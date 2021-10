I migliori mercatini a Firenze (15-16-17 ottobre 2021), ecco dove andare

Intorno allo stadio di Campo di Marte arriva il mercato di “Rionalissima”, alla Manifattura Tabacchi il vintage è a peso con “Vinokilo”, mentre alle porte della città si chiude la Fiera di Scandicci: sono molti gli appuntamenti con fiere e mercatini a Firenze venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021. In questa guida mettiamo in fila le principali cose da fare per gli amanti di bancarelle, shopping e antiquariato.

Mercatini a Firenze: Fierucolina d’autunno e market solidale (15-16-17 ottobre 2021)

La rassegna dei migliori mercatini di Firenze in programma nel weekend del 16 e 17 ottobre parte dall’Oltrarno. In piazza Santo Spirito come ogni terzo fine settimana del mese, domenica arriva la Fiercuolina, questa volta dedicata ai prodotti e ai sapori dell’autunno. Dalle ore 9.00 alle 19.00 sui banchi marmellate, conserve, miele, succhi, ortaggi di stagione, cereali da semina, legumi, olii aromatizzati e anche prodotti di artigianato.

Mercatino solidale invece nelle sale delle Ex Leopoldine, in piazza Tasso: dal 15 al 17 ottobre i volontari del progetto Itaca propongono capi vintage, accessori per la casa e altri oggetti per sostenere le attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla malattia mentale nelle scuole superiori di Firenze. Orari: venerdì e sabato 10-19, domenica 10-13.

Mercatino di vintage a peso: Vinokilo alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Scegli tra capi vintage di qualità tutto ciò che vuoi, arrivi alla cassa e metti sulla bilancia. Funziona così il market di Vinokilo che torna a Firenze da giovedì 14 a domenica 17 ottobre 2021 in una nuova location, la Manifattura Tabacchi. Non solo shopping ma anche musica, street food e dj set.

I prezzi variano a seconda della giornata, della qualità e della quantità di vestiti: giovedì 45 euro al chilo, venerdì e sabato 40, domenica 35 euro. È necessario prenotare i biglietti online, tutte le info nel nostro articolo dedicato a Vinokilo 2021 a Firenze.

Rionalissima 2021 a Campo di Marte: il mercato intorno allo stadio di Firenze

Torna “Rionalissima” a Campo di Marte, la fiera d’autunno degli ambulanti che domenica 17 ottobre 2021 porta un maxi mercato nelle strade intorno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, rese pedonali per l’occasione. Da mattina a sera centinaia di banchi animano questa lunga passeggiata di shopping, tra viale Paoli e viale Fanti.

Sconti e occasioni, abbigliamento e oggetti per la casa, cosmesi e street food: durante questo evento organizzato da ANVA-Confesercenti c’è veramente di tutto. Si tratta di uno degli appuntamenti di punta del commercio ambulante nella Città metropolitana di Firenze.

Eventi e mercatini al Tuscany Hall: Fiera dell’elettronica e Collezionare a Firenze (16-17 ottobre 2021)

Doppio appuntamento al Tuscany Hall, il Teatro Tenda di Firenze, sabato 16 e domenica 17 ottobre. Nel parcheggio esterno si tiene “Collezionare a Firenze – Artigianarte” mostra mercato di antiquariato, modernariato, vintage, articoli da collezione, aperta dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito (info 348.3396638 – [email protected]).

All’interno del Tuscany Hall di Firenze, sempre sabato 16 e domenica 17 si svolge invece la Fiera dell’elettronica 2021 con espositori che provengono da tutta Italia per portare in città tante “diavolerie moderne”: dagli accessori per computer alle apparecchiature radio, dalla telefonia ai pezzi di ricambio fino a giocattoli e gadget. Orario: 9.30 – 19.00. Prezzi dei biglietti per la Fiera dell’elettronica di Firenze: 6 euro intero, 5 euro ridotto, gratis sotto i 10 anni.

Ultimo weekend per la Fiera di Scandicci 2021

Domenica 17 ottobre si chiude la 155esma edizione della Fiera di Scandicci, la più grande fiera campionaria della Toscana a ingresso gratuito. Quest’anno è tornata in grande, con 20.000 metri quadri di stand tra le fermate della tramvia Resistenza e De André, 300 espositori e 9 aree espositive.

Cibo, arredamento, auto, abbigliamento, street food, artigianato e molto altro sono i pezzi forti di questa kermesse. È obbligatorio il green pass per accedere. Fuori dall’area espositiva si trovano anche 2 punti per fare i tamponi rapidi. Qui i dettagli sulla Fiera di Scandicci 2021.

Fiera di San Luca a Impruneta

Alle porte di Firenze, domenica 17 ottobre, prende il via la Fiera Millenaria di San Luca, che festeggia il patrono di Impruneta. Quest’anno la manifestazione è ridotta, a causa delle normative anti-Covid, ma vengono confermati i banchi del mercato e le giostre del luna park tra tra piazza Buondelmonti e piazza Accursio Da Bagnolo. Aggiornamenti sulla pagina Facebook della fiera.

Mercatini nei dintorni di Firenze: castagne e antiquariato in Mugello

I frutti dell’autunno tornano protagonisti domenica 17 ottobre a Marradi per la Festa del Marron Buono, con stand gastronomici e mercatini dedicati alle castagne e all’artigianato. Questo weekend è anche in funzione il treno della sagra della castagna, per arrivare nel paese mugellano a bordo di un convoglio storico (qui i dettagli).

Sempre domenica, sagra del marrone e dei frutti del sottobosco a Palazzuolo sul Senio, fiera del Marrone a Vicchio, mostra mercato del marrone e della pietra serena lavorata a Firenzuola. Infine per le strade del centro di Dicomano, domenica mercatino del piccolo antiquariato.

La redazione declina ogni responsabilità per eventuali cambi di programma da parte deli organizzatori. Si consiglia di controllare i siti e le pagine Facebook ufficiali degli eventi