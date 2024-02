All’ora di pranzo la Fiorentina cerca la vittoria contro il Frosinone

- Pubblicità -

La Fiorentina torna a giocare alle 12,30 dopo molti mesi. E lo fa allo stadio Artemio Franchi domenica 11 febbraio contro il Frosinone. I viola, scivolati nel giro di un mese dal quarto all’ottavo posto in classifica, si ritroveranno davanti i ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno bisogno di punti per evitare la retrocessione. Gara, quindi, sulla carta assai complicata per Vincenzo Italiano, dopo le ultime due sconfitte consecutive contro l’Inter e contro il Lecce.

Le probabili formazioni

Non dovrebbero esserci particolari novità in difesa per la Fiorentina. Davanti a Terracciano spazio a Quarta e Milenkovic dato che Ranieri è squalificato. Biraghi a sinistra e uno tra Faraoni e Kayode a destra. In mezzo al campo Arthur non è al meglio. Dovrebbe giocare Mandragora, in gol a Lecce, e Duncan. In attacco ci si aspetta l’esordio di Andrea Belotti, con Beltran dietro di lui. Sempre in avanti Nico Gonzalez e Sottil con Ikoné che dovrebbe partire dalla panchina.

- Pubblicità -

Eusebio Di Francesco ha tanti indisponibili. In difesa è arrivato Valeri dalla Cremonese, ma è fermo da tanto tempo perché era fuori rosa e quindi potrebbe ancora essere adattato Gelli. Con lui, davanti a Turati, coppia centrale Okoli-Romagnoli e l’ex di turno Lirola atteso sulla destra. Mediana composta da Harroui, Barrenechea e Mazzitelli, davanti Kaio Jorge con Soulé e Seck.