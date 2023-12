Comincia la Coppa Italia per la Fiorentina

- Pubblicità -

Iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia e la Fiorentina gioca la gara unica allo stadio Artemio Franchi contro il Parma, formazione di Serie B tra le più accreditate per la promozione alla Serie A. Chi vince trova ai quarti la vincente di Inter-Bologna.

Le probabili formazioni

Tanti cambi previsti da Vincenzo Italiano che dovrebbe schierare Christensen in porta come nelle partite di Conference League, Mina al centro della difesa, Parisi si riprenderà la fascia sinistra dopo essere stato tanto tempo a destra. A centrocampo Lopez e Mandragora, sulla trequarti Barak, in avanti Nzola. In dubbio Gonzalez che non ha giocato contro la Salernitana. In difesa, a destra, potrebbe giocare Pierozzi. Come centrale potrebbe trovare spazio Comuzzo ma c’è anche Quarta. Sull’altra fascia ballottaggio tra Kouamé e Brekalo.

L’allenatore del Parma Pecchia ci tiene molto a questa partita e pertanto schiererà la formazione migliore. In attacco ci sarà il tridente Colak-Mihaila-Man con Benedyczak pronto a subentrare in ogni momento. Spazio anche a Bernabè, a centrocampo, insieme ad Hernani ed Estevez. In difesa spicca Di Chiara, figlio dell’ex viola. Chichizola in porta, Delprato, Osorio e Circati si candidano per le altre maglie.