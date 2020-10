Rionalissima 2020 a Firenze: maxi mercato allo stadio di Campo di Marte

Centinaia di banchi per un mercato in versione maxi intorno allo stadio di Campo di Marte: è tutto pronto a Firenze per Rionalissima 2020, l’attesa fiera degli ambulanti che si svolge domenica 18 ottobre, nel rispetto delle norme anti-contagio per il coronavirus. E quindi mascherina obbligatoria, distanza di sicurezza e divieto di assembramenti. L’appuntamento, uno dei più attesi dagli appassionati di shopping all’aria aperta, è organizzato da oltre 30 anni da Anva Confesercenti, l’associazione di categoria degli ambulanti e del commercio su aree pubbliche, e torna dopo il rinvio dell’edizione primaverile a causa dell’emergenza sanitaria.

18 ottobre, mercato allo stadio di Campo di Marte: l’orario

Questa fiera del commercio ambulante, una delle più grandi della Toscana, si svolge tra viale Paoli e viale Fanti (vicino allo stadio Artemi Franchi), dove dalle 8.00 del mattino alle 8.00 di sera prendono posto le bancarelle di 300 ambulanti: accanto agli operatori normalmente attivi nei mercati rionali di Firenze, arrivano a Campo di Marte anche espositori da tutta la regione.

Rionalissima 2020 a Firenze: cosa comprare

Sconti, occasioni e prezzi vantaggiosi. Nel cuore di Campo di Marte il grande mercato di Rionalissima 2020 offrirà tante opportunità di shopping per tutta la giornata, si va dall’abbigliamento agli accessori, dagli articoli per arredare casa alle calzature, dal cibo fino ai gadget. Qui gli altri eventi in programma questo weekend a Firenze.