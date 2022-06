La Fiorentina debutta con la neopromossa Cremonese

Si comincia presto, nel fine settimana di ferragosto, e si finisce tardi, il 4 giugno, nel mezzo oltre 50 giorni di pausa a causa del Mondiale. La Lega Calcio ha reso noto il calendario della prossima Serie A e la Fiorentina debutterà in casa contro la neopromossa Cremonese poi, subito il derby, in trasferta, contro l’Empoli.

Il calendario

I viola di Vincenzo Italiano riceveranno ad inizio stagione subito due big: il 28 agosto il Napoli, il 4 settembre la Juventus. Il match contro i campioni d’Italia del Milan il 13 novembre, in trasferta nell’ultima partita prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Poi la ripresa, il 4 gennaio contro la neopromossa Monza. La sfida contro i rossoneri in casa è il 5 marzo.

Anche quest’anno il calendario è asincrono e le partite d’andata non corrispondono a quelle del girone di ritorno che i viola inizieranno il 29 gennaio all’Olimpico contro la Lazio. La chiusura al Franchi sarà il 28 maggio contro la Roma, l’ultima gara sarà nel primo fine settimana di giugno a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Girone d’andata

1ª giornata (14/08/22) Fiorentina-Cremonese

2ª giornata (21/08/22) Empoli-Fiorentina

3ª giornata (28/08/22) Fiorentina-Napoli

4ª giornata (31/08/22) Udinese-Fiorentina*

5ª giornata (04/09/22) Fiorentina-Juventus

6ª giornata (11/09/22) Bologna-Fiorentina

7ª giornata (18/09/22) Fiorentina-Hellas Verona

8ª giornata (02/10/22) Atalanta-Fiorentina

9ª giornata (09/10/22) Fiorentina-Lazio

10ª giornata (16/10/22) Lecce-Fiorentina

11ª giornata (23/10/22) Fiorentina-Inter

12ª giornata (30/10/22) Spezia-Fiorentina

13ª giornata (06/11/22) Sampdoria-Fiorentina

14ª giornata (09/11/22) Fiorentina-Salernitana*

15ª giornata (13/11/22) Milan-Fiorentina

=== SOSTA MONDIALI ===

16ª giornata (04/01/23) Fiorentina-Monza*

17ª giornata (08/01/23) Fiorentina-Sassuolo

18ª giornata (15/01/23) Roma-Fiorentina

19ª giornata (22/01/23) Fiorentina-Torino

Girone di ritorno

20ª giornata (29/01/23) Lazio-Fiorentina

21ª giornata (05/02/23) Fiorentina-Bologna

22ª giornata (12/02/23) Juventus-Fiorentina

23ª giornata (19/02/23) Fiorentina-Empoli

24ª giornata (26/02/23) Hellas Verona-Fiorentina

25ª giornata (05/03/23) Fiorentina-Milan

26ª giornata (12/03/23) Cremonese-Fiorentina

27ª giornata (19/03/23) Fiorentina-Lecce

28ª giornata (02/04/23) Inter-Fiorentina

29ª giornata (08/04/23) Fiorentina-Spezia

30ª giornata (16/04/23) Fiorentina-Atalanta

31ª giornata (23/04/23) Monza-Fiorentina

32ª giornata (30/04/23) Fiorentina-Sampdoria

33ª giornata (03/05/23) Salernitana-Fiorentina*

34ª giornata (07/05/23) Napoli-Fiorentina

35ª giornata (14/05/23) Fiorentina-Udinese

36ª giornata (21/05/23) Torino-Fiorentina

37ª giornata (28/05/23) Fiorentina-Roma

38ª giornata (04/06/23) Sassuolo-Fiorentina

*= turni infrasettimanali