Esame bianconero per la Fiorentina

Fiorentina e Juventus a confronto per la 33° giornata di Serie A. La Fiorentina è reduce dalla vittoria di martedì a Verona ma è a caccia di punti per conquistare la salvezza dato che il Cagliari è tornato a macinare punti mettendo in difficoltà diverse squadre. Anche la Juventus è reduce da un successo e punta ad un piazzamento in Champions League.

La gara di andata

Nella gara d’andata i viola vinsero con un secco 3-0. Decisivi per i tre punti della squadra toscana i gol di Vlahovic e Caceres, con l’autorete di Alex Sandro nel mezzo. Cuadrado era stato espulso dopo appena diciotto minuti. Domenica, alle 15, al Franchi rientra Milenkovic che ha scontato il turno di squalifica, mancherà Bonaventura, squalificato.

Le probabili formazioni

Beppe Iachini confermerà la squadra che ha vinto al Bentegodi. Dragowsky in porta, la linea difensiva composta da Martinez Quarta, Pezzella e Igor. A centrocampo Caceres a destra, Biraghi a sinistra, mentre nel ruolo di interni dovrebbero giocare Amrabat e Pulgar. In avanti, Ribery e Vlahovic. Indisponibile Kokorin, anche Borja Valero sta lavorando a parte.

Andrea Pirlo dovrà fare a meno, quasi certamente, del grande ex Federico Chiesa e si affiderà a Szczney tra i pali, la difesa dovrebbe essere composta da Alex Sandro a sinistra, Chiellini e De Light al centro, con Cuadrado a destra. A centrocampo, confermati Arthur e Bentancur, con Bernardeschi (o un’altra soluzione) e Kulusevsky sulle corsie. In avanti, Ronaldo e Dybala. Dovrebbe partire dalla panchina Morata.