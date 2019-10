Dove vedere Sassuolo Fiorentina. Sky o Dazn?

Tutto pronto per Sassuolo – Fiorentina, mercoledì 30 ottobre alle ore 21.00 al Mapei Stadium di Modena i viola disputeranno la decima giornata di Serie A dopo la brutta prestazione del posticipo di domenica contro la Lazio. Tutto ciò che c’è da sapere per vedere la partita in diretta in tv, in streaming, su sky, skygo, nowtv e dazn.

Sassuolo Fiorentina dove vederla in tv: sky o dazn?

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali satellitari Sky: Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Diretta a partire dalle ore 21.00 di mercoledì 30 ottobre 2019.

Sassuolo Fiorentina in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su SkyGo, l’app di streaming in diretta per seguire i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Sassuolo Fiorentina sarà trasmessa inoltre anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Sassuolo Fiorentina in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Sassuolo Fiorentina in chiaro.