I migliori eventi del weekend a Firenze (18-19 maggio 2024)

Tanti eventi in questo weekend a Firenze: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio sotto la ruota panoramica c’è il Good bike festival in attesa del passaggio del Tour de France in Italia, in tutta la città c’è poi la Notte europea dei musei. Questo fine settimana è pieno di mercatini, alcuni anche solidali, ma molti sono anche gli svuota cantine. Nei dintorni c’è poi una rievocazione rinascimentale a Bagno a Ripoli e un festival dello yoga a Sesto Fiorentino. Scopriamo allora cosa fare durante questo fine settimana.

Good bike: eventi sotto la ruota panoramica di Firenze (fino al 19 maggio)

Dal 17 al 19 maggio arriva nel villaggio della Florence Eye, la ruota panoramica di Firenze in piazza Vittorio Veneto, il festival Good Bike! Gente di bici. Un evento itinerante che celebra il mondo della bicicletta in vista dello storico passaggio del Tour de France in Italia, che per la prima volta nella storia partirà dal nostro Paese. La partenza è fissata nella nostra città, la prima di ben 6 tappe, per poi passare attraverso l’Emilia Romagna fino al Piemonte, con tre corse dedicate ai grandi campioni del ciclismo del passato come Bartali, Coppi, Nencini e Pantani.

La tappa fiorentina del Good Bike propone un ricco programma di attività e incontri: dai talk sull’educazione stradale alla scoperta di nuovi sport legati al mondo delle due ruote, e ancora conferenze, presentazioni di libri, storie di campioni, interventi di autori e di ciclisti di ieri e oggi. E accanto alla divulgazione ci sarà anche spazio per lo spettacolo e il divertimento, grazie a esibizioni di professionisti del settore e tanta musica, oltre a food truck con cibo di strada di qualità. “Good Bike! Gente di Bici” è un evento a ingresso gratuito. Gli orari: venerdì 17 (ore 18:00-01:00), sabato 18 (11:00-01:00) e domenica 19 (11:00-00:00).

Notte europea dei musei 2024 (sabato 18)

Anche vari luoghi d’arte di Firenze partecipano alla Notte europea dei musei 2024, durante la serata di sabato 18 maggio. Iniziative speciali, visite guidate, presentazioni e aperture serali gratuite o ad un prezzo simbolico al fine di valorizzare il patrimonio artistico e culturale. Quest’anno la Notte dei musei coincide con l’International Museum Day organizzato dall’ICOM (International Council of Museum) e il tema per questa edizione è incentrato sull’educazione e sulla ricerca.

Tra le tante iniziative in programma, gli Uffizi, la Galleria dell’Accademia e il Museo Archeologico nazionale sono aperti al prezzo simbolico di 1 euro sabato sera dalle 19 alle 22. Sulle colline fiorentine invece i musei civici di Fiesole saranno visitabili gratuitamente nella fascia oraria serale, fino alle 23:00. Inoltre, alle 18:00, sulla terrazza del Teatro Romano sarà presentata la mostra Il Principe di Radicondoli. Un aristocratico etrusco nel Mugello del VII secolo a.C., che raccoglie reperti mai esposti e sarà allestita nella nuova saletta mostre del Museo Civico Archeologico. In programma anche eventi nel Sistema museale dell’Università di Firenze. I dettagli nell’approfondimento sulla Notte europea dei musei a Firenze.

“Vivo” all’Ippodromo del Visarno: mercatini, musica e street food

All’Ippodromo del Visarno si terrà la prima edizione di Vivo, un evento interamente dedicato alla valorizzazione delle tante forme di lavoro creativo. Dalle ore 11:00 fino alle 23:00 di domenica 19 maggio sarà possibile visitare, immersi nel verde, il Creative Market e le opere artigianali presentate dagli espositori, gustarsi le prelibatezze proposte da food truck selezionati e godersi i dj-set di grandi artisti italiani ed internazionali. L’ingresso è libero fino alle ore 18:00 registrandosi a questo link: a seguire, per gli eventi musicali, è previsto un biglietto a 3 euro. Tra gli ospiti i dj Lil Louis (The Founding Father of House Music), Dj Gruff, Gnmr, Alex Neri, Philipp, Kidz, Dizzy, Otto & John Holys.

