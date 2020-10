Cosa fare a Firenze nel weekend: eventi del 17 e 18 ottobre 2020

Un weekend con previsioni meteo così soleggiate non si vedeva da un pezzo e allora cosa fare a Firenze tra sabato 17 e domenica 18 ottobre e quali sono gli eventi principali in città? Tra mercatini grandi e piccoli, mostre da vedere, festival di cinema, ville e luoghi insoliti aperti per le Giornate Fai, le occasioni non mancano in questo quarto fine settimana d’autunno.

Ovviamente le regole per uscire sono le solite: mascherina su naso e bocca, distanza di sicurezza dagli altri, niente assembramenti e mani ben igienizzate. Ecco quindi la nostra guida agli eventi del 17 e 18 ottobre 2020, per passare un weekend di svago (ma in sicurezza).

Gli eventi delle Giornate Fai a Firenze: cosa vedere e cosa fare (17 e 18 ottobre)

Questo è il primo weekend delle Giornate Fai d’autunno 2020, che a Firenze aprono al pubblico luoghi normalmente inaccessibili alle visite. La prenotazione è consigliata perché i posti sono limitati (e nel caso della centrale termica della Stazione Santa Maria Novella sono già esauriti per questo fine settimana).

In piazza Savonarola si può visitare la Galleria Carniero, che lo scultore ha creato per racchiudere la sua collezione, orma chiusa da 30 anni, oppure entrare nell’elegante palazzina della Fondazione Carlo Marchi (solo per i soci Fai). A Sesto Fiorentino poi è visitabile il giardino di Villa Guicciardini Salviati.

Qui i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2020 e tutti i dettagli sul funzionamento della manifestazione.

Finger Food Festival, eventi (da mangiare) al Visarno di Firenze il 16, 17 e 18 ottobre

Se siete delle buone forchette e vi state chiedendo cosa fare il 17 e il 18 ottobre, non vi potete perdere gli eventi della terza edizione del Finger Food Festival di Firenze all’Ippodromo del Visarno, con ingresso gratuito.

Protagonista il cibo di strada con tante specialità regionali e birre artigianali, il tutto “condito” da buona musica in sottofondo. Rinviata da inizio ottobre per il maltempo, questa festa dello street food si apre venerdì 16 ottobre (orario serale 18.00 – 23.00) per continuare sabato (12.00 – 23.00) e domenica (12.00 – 23.00).

Rionalissima 2020: il maxi mercato allo stadio di Campo di Marte

E’ uno degli eventi di shopping più attesi a Firenze dagli amanti dei mercati ambulanti: domenica 18 ottobre 2020, intorno allo stadio Franchi di Campo di Marte, tornano 300 banchi per l’iniziativa organizzata da Anva Confesercenti.

Da mattina a sera (ore 8.00 – 20.00), tra viale Paoli e viale Fanti, sarà possibile trovare abbigliamento, accessori, cibo di strada, articoli per la casa e molto altro.

Collezionare a Firenze Artigianarte, il mercato dell’antiquariato e lo Svuota cantine

Tante cose da fare a Firenze tra il 17 e il 18 ottobre per i collezionisti e per chi ama l’antiquariato: segnaliamo in particolare 5 eventi. Sabato e domenica il giardino del Tuscany hall ospita la mostra mercato “Collezionare a Firenze – Artigianarte 2020” che in epoca di coronavirus si svolge all’aperto e con ingresso libero (orario 10.00 – 19.00). In vendita oggetti da collezione, libri, modernariato e vintage.

Indipendenza antiquaria, nell’omonima piazza del centro di Firenze, oggi è uno dei mercati di antiquariato più conosciuto della città con 100 espositori da tutta la Toscana e anche da altre parti d’Italia (sabato e domenica da mattina a sera).

Domenica 18 ottobre, complici i rinvii dettati dal maltempo, si concentrano i mercatini Svuota cantine di 3 quartieri di Firenze, con i banchi allestiti dagli stessi cittadini: gli eventi si svolgono nel Quartiere 2 (nei giardini di lungarno Aldo Moro), nel Quartiere 3 (piazza Acciaiuoli al Galluzzo e piazza Bartali a Gavinana) e nel Quartiere 5 (piazza Dalmazia a Rifredi, via Morandi, piazza Primo maggio a Brozzi e in via del Giardino della Bizzarria a Novoli). Qui il calendario di tutti i mercatini Svuota cantine a Firenze durante l’autunno 2020.

Cosa fare a Firenze, eventi a Santo Spirito: Floralia nel chiostro (17 e 18 ottobre) e Fierucola in piazza

Nell’Oltrarno è protagonista la mostra mercato di giardinaggio e creatività “Floralia per Santo Spirito” che si svolge sabato 17 e domenica 18 ottobre nel chiostro della basilica fiorentina con eventi, laboratori, visite guidate al complesso ed espositori di artigianato, stoffe, design, fiori e piante. Lo scopo dell’iniziativa è raccogliere fondi per il servizio di vigilanza all’interno della chiesa di Santo Spirito, che è ad accesso gratuito.

Domenica 18 ottobre poi in piazza Santo Spirito (ore 9.00 – 19.00) è protagonista la Fierucola d’autunno, con prodotti alimentari e artigianali di piccoli produttori.

Cinema a Firenze: gli eventi del Florence Queer Festival

Al Cinema La Compagnia di Firenze continuano gli eventi dei festival internazionali, questo weekend tocca al Florence Queer Festival, l’appuntamento dedicato ai film a tematica Lgbtq, che chiude battenti domenica 18 ottobre. 17 i film della rassegna, da vedere sulle poltroncine o online nella sala virtuale Più compagnia.

Nello sterminato programma segnaliamo l’anteprima italiana del documentario, The Capote Tapes, di Ebs Burnough dedicato all’ascesa e alla caduta dello scrittore gay Truman Capote (domenica 18 ottobre ore 16.00), la proiezione alla presenza dei registi Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano del doc Baci rubati, che attraverso lettere, diari e resoconti personali, racconta le esperienze degli italiani lgbtq durante il fascismo (domenica ore 18.30) e l’anteprima nazionale del film Advokatas -THE LAWYER (in chiusura del festival domenica alle 21.00). Su sito ufficiale il cartellone completo del Florence Queer Festival 2020.

Danza: Lockopen al Teatro Manzoni

Sul palco dell’ex cinema Manzoni, oggi teatro, sabato 17 e domenica 18 ottobre arriva la rassegna di danza Lockopen – la danza ti abbraccia, che prosegue anche il prossimo weekend.

Tre gli spettacoli in cartellone, tutti con prenotazione obbligatoria (3297295713, [email protected]): il balletto Wonderland Alice ispirato al romanzo di Lewis Carrol; il percorso di poesia Live reading di Lorenzo Degl’Innocenti; lo spettacolo di danza Polis che affronta temi di attualità come la violenza sulle donne, la droga e l’alienazione giovanile. Informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.