Why festival Firenze, eventi e incontri sul graphic design

Il WHY Festival torna a Firenze l’8, 9 e 10 novembre 2019 e sarà ospitato ancora una volta all’interno di The Student Hotel. Giunto alla sua terza edizione con un programma ricco di workshop, conferenze, masterclass, presentazioni, discussioni e mostre, l’evento si propone di riunire studenti provenienti da tutto il mondo, designer emergenti e professionisti per discutere e scambiare idee, preoccupazioni, pensieri ed esperienze su tutte le aree della comunicazione visiva come grafica, tipografia, illustrazione, direzione artistica, arte multimediale, web design, UI / UX, stampa manuale, papercraft.

Cos’è il Why festival di Firenze

Il festival è stato lanciato a Firenze nel 2016 come risposta alla apparente mancanza di mostre, conferenze, incontri e altri eventi pubblici sul design in una città che ospita un gran numero di scuole che si occupano di comunicazione visiva.

Nella giornata di sabato 9 novembre sarà anche inaugurata la mostra delle copertine della rivista Lungarno (ore 11.00 corte principale TSH) e il rispettivo catalogo (ore 17.15). L’esposizione sarà composta da una selezione tra le 78 cover pubblicate dal magazine fiorentino: le illustrazioni originali di copertina hanno fatto conoscere artisti e graphic designer emergenti, italiani e internazionali.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito – workshop esclusi. Il graphic design festival fiorentino è fondato e organizzato da Nvard Yerkanyan e Laura Ottina.

Il programma ora per ora

Venerdì 8 novembre

19.00 -22.00 Inaugurazione Festival e Vernissage of Intervallo v.2 by Ale Giorgini

Sabato 9 novembre

11:00 – 19:00 Design Market

11:00 – 19:30 Exhibition Intervallo v.2 by Ale Giorgini

11:00 – 19:30 Lungarno: Copertine in mostra 2012 – 2019

11:00 – 16:00 UI/UX:Design Thinking workshop by Be.Family

11:00 – 16:00 Letterpress workshop by Ink different

11:00 – 16:00 Linocut workshop by Michela Mascarucci (Il Bisonte school)

11:30 – 12:30 Portfolio Review for illustrators by Ale Giorgini

16.00 – 17.15 Panel Discussion on design education with Gianni Sinni, Raimonda Riccini and

Francesco E. Guida

17:15-17:30 Lungarno: presentazione mostra + catalogo “TUTTE LE COPERTINE 2012-2018”

17:35 – 17:50 Talk “Bianca and Volta” by Bianca Sangalli

17:55 – 18:10 Talk “Abbecedario Learning by images” by Alect

18:15 – 18:30 Taldèg project presentation

18:35 – 19:00 Talk “Designing with Type” by Paula Del Mas

19.15 – 20.15 Presentation of Friscospeaks magazine

Domenica 10 novembre

11:00 – 19:00 Design Market

11:00 – 19:30 Exhibition Intervallo v.2 by Ale Giorgini

11:00 – 19:30 Exhibition of Lungarno covers

11:00 – 16:00 Risograph printing workshop by Concretipo

11:00 – 16:00 Visual Scratching workshop by Calimaia and La Circonvalla

11:00 – 16:00 Lettering and Visual Gardening workshop by Alect & GUD

11:30 – 12:30 Portfolio Review for illustrators by Simone Massoni

14:00 – 15:00 Manual graphic application – serigraphy by Ink P

15:00 – 16:00 Book presentation “Il Racconto dell’illustrazione” by Andrea Rauch

16:15 – 16:30 Talk “Be a Hero with Graphic Design” by Alessandro Caminiti (Be.Family)

16:35 – 16:50 Talk “Where does contemporary aesthetics come from?” by Adv_Italy

16:55 – 17:15 Presentation of “Papers of Respect” by Carte Perego

17:20 – 17:35 Talk “In the landscape” by Giovanni Benedetti (muto)

17:40 – 17:55 Talk by Vanvere

18:00 – 18:30 Talk “JeJeJeJe: Starred food and graphic design” by Kidstudio

18.30 – 19.30 Talk Italians do it better: The renaissance of Italian type design by Cosimo Lorenzo Pancini

20.00 – 21.00 Aperitivo & Closing of the festival