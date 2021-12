Fiorentina. A Bologna per vincere

In trasferta la Fiorentina ha dimostrato di soffrire. Nelle ultime quattro gare fuori dal Franchi ha collezionato solo sconfitte, il derby dell’Appennino di domenica (alle 12,30 allo stadio Renato Dall’Ara) offre l’opportunità per invertire la tendenza. Gara non semplice dato che il Bologna è molto competitivo. Entrambe le squadre puntano ad un posto in Europa, giocano un bel calcio e sfruttano bene gli errori degli avversari.

Le probabili formazioni

Nella Fiorentina indisponibili Castrovilli e Nastasic, mentre Dragowski e Pulgar sono rientrati in gruppo ma non sono ancora completamente a disposizione. Vincenzo Italiano ha ritrovato Sottil e può sfruttare un Callejon in grande spolvero, ma il ritrovato Gonzalez e Saponara spingono per un posto dal primo minuto nel tridente accanto a Vlahovic. In porta Dragowski ha ancora qualche difficoltà fisica e dovrebbe essere riproposto Terracciano, davanti a lui giocheranno Milenkovic con Quarta. Torreira, Bonaventura e Duncan dovrebbero essere i tre di centrocampo. Mihajlovic dovrebbe scegliere Barrow prima punta con Sansone (favorito), o Orsolini al suo fianco.