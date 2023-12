Dopo la coppa la Fiorentina gioca al Franchi contro il Verona

- Pubblicità -

L’impegno contro il Ferencvaros, in Conference League, ed il pareggio che ha regalato il primo posto nel girone, ha visto quattro elementi della rosa rimanere a Firenze per diversi motivi. Biraghi era semplicemente squalificato e domenica ci sarà. Italiano invece deve fare i conti con l’infortunio a Nico Gonzalez, uscito dopo 20 minuti a Budapest.

Le probabili formazioni

Bonaventura non ha giocato in Ungheria per una contusione al piede destro. Esclusione precauzionale quella di giovedì scorso. Il trequartista non pare destare preoccupazioni particolari e dovrebbe essere in campo domenica, alle 15, al Franchi, contro il Verona. Stesso discorso per Arthur: sovraccarico all’adduttore destro. Duncan invece è in dubbio causa influenza. Al suo posto dovrebbe giocare ancora Martin Lopez. Per Sottil infine affaticamento al flessore: Brekalo è stato titolare giovedì e può essere un indizio. Kouamé quindi si candida. In attacco Beltran potrebbe lasciar spazio a Nzola che è favorito per la maglia da titolare. In porta dovrebbe rientrare Terracciano, in difesa Milenkovic sicuro di una maglia dal primo minuto.

Ci sarà un cambio forzato nella squadra allenata da Marco Baroni. Domenica a Firenze infatti mancherà lo squalificato Duda. Due i candidati per sostituire lo slovacco: Hongla e Serdar con il primo ancora in leggero vantaggio. In difesa ci sono sempre da monitorare i possibili recuperi di Hien e Dawidowicz che paiono entrambi sulla via del rientro. Non è quindi escluso che almeno uno dei due possa partire titolare. Faraoni invece resta in dubbio a causa di un affaticamento muscolare. In attacco il punto fermo è Ngonge dato che sia Djuric che Lazovic sono insidiati. Henry sta tornando in piena forma e qualora possa garantire un discreto minutaggio, si gioca il posto da prima punta. Lazovic invece deve battagliare con Mboula.