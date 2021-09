I migliori mercatini a Firenze questo weekend (1-2-3 ottobre 2021)

La “festa” della ceramica e Tuttosposi, il ritorno della mostra dei fiori all’Orticoltura e gli ultimi Svuota Cantine nei quartieri: anche nel weekend del 1°, 2 e 3 ottobre 2021 Firenze è ricca di mercatini e di fiere interessanti. Dal centro alla periferia fino all’hinterland la proposta è piuttosto varia. Si va dall’artigianato al vintage, dalle piante al market francese con prodotti tipici dei cugini d’Oltralpe. Per alcuni eventi è necessario il green pass, per altri, in particolare quelli all’aperto, non è richiesto il controllo della certificazione verde. Vediamo allora i principali mercatini previsti a Firenze tra il 1° e il 3 ottobre.

Mostra mercato di fiori e piante al giardino dell’Orticoltura di Firenze

È il secondo appuntamento del 2021 con la mostra dei fiori organizzata nel giardino dell’Orticoltura di Firenze: venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre torna il tradizionale mercatino autunnale di piante nell’area intorno alla suggestiva serra Roster.

Oltre 60 gli espositori presenti con specie floreali e arboree, aromatiche, grasse, da interno o da esterno. L’ingresso è gratuito, ma contingentato, non serve il green pass e la mascherina è obbligatoria. Info e orari sulla mostra dei fiori di Firenze nel nostro articolo.

Fiera della ceramica a Firenze 2021: artigiani in piazza Santa Croce

Non è un semplice mercatino, ma un evento che porta nel cuore di Firenze artigiani e iniziative: la Fiera internazionale della Ceramica è ospitata sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 in piazza Santa Croce (orario 10.00 – 19.00). Oltre 80 artisti da tutta Europa mettono in mostra finissima porcellana, maiolica, ma anche la tecnica giapponese del raku.

Si potrà assistere a dimostrazioni al tornio, assaporare le proposte degli stand gastronomici biologici e anche partecipare a speciali trekking urbani alla scoperta della ceramica contemporanea. I tour guidati toccheranno tabernacoli, monumenti, botteghe artigiane, atelier e musei (prenotazioni whatsapp 3470492630, mail [email protected]).

Mercatini Svuota Cantine a Firenze, antiquariato e vintage domenica 3 ottobre 2021

Ultimo appuntamento nei quartieri fiorentini con i mercatini Svuota cantine. Domenica 3 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 si svolge “Scandinando“, con banchi a Gavinana, in piazza Bartali di fronte al centro commerciale Coop, e al Galluzzo, in piazza Acciaioli. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.

Domenica a tutto vintage nel chiostro del vecchio conventino di via Giano della Bella (zona piazza Tasso – Romana). Dalle 10 alle 21 abbigliamento e oggetti retrò, handmade e musica per l’evento organizzato dal Caffè letterario del conventino e da Only usato.

Per quanto riguarda invece l’antiquariato e la numismatica segnaliamo che in Mugello, più precisamente nel centro storico di Scarperia, come ogni prima domenica del mese si svolge “Collezionisti in piazza” per comprare e scambiare oggetti, francobolli, monete, porcellane, rigatteria. Orario 9.00 – 19.00.

Fiere a Firenze: Tuttosposi 2021 alla Fortezza

Dopo un anno di pausa alla Fortezza da Basso c’è il gradito ritorno di Tuttosposi, la fiera dedicata al mondo delle nozze da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre 2021. Atelier di abiti da cerimonia, agenzie di viaggi per la luna di miele, catering per le feste di matrimonio, fioristi per le decorazioni, rappresentanti delle location per i ricevimenti: le coppie che hanno in programma di unirsi, in questo evento troveranno uno sterminato mondo di proposte.

Questi gli orari di Tuttosposi 2021 alla Fortezza da Basso di Firenze (Padiglione Cavaniglia): giovedì e venerdì 15.00-20.00; sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.00. L’ingresso è gratuito registrandosi sul sito e il green pass è obbligatorio.

In piazza Duomo mercatino della Misericordia di Firenze

Fino a sabato 2 ottobre in piazza Duomo è presente il mercatino solidale Sacravita della Misericordia di Firenze. L’appuntamento torna dopo due anni di sospensione. Gli stand sono interamente gestiti da volontari e parte del ricavato sarà devoluto all’iniziativa promossa dalla Misericordia di Antella in favore di Francesco, bambino di 4 anni affetto da una grave malattia.

Mercatini a Firenze sud: viale Europa in fiera domenica 3 ottobre 2021

Domenica, dalle 8.00 alle 20.00 torna il mercatino a Firenze sud. Nei controviali di viale Europa prendono posto i banchi di abbigliamento, prodotti tipici, brigidini, fiori, piante e artigianato, idee per la casa e molto altro. L’iniziativa “Viale Europa in Fiera” è organizzata dalla Fivag Cisl Firenze, per info telefono 3929699957.

Mercatini nei dintorni di Firenze: market francese a Scandicci (1-2-3 ottobre 2021)

Nei dintorni di Firenze, a Scandicci, questo weekend si svolge il mercatino regionale francese. Venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 in piazza Matteotti arrivano i profumi e i sapori d’Oltralpe, con prodotti artigianali della Provenza e dalla Costa Azzurra.

Si va dalle tovaglie ai saponi, dalle essenze di lavanda fino a 80 tipi diversi di formaggi, senza dimenticare i biscotti bretoni con oltre 20 varietà diverse di ripieno. Gli orari di apertura degli stand venerdì vanno dalle 12.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 09.00 alle 20.00.

Mugello Comics

Chiudiamo questa rassegna di fiere e mercatini a Firenze, con l’edizione 2021 di Mugello Comics, in programma a Barberino di Mugello sabato 2 e domenica 3 ottobre. Nel centro storico della cittadina la mostra mercato di fumetti, giochi e artigianato, tanti nuovi artisti all’opera, workshop, animazione per bambini, cosplayers, artigianato, giochi di ruolo e da tavolo. Info e programma sulla pagina Facebook del festival.

Consigliamo sempre di controllare sui siti ufficiali degli organizzatori eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.