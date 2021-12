Dove vedere Fiorentina Sassuolo in tv e streaming: Sky o Dazn?

Fiorentina e Sassuolo si affronteranno domenica 19 dicembre alle ore 12.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola, reduci dal successo in Coppa Italia contro il Benevento e da tre vittorie consecutive in Campionato, affronteranno i neroverdi del Sassuolo per provare a consolidare il proprio piazzamento in classifica in zona europea cercando di mantenere a distanza Juventus e Roma. Ma dove vedere Fiorentina Sassuolo in tv e streaming?

Fiorentina Sassuolo dove vederla: Sky o Dazn ?

La partita tra Fiorentina e Sassuolo sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Sassuolo in streaming

Fiorentina Sassuolo sarà trasmessa in streaming su Dazn, su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, e su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

Fiorentina Sassuolo in radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RaiRadio1, RaiRadio1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

Fiorentina Sassuolo in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Sassuolo in chiaro.