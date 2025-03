Mostre, mercatini, eventi a Firenze nel weekend (15-16 marzo)

- Pubblicità -

Il fine settimana del 15 e 16 marzo 2025 a Firenze si preannuncia interessante, con alcuni eventi da non perdere, tra nuove mostre, mercatini e sagre. Domenica, Palazzo Strozzi inaugura la nuova mostra dedicata a Tracey Emin. Tra le proposte del weekend anche esperienze immersive come “Inside Matisse”, ma non mancano neppure le occasioni per immergersi nella cultura enogastronomica toscana.

Eventi d’arte: da domenica 16 marzo la nuova mostra di Palazzo Strozzi

Tra gli eventi di questo weekend a Firenze, Palazzo Strozzi inaugura, domenica 16 marzo, la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a Tracey Emin, una delle artiste britanniche più influenti del panorama contemporaneo. L’esposizione, che segue quella su Helen Frankenthaler, è curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, ed esplora la varietà dell’opera dell’artista, che si esprime attraverso pittura, disegno, video, fotografia e scultura, utilizzando tecniche e materiali diversi, come il ricamo, il bronzo e il neon. L’evento “Tracey Emin. Sex and Solitude”, titolo che richiama i temi del sesso e della solitudine, comprende oltre 60 opere, ripercorrendo la carriera dell’artista dagli anni Novanta a oggi, affrontando questioni legate al corpo, al desiderio, all’amore e al sacrificio. Ulteriori informazioni sul sito di Palazzo Strozzi.

Inside Matisse alla Cattedrale dell’Immagine

Chi ama le mostre immersive da sabato 15 marzo potrà fare un viaggio sensoriale tra le opere di Henri Matisse alla Cattedrale dell’Immagine (ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte), grazie a proiezioni e videomapping. L’artista del XX secolo, noto per essere uno dei capostipiti del movimento fauvista, si dedicò alla sperimentazione artistica e alla ricerca della forma d’arte perfetta, concentrandosi sull’uso del colore e della linea. L’inaugurazione della mostra, la seconda delle quattro produzioni che si alterneranno quest’anno, porterà con sé alcune novità tecnologiche: dal rinnovamento dell’impianto di proiezione all’introduzione di una nuova esperienza basata sull’intelligenza artificiale. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della Cattedrale dell’Immagine e sul sito di Vivaticket.

Il Gusto Toscano al Conventino

Nel weekend tornano a Firenze anche gli eventi del Gusto Toscano: sabato 15 (ore 11:00-21:00) e domenica 16 marzo (11:00-20:00), gli ambienti di Officina Creativa presso il Conventino (via Giano della Bella, 20) si popoleranno di specialità del territorio, con più di 30 produttori di vino, artigiani del cibo e mastri distillatori. In programma masterclass e degustazioni, ma anche molti eventi gratuiti su prenotazione online. Previsti anche ospiti di eccezione come Leonardo Romanelli, Barbara Babi Tedde e Paolo Bini, che condurranno i partecipanti lungo le strade del gusto toscano. L’ingresso all’evento è gratuito.

Tanti mercatini a Firenze (sabato 15 e domenica 16 marzo 2025)

Tra gli eventi fiorentini anche i mercatini, che in città non mancano mai, neanche questo fine settimana del 15 e 16 marzo. Una delle opportunità per fare shopping è Ars Manualis, iniziativa dedicata all’artigianato artistico (sabato e domenica, dalle 10:00 alle 20:00, in piazza Santa Maria Novella). Gli amanti dell’antiquariato e i collezionisti potranno trovare sculture, pezzi unici e tanti oggetti curiosi e vintage a Indipendenza Antiquaria (sabato e domenica, dalle 08:30 alle 19:30, in piazza Indipendenza).

C’è poi Galluzzo in fiera domenica 16 marzo, dalle ore 8:00 alle 19:00, in piazza Niccolò Acciaiuoli al Galluzzo: è il mercatino di generi vari, abbigliamento, borse e calzature, bigiotteria e biancheria per la casa. Infine, all’Instabile – Culture in Movimento (via della Funga), è la volta di “Piglia e porta a casa”. Qui domenica 16 marzo, dalle 11:00 fino al tramonto, sarà possibile scoprire oggetti che hanno già avuto una storia ma possono ancora essere utili, offrendo loro una nuova vita.

Sagre nei dintorni di Firenze, il 15 e 16 marzo

Infine, alcuni suggerimenti di sagre a cui partecipare nei dintorni fiorentini. Presso il Parco Urbano di Montespertoli, il 15 e 16 avrà luogo la Sagra del Tartufo Marzuolo. Gli stand gastronomici, in locali riscaldati, resteranno aperti il sabato a cena e la domenica anche a pranzo. Il 15 e 16 si terrà anche la Festa del Cinghiale alla Casa del Popolo di Fiesole, in via Matteotti n. 27/29. Anche qui si potrà andare il sabato solo a cena, mentre la domenica anche a pranzo.

Sia sabato 15 che domenica 16, in attesa della Festa del papà, ecco due sagre delle frittelle a cui poter partecipare. La prima è a Bagno a Ripoli, dalle 08:00 alle 19:00 in via Poggio della Pieve – incrocio con via Roma (fino a esaurimento scorte); la seconda è al Circolo SMS di San Donato in Collina, sabato e domenica dalle 08:30 fino ad esaurimento frittelle.