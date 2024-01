Befana a Reggio Emila per la Fiorentina che affronta il Sassuolo

- Pubblicità -

La Fiorentina inizia l’anno a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Arriva dalla striscia positiva di tre vittorie, tutte per una rete a zero. Al Mapei Stadium, sabato 6 gennaio alle 20,45, ci sarà una vera e propria invasione di tifosi viola, pronti a spingere la squadra di Vincenzo Italiano al successo che la proietterebbe sempre più in alto in classifica.

Le probabili formazioni

Scelte obbligate per Vincenzo Italiano per quanto riguarda gli esterni offensivi dato che mancano Sottil, Nico Gonzalez e Kouamè. Saranno, dunque, Brekalo e Ikonè gli esterni titolari. Davanti a Terracciano, sulle corsie sembrano sicuri del posto Kayodè e Biraghi, mentre resta vivo il solito ballottaggio per la coppia di centrali, dove sono in tre per due maglie. Sulla linea mediana, spazio al duo titolare Arthur e Duncan, mentre Bonaventura agirà nel ruolo di trequartista. Davanti Nzola, che non partirà per la Coppa d’Africa, insidia Beltran, ma al momento l’argentino è nettamente in vantaggio per una maglia da titolare.

Alessio Dionisi è alla disperata ricerca di punti per il suo Sassuolo. Perno della squadra sarà ancora Berardi. Dietro all’unica punta Pinamonti, potrebbe giocare Bajrami, oltre che all’obiettivo di mercato viola Laurientè. La coppia di centrali difensivi sarà, invece, composta da Ferrari e Tressoldi.