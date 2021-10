Eventi a Firenze il 2 e 3 ottobre 2021: cosa fare tra mostre e festival

Cosa fare e cosa vedere a Firenze: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 in città, tra mostre, festival, cinema e teatro

Arte, shopping, iniziative per famiglie: diteci chi siete e noi vi diremo cosa fare questo weekend a Firenze, con i migliori eventi in programma sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021. Dopo un lungo stop, il cartellone culturale ingrana la marcia con 2 mostre-evento, la ripartenza di uno dei principali teatri fiorentini e anche il baby festival dedicato ai più piccoli. Vediamo allora i principali appuntamenti da non perdere.

P.S. Per qualcuno sarà un fine settimana elettorale, visto che domenica e lunedì si vota per le comunali anche in Toscana, a Sesto Fiorentino e a Reggello.

Dal vintage, alla mostra dei fiori, fino ai mercatini: gli eventi per lo shopping a Firenze (2-3 ottobre 2021)

La programmazione di mercati e fiere viaggia ormai a pieno regime. Tra gli appuntamenti da non perdere questo weekend torna la mostra autunnale di fiori e piante al giardino dell’Orticoltura, mentre in piazza Santa Croce il 2 e 3 ottobre va in scena la Fiera della ceramica anche con singolari passeggiate guidate per Firenze a caccia di porcellane e manufatti.

I “tesori” di soffitte e sottoscala domenica finiscono sulle bancarelle degli Svuota Cantine del Galluzzo e Gavinana, dove si svolge inoltre una fiera ambulante nei controviali di viale Europa. Fiori d’arancio poi alla Fortezza per Tuttosposi 2021, mentre fuori porta, a Barberino è tempo di Mugello Comics. La lista è ancora lunga: qui i dettagli su mercatini e fiere a Firenze nel weekeend del 2 e 3 ottobre 2021.

Gli eventi del festival “Firenze dei Bambini” (1-2-3 ottobre 2021)

Bisogna fare presto. C’è tempo solo fino alle ore 16.00 di venerdì per prenotare le iniziative (gratuite) del festival Firenze dei Bambini, che fino al 3 ottobre propone eventi per i più piccoli. Quest’anno la kermesse è dedicata a Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte del poeta.

Visite guidate, incontri, attività animate. Il cartellone di appuntamenti è lungo e si snoda tra Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Biblioteca delle Oblate, Istituto degli Innocenti e Santa Croce. I piccoli che parteciperanno potranno poi vistare gratuitamente con un adulto durante il weekend Palazzo Vecchio, il Museo Novecento, il Museo Bardini e i chiostri di Santa Maria Novella. Basterà mostrare il braccialetto del festival. Qui il programma dettagliato di Firenze dei bambini.

Cosa vedere, Jeff Koons a Firenze: gli orari della nuova mostra a Palazzo Strozzi

Sabato 2 ottobre 2021 a Palazzo Strozzi, si apre la mostra evento dedicata a Jeff Koons, uno degli artisti contemporanei viventi più pagati del globo: Firenze ospita l’esposizione più ampia mai dedicata in Italia alla star del neo-pop. “Jeff Koons. Shine” è un compendio di 40 anni di carriera, tra forme lucenti e colorate.

La mostra è aperta questo weekend dalle 10.00 alle 20.00, sia sabato che domenica, e resterà visitabile tutti i giorni nello stesso orario fino al 30 giugno 2022, eccetto il giovedì, quando la chiusura è posticipata alle 23.00.

Eventi a Firenze 2-3 ottobre: la mostra di Jenny Saville

Questo è il primo weekend per vedere la mostra che Firenze dedica a Jenny Saville, una delle più grandi pittrici inglesi viventi. Un evento diffuso perché le opere sono esposte fino al 20 febbraio in 5 luoghi simbolo della città, in un continuo dialogo tra antico e contemporaneo.

Al Museo Novecento prendono posto un centinaio di dipinti e disegni; nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, arriva “Fulcrum”, l’opera-simbolo di Saville; un altro quadro di considerevoli dimensioni dialoga con la Pietà Bandini di Michelangelo nel Museo dell’Opera del Duomo; il confronto passato-presente continua nel Museo degli Innocenti grazie al dipinto “The Mothers” e al disegno “Byzantium”. Il percorso infine si conclude nelle sale di Casa Buonarroti.

Sempre per quanto riguarda le mostre in corso a Firenze nel weekend del 2 e 3 ottobre, la digital exhibition “Inside Dalì” a Santo Stefano al Ponte il venerdì e sabato è aperta con orario prolungato fino alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).

Cinema: Middle East Now 2021

Fino al 3 ottobre 2021 a Firenze si tiene il Middle East Now 2021, festival dedicato alla cultura del Medioriente. È ospitato alla Compagnia e al cinema Stensen, con tante proiezioni di film, oltre che negli spazi del MAD Murate Art District, dove è ospitata la mostra del giovane talento marocchino Tabit Rida.

Sul grande schermo arrivano 19 cortometraggi e 39 anteprime tra preview italiane, internazionali ed europee. I dettagli sul programma nell’approfondimento dedicato al Middle East Now 2021.

Gli eventi a teatro, dalla Pergola al Maggio Musicale Fiorentino

Finalmente riparte la stagione teatrale a Firenze. Il primo grande sipario ad alzarsi è quello del Teatro della Pergola che dal 1° dal 14 ottobre propone la prima nazionale dello spettacolo “The Dubliners”. Giancarlo Sepe insieme alla compagnia di attori “I nuovi” porta sul palco il capolavoro letterario di James Joyce. Venerdì e sabato ore 20.45, domenica ore 15.45. Dalla prossima settimana si uniscono poi altre case della prosa, come il Niccolini e il Puccini e il Teatro di Rifredi.

Intanto questo weekend, al Teatro Dell’Affratellamento di Firenze, domenica 3 ottobre alle 16.30 e alle 21.00, andrà in scena “La Diretta” di e con Daniele Giuliani, monodramma satirico sul narcisismo maschile. I biglietti sono disponibili online. Riapre pure il Teatro Lumiere di via di Ripoli 231, che domenica 3 ottobre alle ore 16.45 inaugura la sua stagione autunnale con la commedia “Coppie – Felicemente infelici” diretta da Claudio Insegno.

Per quanto riguarda l’opera, al Maggio Musicale Fiorentino fine settimana di eventi con le repliche della Traviata verdiana, che vede alla regia di Davide Livermore, e il nuovo allestimento della Linda di Chamounix, lavoro poco conosciuto di Gaetano Donizetti. La regia è affidata a Cesare Lievi.

Cosa fare a Firenze il 2 e 3 ottobre 2021: festa nel parco dell’Argingrosso

Laboratori per bambini, esibizioni e prove sport, musica, spettacoli, picnc sull’erba e i mondiali antirazzisti di UISP Firenze: sono questi gli ingredienti di Argingrosso di tutti di più, la festa che il Quartiere 4 organizza nel parco omonimo vicino all’Isolotto.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre dalle 10 alle 19 l’area verde di via delle Isole è animata da numerose iniziative gratuite per le famiglie. Ci saranno anche passeggiate guidate nel parco, mostra di rapaci, falconeria e per l’occasione gli orti sociali vengono aperti al pubblico. Tutto il programma sul sito del Quartiere 4.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma decisi dagli organizzatori. Si consiglia quindi di controllare sui canali ufficiali di comunicazione degli eventi