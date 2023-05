Dopo la conquista della finale di Conference League la Fiorentina gioca in campionato, in trasferta, contro il Torino

- Pubblicità -

La Fiorentina è rientrata in sede tra gli applausi di tantissmi tifosi. Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, i viola giocheranno anche quella di Conference League, il 7 giugno, a Praga contro il West Ham. È la prima squadra italiana ad aver centrato una finale di coppa in tutte le competizioni continentali. Ma la concentrazione deve rimanere alta perché gli impegni si susseguono e domenica (alle 15) allo stadio Olimpico Grande Torino si torna in campo contro i granata per la serie A.

Probabili formazioni

Inevitabile un ricco ricambio di giocatori per la trasferta di Torino. Vincenzo Italiano potrebbe variare anche il portiere dando spazio a Cerofolini e far riposare Terracciano. In difesa pronto al rientro Quarta così come Venuti e Terzic sulle fasce. Riposa Amrabat, si scalda Duncan per affiancare Mandragora e Barak è favorito su Bonaventura con Castrovilli spostato qualche metro più avanti. Jovic dà respiro a Cabral, che si candida per subentrare nella ripresa, sulle fasce ballottaggi: verso un turno di sosta Nico Gonzalez, l’eroe della semifinale di Basilea, potrebbero esserci staffette tra Ikone e Kouame a destra e Sottil e Brekalo sull’altro fronte.

Ivan Juric punta a recuperare Miranchuk che potrebbe entrare a gara in corso. A centrocampo si giocano il posto da trequartista Seck e Karamoh al fianco di Vlasic. Senza Sanabria, la prima punta sarà Pellegri mentre in mediana è confermata la coppia Ricci-Ilic. Anche Schuurs tornerà titolare tra Djidji e Buongiorno, per Rodriguez è prevista una nuova gara da esterno di centrocampo con Singo a destra.