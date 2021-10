Mercatini a Firenze: dove andare il 29, 30 e 31 ottobre 2021

La grande fiera-mercato delle Cascine, il market solidale di Ant, il ritorno di Florence creativity alla Fortezza: fiere e mercatini animano il weekend del 29, 30 e 31 ottobre 2021 a Firenze e nei dintorni (alcuni continuano anche il 1° novembre). Ci sono inoltre proposte per i palati più esigenti, dall’olio nuovo di Reggello, al tartufo fino alle immancabili castagne del Mugello. Attenzione però all’orologio, perché domenica avremo un’ora in più per dormire, con il passaggio all’ora solare. Ma andiamo con ordine e vediamo gli appuntamenti da non perdere questo fine settimana.

Mercatini a Firenze: fumetti in piazza dei Ciompi (30 e 31 ottobre 2021)

I mercatini organizzati da “Fumetti e dintorni” tornano per il secondo weekend consecutivo nel cuore di Firenze, in piazza dei Ciompi, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, dalle 9.00 alle 19.30. Negli stand si trovano dischi, vecchi cd, fumetti, giochi, abbigliamento vintage americano e oggetti da collezione, ma è anche possibile far valutare da esperti e scambiare comics, vinili, vestiti e accessori vintage che sono rimasti in cantina o in soffitta. Per informazioni: mail [email protected], telefono 3484410579 / 3387390387.

Cascine in Fiera 2021: il grande mercato domenica 31 ottobre 2021

Altro che mercatini, questa è una grande fiera del commercio ambulante che si svolge nel polmone verde di Firenze: il parco delle Cascine. Per uno shopping da urlo, nel giorno di Halloween, numerosi banchi popolano viale Lincoln, tra il ponte della tramvia e lo spiazzo davanti alla passerella dell’Isolotto. Nel grande mercato di “Cascine in Fiera”, organizzato da Fivag Cisl Firenze, domenica 31 ottobre da mattina a sera ci saranno articoli per la casa, abbigliamento, scarpe, accessori, biancheria, bigiotteria e prodotti enogastronomici.

Mercatini solidali a Firenze: Merc’ANT d’autunno al Parterre nel weekend del 31 ottobre 2021

Dal 29 ottobre al 1° novembre 2021 torna il mercatino solidale organizzato dalla Fondazione ANT onlus nella sala dei Marmi del Parterre di Firenze (Quartiere 2). Grazie alla solidarietà di tante aziende del territorio, questa è l’occasione giusta per comprare cose nuove e vintage: vestiti, casalinghi, borse, cosmetici, articoli di pelletteria, oggettistica, ceramica, ma anche vino, olio, biscotti, caffè e cioccolata.

Tutto il ricavato sosterrà attività di assistenza domiciliare e specialistica per i malati di tumore e le loro famiglie. Questi gli orari del Merc’ANT d’autunno 2021: venerdì 15-19; sabato, domenica e lunedì 10-13 e 15-19. Green pass obbligatorio. Informazioni: telefono 055 5000210.

A caccia dei biglietti per Florence Creativity 2021

A Firenze è una delle fiere più gettonate dalle appassionate e dagli appassionati di hobbistica, bricolage e fatto a mano. Dal 29 al 31 ottobre la Fortezza da Basso ospita la 14esima edizione di Florence Creativity con espositori da tutta Italia, numerosi corsi e dimostrazioni sui più diversi lavori manuali. Una vetrina per imparare tecniche nuove e trovare materiali innovativi per cucito, home decor, pachwork e molto altro, ogni giorno in orario 9.30 – 19.00. Questo il costo dei biglietti per Florence Creativity 2021: intero 10 euro, ridotto 6 euro (scaricando la riduzione sul sito), 7,05 il biglietto salta fila. Green pass obbligatorio.

Mercato antiquario, fiori e negozi aperti a Scandicci

Alle porte di Firenze, domenica 31 ottobre è in programma una domenica di shopping e mercatini nella zona centrale di Scandicci. In piazza Matteotti si tiene l’appuntamento con la Vetrina Antiquaria, mentre l’asse tra piazza Matteotti e piazza Togliatti diventa pedonale e ospita il mercatino di artigianato ed enogastronomia. Infine in piazza Togliatti prende posto il mercato di fiori, attivo anche il 1° novembre per la festività di Ognissanti. In più le iniziative per Halloween organizzate dai negozi del Centro commerciale naturale Città Futura.

Fiere nei dintorni di Firenze: rassegna dell’olio di Reggello durante il ponte del 1° novembre 2021

Per tutto il ponte del 1° novembre, nei dintorni di Firenze è protagonista l’oro verde per la 48esima edizione della Rassegna dell’olio extravergine di oliva di Reggello. Degustazioni, cooking show, visite ai frantoi, tour e stand dei produttori sono gli ingredienti principali di questa manifestazione ospitata in piazza Aldo Moro. L’area espositiva è aperta sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1° novembre dalle 10 alle 21. Sul sito del Comune di Reggello tutti gli eventi in programma. Accesso con green pass e mascherina.

Mostra mercato del tartufo a Barberino di Mugello

Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, dopo un anno di stop per la pandemia, il centro di Barberino di Mugello ospita la sedicesima mostra mercato del tartufo bianco e nero, una pregiata eccellenza del territorio. Dalle 9 del mattino alle 9 sera, gli stand popolano le vie della cittadina con prodotti alimentari tipici toscani e nazionali e un mercatino di artigianato. In più domenica esposizione di auto, moto e trattori d’epoca.

Mercatini nei dintorni di Firenze: le castagne del Mugello (30 e 31 ottobre 2021)

Durante questo ultimo weekend di ottobre in Mugello tornano protagonisti i marroni. A Castagno d’Andrea (San Godenzo) domenica si replica la tradizionale Ballottata, che propone assaggi e vendita di specialità autunnali come le bruciate briache e il castagnaccio. Sempre il 31 ottobre si rinnova l’appuntamento con la mostra mercato del marron buono a Marradi, accompagnata da una sagra con menù tipico nella zona del mercato coperto. Ingresso con green pass. Per info: telefono 055/8045170, mail [email protected]

Immancabile nell’ultima domenica di ottobre anche la sagra del marrone e dei frutti del sottobosco a Palazzuolo sul Senio con mercatino nel centro storico, punti ristoro in viale Ubaldini (anche con tavoli al coperto), banco di dolci, vin brulé e caldarroste in piazza IV novembre.

Fiera di novembre a Fucecchio

Per chi va a caccia di mercatini il 1° novembre, segnaliamo che da Ognissanti si apre la storica fiera novembrina di Fucecchio con bancarelle lungo le vie del centro dalle 8 alle 20, negozi aperti e giostre del luna park in piazza Aldo Moro. Si replica domenica 7, martedì 9, giovedì 11, sabato 13 e domenica 14 novembre.

Per eventuali cambiamenti di programma dei mercatini a Firenze e provincia nel weekend del 29, 30 e 31 ottobre 2021, si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi.