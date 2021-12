Fiorentina agli ottavi di Coppa Italia

La Fiorentina supera i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Benevento vincendo, con qualche sofferenza di troppo 2-1. Deludente la gara di Kokorin che parte titolare. Di Milenkovic e Sottil le reti viola. Moncini per i campani.

La partita

La Fiorentina parte subito bene ed al 19’ va in rete grazie ad un colpo di testa di Milenkovic su azione che parte da angolo. Al 25’ si vede il Benevento con Acampora ma il tiro è parato da Rosati. Sempre il portiere viola salva il vantaggio al 36’ su un tiro di Glik. Bravo Rosato anche al 44’ su un’azione di Moncini. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio viola. È Sottil, al 47’ a impegnare il portiere campano Manfredini di testa. La respinta è corta ed è bravo Sottil a ribadire il rete per il 2-0. Ma il Benevento accorcia le distanze al 52’ con Moncini che capitalizza un assist di Sau. Nel finale si fa male Pulgar, costretto ad uscire, mentre viene poi annullata una rete a Lapadula per fuorigioco. Negli ottavi di finale la Fiorentina affronterà il Napoli.

L’allenatore

Soddisfatto, nonostante la vittoria di misura, Vincenzo Italiano. “L’obiettivo di giornata era passare il turno e ci siamo riusciti. Sapevamo che il Benevento, pur essendo di B, è una squadra in salute. Nonostante qualche rotazione ci siamo comportati bene anche se abbiamo concesso qualche palla gol di troppo, nel primo tempo potevamo affondare in maniera migliore, ma l’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Rosati si è fatto trovare pronto, ho tre portieri affidabilissimi, devo fargli i complimenti. Ma come lui – continua Italiano – anche Terzic, Benassi, Kokorin, abbiamo fatto rotazioni per alzare il minutaggio e portare in condizione alcuni ragazzi. Un grande allenatore diceva che serve anche la fortuna oltre alle altre qualità e per ora ci sta accompagnando”.