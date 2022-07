Abbonamento Fiorentina 2022/23: il costo, le riduzioni e le informazioni

Con lo slogan “L’Effetto Viola è tornato” è partita la campagna per l’abbonamento 2022/23 alle partite della Fiorentina, con un costo bloccato per i tifosi più affezionati. La società viola ha iniziato la fase di informazione e di prelazioni che durerà fino al 10 luglio. In quasi tutti i settori, i vecchi abbonati potranno rinnovare il proprio tagliando stagionale con gli stessi prezzi della stagione 2019/20 e quest’anno, per tutti, comprare l’abbonamento online è ancora più vantaggioso.

La campagna abbonamenti “Effetto Viola”

La seconda fase, “Prelazione & InViola Time”, andrà dall’11 al 25 luglio. Poi ci sarà la finestra dedicata soltanto alla “InViola Time” che durerà dal 26 luglio al 1° agosto. Infine la vendita libera, che inizierà il 2 agosto e terminerà il 12 agosto, a ridosso di Fiorentina-Cremonese, prima partita di campionato.

La Fiorentina ha deciso di promuove la vendita on line degli abbonamenti a prezzi più bassi rispetto a quelli della biglietteria. Il costo varia dai 2.600 euro per la tribuna vip ai 190 per la Curva Fiesole e la Curva Ferrovia. In mezzo, ovviamente, tutti gli altri settori. Sono previste promozioni particolari (e quindi prezzi ridotti) per donne, under 14, under 25 e over 65.

Abbonamento Fiorentina 2022/23: il costo, prezzi vantaggiosi online

Ecco i prezzi dell’abbonamento intero per la prima fase, quella di prelazione, per chi aveva un carnet per lo stadio anche la scorsa stagione:

Tribuna Vip – 2.600 euro online, 2.800 in biglietteria

– 2.600 euro online, 2.800 in biglietteria Tribuna d’onore – 1.800 euro online, 1.900 al botteghino

– 1.800 euro online, 1.900 al botteghino Poltronissima – 1.300 euro online, 1.400 in biglietteria

– 1.300 euro online, 1.400 in biglietteria Tribuna laterale – 550 euro online, 615 euro in biglietteria

– 550 euro online, 615 euro in biglietteria Tribuna esterna – 265 euro online, 605 in biglietteria

– 265 euro online, 605 in biglietteria Parterre Tribuna centrale – 700 euro online, 775 in biglietteria

– 700 euro online, 775 in biglietteria Parterre Tribuna – 500 euro online, 550 in biglietteria

– 500 euro online, 550 in biglietteria Parterre Tribuna Laterale – 350 online, 385 in biglietteria

– 350 online, 385 in biglietteria Maratona Centrale – 575 euro online, 650 in biglietteria

– 575 euro online, 650 in biglietteria Distinti di Maratona – 400 euro online, 450 in biglietteria

– 400 euro online, 450 in biglietteria Maratona – 300 euro online, 330 in biglietteria

– 300 euro online, 330 in biglietteria Maratona Laterale – 225 euro online, 250 in biglietteria

– 225 euro online, 250 in biglietteria Parterre Maratona coperto – 700 euro online, 775 euro in biglietteria

– 700 euro online, 775 euro in biglietteria Parterre Maratona scoperto – 400 euro online, 475 in biglietteria

– 400 euro online, 475 in biglietteria Curva Ferrovia – 190 euro online, 210 in biglietteria

– 190 euro online, 210 in biglietteria Curva Fiesole – 190 euro online, 210 in biglietteria

Tutte le informazioni, il coso nel dettaglio degli abbonamenti e le riduzioni sono presenti sul sito abbonamentifiorentina.com.