Eventi del weekend a Firenze (sabato 18 e domenica 19 maggio): 2 mercatini solidali

Firenze ospita anche alcuni eventi solidali in questo weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio. Il Florence Vintage Market, mercato di abiti e accessori di seconda mano organizzato in Palazzo Corsini sul Lungarno, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi in favore di FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia). Dal 17 al 19, dalle 11:00 alle 18:00, sarà offerta una vasta selezione di abiti da donna e uomo di alta qualità, ma anche accessori per la persona e per la casa.

Nelle sale delle Ex Leopoldine in piazza Tasso n.7 c’è invece il Merc’ANT di Primavera. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 (ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00) si terrà un’edizione ricca di accessori, abbigliamento, scarpe, oggettistica, prodotti enogastronomici e molto altro ancora. Tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere e ampliare il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica della Fondazione ANT.

Antiquariato, artigianato e cibo: eventi nel weekend di sabato 18 e domenica 19 a Firenze

I mercatini a Firenze non finiscono qui. Sabato 18 e domenica 19 (ore 08:30-19:30) torna Indipendenza Antiquaria nell’omonima piazza, storico appuntamento per gli amanti del collezionismo. In Santo Spirito (domenica 19, dalle 09:00 alle 19:00) c’è invece la Fierucolina, il mercato dei prodotti dell’agricoltura biologica su piccola scala, dell’artigianato manuale e della vita vernacolare.

In piazza Santissima Annunziata torna il Creative Factory da venerdì 17 a domenica 19, dalle 09:30 alle 19:30. Un evento imperdibile dedicato all’artigianato in stile contemporaneo e per celebrare la creatività in tutte le sue forme. Da giovedì 16 a domenica 19 maggio (ore 10:00-20:00), in piazza Santa Maria Novella, si tiene anche Ars Manualis: artisti e artigiani uniti in unico evento.

Domenica 19, dalle 08:00 alle 20:00, piazza Niccolò Acciaioli si anima grazie al mercato degli ambulanti per Galluzzo in Fiera. Infine, sempre domenica (ore 11:00-21:00) alla Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana n.77) si tiene il Delight festival, iniziativa che unisce street food e vintage market.

Svuota cantine a Firenze e nei dintorni domenica 19 maggio

A Firenze e nei dintorni ci sono anche 4 Svuota cantine in questo weekend, per curiosare tra i banchi allestiti dai cittadini. Piazza del Carmine (Oltrarno), nel Quartiere 1, ospita l’iniziativa Piazza la cantina domenica 19, dalle ore 09:00 alle 18:00. In piazza Primo Maggio e in piazza Dalmazia, nel Quartiere 5, c’è invece Cantine in Piazza sempre il 19, dalle 09:00 alle 18:00. Nel centro storico di Sesto Fiorentino si prosegue poi con Svuota la cantina nella giornata di domenica con centinaia di banchi. Infine, c’è uno Svuota cantine anche all’Antella (Bagno a Ripoli), nei giardini della Resistenza il 19, dalle 09:00 alle 19:00.

Eventi nei dintorni: il Torneo della Lega di Ripoli

Da sabato 18 a domenica 19, dalle ore 10:00 alle 19:30, i Giardini Nano Campeggi (I Ponti) di Bagno a Ripoli si trasformeranno in un affascinante luogo medievale e rinascimentale grazie al Torneo della Lega di Ripoli. Battaglie, spade, arcieri e sbandieratori, a fianco a esibizioni di falconieri, danzatori storici, musici e figuranti daranno vita a un fine settimana per tornare “indietro nel tempo”. Qui sarà possibile partecipare anche ad attività didattiche per bambini e ragazzi oppure deliziarsi con golosità e street food.

Festival dello Yoga a Sesto Fiorentino

Per gli amanti del benessere c’è infine il Festival dello Yoga a Sesto Fiorentino, nel parco Dell’Oliveta. L’iniziativa si terrà sabato 18 maggio 2024, dalle ore 09:30 alle 20:00. Tra i tanti eventi in cartellone lezioni di prova di diversi stili di yoga e di discipline orientali come Qwan Ki Do e Kung Fu, bagni di suoni, sessioni di meditazione e incontri. Uno di questi è dedicato allo yoga in gravidanza e dopo il parto. Il programma completo è consultabile sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento.