vittoria, sede di Firenze Fiera a pochi passi dalla stazione, celebra i 500 anni dalla nascita di di Vittoria Contini Bonacossi e il 130esimo anniversario della nascita di Gio Ponti, architetto e designer che disegnò i nuovi arredi della villa. Sabato 20 e domenica 21 novembre dalle 10.00 alle 16.00 sono in programma visite guidate gratuite, in collaborazione con l’Associazione Città Nascosta (solo su prenotazione – tel. 055 6802590).

I tour toccheranno le sale monumentali sui tre piani dell’edificio, partendo dalla Limonaia dove è allestita la mostra documentaria su Vittoria Contini Bonacossi, curata da Daniela Fattori dell’Archivio di Stato di Firenze. In esposizione lettere e 10 diari epistolari scritti dalla collezionista d’arte nella prima metà del Novecento.

Il Festival delle Religioni 2021 di Firenze

Felici e scontenti? è il titolo dell’edizione 2021 del festival delle Religioni di Firenze, in corso fino a domenica 21 novembre nella Basilica di San Miniato e il convento di San Salvatore al Monte alle Croci. Gli ospiti affronteranno il tema dell’infelicità nell’opulente civiltà contemporanea dal punto di vista filosofico, teologico, economico, sociale, medico e artistico.

Paolo Mieli, il ministro Luigi di Maio, Vittorio Sgarbi, Massimo Recalcati. Sono questi solo alcuni dei nomi che parteciperanno alla manifestazione. La prenotazione è obbligatoria, ma la gran parte degli appuntamenti ha fatto registrare il tutto esaurito. Si potranno seguire online. Informazioni sul sito ufficiale.

Gli eventi di Natale nei dintorni di Firenze

Anche questo fine settimana Villa Montalvo e il centro di Campi Bisenzio si animano grazie al Villaggio di Babbo Natale, con attrazioni per grandi e piccoli. Mercatini, l’ufficio postale per spedire la letterina, la casa di Babbo Natale, il trenino, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e i laboratori natalizi. Biglietti dai 5 agli 8 euro.

Entrano nel vivo i festeggiamenti di Empoli Città del Natale, che dopo l’anteprima della scorsa settimana, da sabato propone anche mercatini, un villaggio di mattoncini, il magico mondo di Babbo Natale e la casa delle mascotte. Questi eventi si sommano alle attrazioni già presenti, come le proiezioni sui palazzi, le installazioni luminose e la grande nevicata in piazza Farinata degli Uberti.

Gli eventi nei dintorni di Firenze: Olio nuovo protagonista a Bagno a Ripoli

Appena fuori Firenze, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 torna PrimOlio, la mostra mercato dell’olio extravergine di oliva che propone lezioni di assaggio degli esperti, market contadino, show cooking con gli chef del territorio e street food. La manifestazione si svolge nel giardino Silvano “Nano” Campeggi ai Ponti e in via Roma dalle ore 9.00 alle 19.00.

L’oro verde è protagonista di una fiera autunnale anche a Calenzano, dove sabato e domenica si chiude l’edizione 2021 della mostra mercato dell’olio extravergine di oliva, nel centro espositivo St.art spazio eventi (via Garibaldi 7). Dalle ore 10 alle 19 è aperta la mostra mercato, con un programma di iniziative. Nel calendario figurano il laboratorio per bambini “Costruiamo l’uliveto” (sabato ore 10.30), il mini-corso gratuito di degustazione dell’olio (domenica ore 11) e l’incontro sui “Custodi degli olivi particolari” (ore 15.30). Inoltre visite guidate al borgo di Calenzano Alto e al Museo del Figurino.

Rievocazione storica a Castelfiorentino

Domenica 21 novembre a Castelfiorentino si potrà tornare indietro di 7 secoli e mezzo per la rievocazione storica della pace stipulata tra Siena e Firenze, dopo la battaglia di Montaperti. Dalle ore 15.30, 75 figuranti in costume medievale percorreranno le vie del centro storico per arrivare al mercato medievale allestito in piazza Kennedy e dirigersi in piazza del Popolo per la cerimonia solenne che ricorda la firma dell’accordo nel 1260. In programma inoltre giochi medioevali e animazione.

Si consiglia di controllare i siti ufficiali degli eventi, per gli aggiornamenti su eventuali cambiamenti di programma